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«Хотят только справедливого суда»: семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова
13 июня 2020, 21:55 • 31 • В России
Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не приняла извинения артиста, которые тот принёс в видеообращении. Как сообщил адвокат Александр Добровинский, родные мужчины хотят только справедливого суда. По словам юриста, родственники также отказались принять материальную помощь от Ефремова.
АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин
Семья Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, не приняла извинения артиста, которые тот принёс в видеообращении. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.
Родственники погибшего также отказались принять материальную помощь, предложенную Ефремовым.
Адвокат также подчеркнул, что не является представителем гражданской супруги Захарова.
«Я не знаю этой дамы, говорят, что она прожила 20 лет в браке с погибшим. Я представляю брата погибшего Валерия и ту часть семьи, которая не хочет ни копейки», — отметил он.
В разговоре с ТАСС адвокат уточнил, что семья слышала извинения Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.
Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова, заявив, что знает, что его «всё равно не простят».
Артист выразил готовность оказать помощь семье мужчины, отметив, что предложение является попыткой искупить вину, а не откупиться от семьи. Кроме того, он сказал, что не намерен подключать какие-либо связи, чтобы избежать правосудия, так как в данном случае «все всё видели».
Видеообращение артиста прокомментировали некоторые деятели культуры. В частности, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный заявил, что Ефремов пропагандировал идею вседозволенности.
«Когда ты критикуешь кого-то, наверное, ты должен предлагать другую хорошую модель существования. К сожалению, уже вот в таком возрасте, дойдя до крайней точки, он сейчас будет менять свою жизнь, бросит пить, бросит наркотики, бросит транслировать, что это норма жизни — себя так вести», — приводит слова Запашного РИА Новости.
За Ефремова вступился актёр Гоша Куценко, назвавший произошедшее трагедией.
«Но, сдаётся мне, любой человек перед Богом имеет право на прощение», — написал он на своей странице в Instagram.
Певица Любовь Успенская, комментируя Пятому каналу трагедию, высказалась, что Ефремов «нуждается не в наказании, а в лечении». Она назвала артиста «неравнодушным и чутким человеком», отметив, что «хуже, чем он сам себя наказал, Ефремова уже никто не накажет».
В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя произошедшее, высказался за ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде.
Пригожин также подчеркнул, что закон должен быть один для всех вне зависимости от должности и места работы.
«Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулём. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».
Тем временем защита Михаила Ефремова, находящегося в настоящее время под домашним арестом, опровергла появившуюся информацию о приезде к нему нарколога для снятия «ломки».
«Михаилу Олеговичу не нужен врач, и тем более нарколог, это фантазии СМИ и попытка высосать хоть что-то из пальца», — заявила РИА Новости его адвокат Елизавета Шаргородская.
Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади, находясь за рулём автомобиля Jeep Grand Cherokee. Не справившись с управлением, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada, которым управлял 57-летний сотрудник компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров.
Захарова с множественными травмами экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако, несмотря на усилия врачей, через несколько часов он скончался. Ефремов в результате ДТП не пострадал.
Позже в прокуратуре сообщили, что Ефремов управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артист признал свою вину. По данным СМИ, перед ДТП он находился в одном из московских пабов.
По факту произошедшего было открыто два уголовных дела: «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека и совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения», а также «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Таганский суд Москвы отправил артиста под домашний арест до 9 августа.
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