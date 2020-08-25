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Хотят выслужиться перед ЕС? Украина и ещё 5 стран присоединились к санкциям против Крыма
25 августа 2020, 10:20 • 133 • Политика
Шесть стран присоединились к санкциям ЕС против России. Среди них - Украина и Грузия, а также два кандидата на вступление в ЕС и два члена европейской зоны свободной торговли.
Украина и Грузия, а также ещё четыре страны присоединились к санкциям Евросоюза против России, введённым в качестве мести за воссоединение с Крымом. Информация об этом была опубликована в понедельник, 24 августа, пресс-службой внешнеполитической службы ЕС.
Сообщается, что помимо Украины и Грузии к санкциям присоединились такие страны, как Черногория, Албания, Норвегия и Исландия. Первые две являются кандидатами на вступление в ЕС, а две другие - членами европейской зоны свободной торговли.
Также в Брюсселе очень надеялись, что к санкциям присоединится ещё и Турция, так как эта страна также не признаёт воссоединение России с Крымом. Но Анкара сразу ответила, что не будет в этом участвовать.
Напомним, что санкции ЕС по Крыму в основном направлены против жителей полуострова. Физическим лицам закрыт въезд на территорию европейских стран по российским паспортам, а с юридическими лицами запрещено иметь какие-либо контакты.
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