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«Хотят вторгнуться на нашу родину»: Мадуро обвинил США в попытке развязать войну за нефть

07 марта 2019, 01:24  •  28 • В мире
США намерены развязать войну за природные ресурсы, чтобы вторгнуться в Венесуэлу. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Ранее Каракас объявил персоной нон грата посла Германии, упрекнув ФРГ в поддержке санкций против Венесуэлы. В свою очередь, США сообщили о планах ввести ограничительные меры для третьих стран, которые сотрудничают с легитимными властями. Эксперты считают, что в интересах Вашингтона смена геополитической ситуации во всей Латинской Америке — и для этой цели принимаются любые возможные меры.
 
Reuters
 

Оппозиция Венесуэлы и США стремятся развязать войну за природные ресурсы и организовать вторжение в Боливарианскую Республику. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро.

«Пусть никто не позволяет вводить себя в заблуждение! Оппозиция Венесуэлы и правительство США не хотят помочь стране, наоборот, они стремятся завладеть нашими природными ресурсами. Хотят развязать «нефтяную» войну, чтобы вторгнуться на нашу родину и править здесь! Но они потерпят крах!» — написал Мадуро в Twitter.

¡Que nadie se deje engañar! La oposición venezolana y el gobierno de los EE.UU. no desean ayudar al país, todo contrario, ansían nuestros recursos naturales. Quieren desatar “La Guerra del Petróleo” para invadir y dominar a nuestra Patria. ¡Fracasarán! pic.twitter.com/kc7nGkmLBu

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2019

Напомним, что 23 января в Венесуэле начался политический кризис. Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Ряд западных государств, в первую очередь США, признали Гуаидо легитимным лидером, в то время как Верховный суд Боливарианской Республики назвал действия оппозиционера незаконными.

Мадуро охарактеризовал произошедшее как попытку государственного переворота, осуществляемую при поддержке Вашингтона. Впоследствии Каракас разорвал дипломатические отношения с Колумбией и Соединёнными Штатами.

«Нефть — очевидная цель... Это уже было в Ираке, Ливии и Сирии. Теперь на очереди Венесуэла. Те методичность и цинизм, с которыми действуют США, уже не вызывают удивления», — отметил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Вместе с тем он считает, что власти Венесуэлы недооценивают ситуацию, когда говорят об интересе Вашингтона к природным ресурсам.

«Дело гораздо серьёзнее и циничнее — США просто хотят ограбить Венесуэлу. Они уже начали это делать, вводя санкции, замораживая активы, банк Англии сейчас совершенно незаконно удерживает венесуэльское золото. Я думаю, что эта ситуация, к сожалению, будет продолжаться ровно до того момента, пока ряд стран, таких как Россия и Китай, через ООН не призовут Соединённые Штаты к ответственности», — заключил Мухин.

Персона нон грата

Венесуэла 6 марта объявила посла Германии Даниэля Мартина персоной нон грата. Как сообщает РИА Новости, дипломат должен покинуть страну в течение 48 часов в связи с вмешательством «во внутренние дела страны, что является явным нарушением норм дипломатических отношений». Официальная позиция МИД Венесуэлы гласит, что Мартин связан с оппозиционными силами.

«Венесуэла свободна и независима, поэтому действия дипломатических представителей, предполагающие вмешательство в вопросы исключительной компетенции народа и властей венесуэльского государства, не принимаются и не будут приниматься», — сообщает венесуэльское внешнеполитическое ведомство.

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Оно отметило, что власти Венесуэлы готовы поддерживать отношения со всеми странами Европы, однако они в свою очередь должны способствовать мирному урегулированию ситуации в стране, а не поддерживать госпереворот.

В МИД Германии при этом заявили, что действия Венесуэлы вызывают непонимание.

«Это непонятное решение, которое обостряет ситуацию и не способствует разрядке», — приводит ТАСС слова главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса. Он добавил, что «европейская поддержка Хуана Гуаидо непоколебима».

Отметим, что в конце февраля в Берлине поддержали введение новых санкций против Венесуэлы. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Как вы знаете, ЕС уже принял персональные меры в отношении отдельных членов режима. Мы поддерживаем дальнейшие санкции и находимся в этой связи в тесном контакте с нашими европейскими партнёрами», — сказала она.

«Хотят поиграть в крупный конфликт»

Тем временем пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса. Как сообщает Sputnik, они провели две беседы с Абрамсом.

В ходе одного из разговоров Абрамс пояснил позицию США относительно военного вторжения в Венесуэлу. По его словам, подобный сценарий не планируется и Вашингтон рассматривает другие меры воздействия на власти Венесуэлы.

«Я могу вам сказать, что этого мы делать не собираемся. Вместо этого мы принимаем другие меры, которые вы видите: финансовое, экономическое, дипломатическое и политическое давление», — сказал Абрамс.

В другой части разговора он вновь заявил, что США не собираются применять силу для свержения Мадуро, однако сделал уточнение: «Если режим не устроит что-то безумное в духе нападения на посольство США». Кроме того, он сказал, что отсутствие прямых заявлений США насчёт отказа от военного сценария «полезно» для того, чтобы военные Венесуэлы понервничали.

  • Эллиотт Абрамс
  • Reuters
  • © Lucas Jackson
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Кроме того, 6 марта Вашингтон анонсировал планы отозвать визы ещё у 77 венесуэльцев, среди которых есть чиновники и члены их семей.

«Сегодня Госдепартамент объявляет, что мы аннулируем визы у 77 человек, включая многих чиновников режима Мадуро и членов их семей», — приводит РИА Новости фрагмент выступления вице-президента США Майка Пенса.

Ранее Эллиот Абрамс заявил о вероятности ввода санкций против третьих стран за сотрудничество с законными властями Венесуэлы.

«Мы ещё не вводили вторичные санкции. Такая возможность, разумеется, есть, это будет зависеть от поведения режима», — приводит его слова РИА Новости.

Эти высказывания прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он назвали последние заявления Вашингтона по Венесуэле аррогантными и неправомерными.

«Это лишнее подтверждение того, что американская дипломатия быстро утрачивает и вкус, и способность к дипломатическим методам, к использованию дипломатических инструментов и переходит на язык, который для дипломатии никогда не был характерным, и надеюсь, этот пример ни для кого не будет заразительным», — сказал Лавров.

Интересы Вашингтона шире вторжения в Венесуэлу, отметил в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Им интересно в целом поменять геополитическую ситуацию в Латинской Америке. И здесь задача может быть совсем другая. Они могут создать коалицию и уже с её помощь начинать какие-то действия против нынешнего правительства Венесуэлы. Они хотя избавиться от легитимного президента, и такая задача будет выполняться всеми силами. Они хотят поиграть в крупный конфликт», — сказал Солонников.

По словам эксперта, постепенно все режимы на южноамериканском континенте приводятся в соответствие представлениям Вашингтона о добре и зле.

«Те руководители государств, которые выступали против американских позиций, постепенно уходят, свергаются после уличных акций, цветных революций, судебных преследований, организованных дефолтов и так далее. Американцами применяются все санкции», — заключил Солонников.

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