«Хотят только справедливого суда»: семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не приняла извинения артиста, которые тот принёс в видеообращении. Как сообщил адвокат Александр Добровинский, родные мужчины хотят только справедливого суда. По словам юриста, родственники также отказались принять материальную помощь от Ефремова.

Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не приняла извинения артиста, которые тот принёс в видеообращении. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

Родственники погибшего также отказались принять материальную помощь, предложенную Ефремовым.

«Я сегодня связался с семьёй. Они отказались полностью от всего, не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда», — приводит слова юриста РИА Новости.

Адвокат также подчеркнул, что не является представителем гражданской супруги Захарова.

«Я не знаю этой дамы, говорят, что она прожила 20 лет в браке с погибшим. Я представляю брата погибшего Валерия и ту часть семьи, которая не хочет ни копейки», — отметил он.

В разговоре с ТАСС адвокат уточнил, что семья слышала извинения Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.

Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, заявив, что знает, что его «всё равно не простят».

Артист выразил готовность оказать помощь семье мужчины, отметив, что предложение является попыткой искупить вину, а не откупиться от семьи. Кроме того, он сказал, что не намерен подключать какие-либо связи, чтобы избежать правосудия, так как в данном случае «все всё видели».

Видеообращение артиста прокомментировали некоторые деятели культуры. В частности, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный заявил, что Ефремов пропагандировал идею вседозволенности.

«Когда ты критикуешь кого-то, наверное, ты должен предлагать другую хорошую модель существования. К сожалению, уже вот в таком возрасте, дойдя до крайней точки, он сейчас будет менять свою жизнь, бросит пить, бросит наркотики, бросит транслировать, что это норма жизни — себя так вести», — приводит слова Запашного РИА Новости.

За Ефремова вступился актёр Гоша Куценко, назвавший произошедшее трагедией.

«Но, сдаётся мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение», — написал он на своей странице в Instagram.

Певица Любовь Успенская, комментируя Пятому каналу трагедию, высказалась, что Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении». Она назвала артиста «неравнодушным и чутким человеком», отметив, что «хуже, чем он сам себя наказал, Ефремова уже никто не накажет».

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя произошедшее, высказался за ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде.

Пригожин также подчеркнул, что закон должен быть один для всех вне зависимости от должности и места работы.

«Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулём. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Тем временем защита Михаила Ефремова, находящегося в настоящее время под домашним арестом, опровергла появившуюся информацию о приезде к нему нарколога для снятия «ломки».

«Михаилу Олеговичу не нужен врач, и тем более нарколог, это фантазии СМИ и попытка высосать хоть что-то из пальца», — заявила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская.

Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров.

Захарова с множественными травмами экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако, несмотря на усилия врачей, через несколько часов он скончался. Ефремов в результате ДТП не пострадал.

Позже в прокуратуре сообщили, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артист признал свою вину. По данным СМИ, перед ДТП он находился в одном из московских пабов.

По факту произошедшего было открыто два уголовных дела: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения», а также «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест до 9 августа.