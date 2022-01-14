«Хотят разжечь конфликт Москвы и Киева»: в России ответили на новые заявления США о «вторжении» на Украину

США пытаются своими заявлениями добиться прямого конфликта между Москвой и Киевом, заявили в Госдуме. Как заметили в Совфеде, в Вашингтоне перестали адекватно оценивать события в мире, в том числе в контексте собственных действий. Ранее помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что угроза российского «вторжения» остаётся высокой, при этом власти РФ якобы могут сфабриковать повод для агрессии в отношении Украины. Наряду с этим американские законодатели продолжают выдвигать инициативы по введению санкций против «Северного потока — 2», увязывая их с темой якобы возможного «вторжения» РФ на Украину.

Вашингтон своими заявлениями о якобы возможной российской агрессии в отношении Украины продолжает накалять ситуацию. Такое мнение в беседе с RT высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова помощника главы Белого дома Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Россия якобы может сфабриковать повод для вторжения на Украину.

«США хотят, чтобы из искры возгорелось пламя. Разговорами о мнимом вторжении и голословными обвинениями они сознательно хотят разжечь конфликт Москвы и Киева и спровоцировать нашу страну, буквально вовлекая её в войну на Украине», — сказал Белик.

По его словам, власти США, сами имеющие большое количество внутренних проблем, для рядовых американцев рисуют образ России как угрозы извне.

«Страх перед нашей страной движет ими настолько, что они готовы стянуть к нашим границам со стороны Европы воинские контингенты. Но Россия даст жёсткий ответ в случае посягательств на собственную безопасность, в этом можно не сомневаться», — добавил парламентарий.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что угроза «вторжения» России на Украину остаётся высокой. Если это произойдёт, то Вашингтон займётся укреплением позиций своих европейских союзников, а также окажет поддержку Украине.

При этом Москва якобы может придумать повод для того, чтобы всё-таки напасть на Украину.

«Наше разведсообщество обрабатывает информацию — гриф секретности по которой снижен, — что Россия готовит почву, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения, в том числе путём диверсионной деятельности и информационных операций, обвинив Украину в подготовке неминуемого нападения на российские силы на востоке Украины», — сказал он.

Салливан добавил, что в течение ближайших 24 часов Белый дом намерен «поделиться с прессой новыми деталями того», что они воспринимают «как потенциальное создание предлога».

Он также пообещал, что американская сторона даст решительный ответ на размещение российской военной инфраструктуры в странах Латинской Америки: «Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы примем решительные меры».

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI, отвечая на вопрос о возможности развёртывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле и на Кубе, заявил следующее: «Я не хочу ничего подтверждать, но и ничего исключать не буду».

США не могут адекватно оценить всё то, что они делают в мире, заметил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Они быстро забывают все те войны, которые они в мире развязали, и не могут адекватно оценить свои действия, а также согласиться с тем, что как раз Россия действует в противовес тому, что делают они», — заметил сенатор в разговоре с RT.

Политолог Владимир Брутер также прокомментировал слова Джейка Салливана о якобы возможности Москвы сфабриковать повод для вторжения Украину.

«Никаких планов сфабриковать, никаких планов действовать у России нет — хотя бы потому, что практика показывает, что Россия готова была и готова сейчас демонстрировать стратегическое терпение. Но оно не может быть бесконечным, и Запад это должен понимать», — заявил собеседник RT.

При этом, по его словам, Москва имеет право реагировать на то безобразие, которое творится вблизи российских границ.

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На этой неделе состоялись переговоры по российским предложениям в сфере гарантий безопасности. Москва обсуждала их с делегациями США, НАТО и ОБСЕ. Как говорил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам переговоров в Женеве, у Соединённых Штатов нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в отношении Украины. При этом в Кремле отметили, что в прошедшей дискуссии не видят «существенного повода для оптимизма».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация в целом ясна: «Предстоит ещё дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов».

Санкции США

Между тем поздним вечером 13 января (по московскому времени) сенат США отклонил законопроект сенатора-республиканца Теда Круза, который предписывает президенту США в течение 15 дней ввести санкции в отношении организаций и должностных лиц, ответственных за планирование, строительство или эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Документ получил поддержку 55 сенаторов при необходимом пороге в 60 голосов, 44 сенатора проголосовали против.

«Президенту Байдену следует прислушаться к сенату и народу и властям Украины и пересмотреть своё катастрофическое решение сделать для России исключение из установленных конгрессом санкций. Лишь немедленное введение санкций может изменить расчёты Путина, остановить вторжение на Украину и устранить экзистенциальную угрозу, которую представляет «Северный поток — 2», — говорится в заявлении Круза после голосования по законопроекту.

Между тем возможность введения рестрикций в отношении «Северного потока — 2» сохраняется, поскольку 12 января группа демократов во главе с председателем комитета по иностранным делам Робертом Менендесом внесла в сенат собственный законопроект под названием «Закон о защите суверенитета Украины 2022 года». В нём говорится о «каскаде обязательных санкций» в отношении российского политического и военного руководства, финансовых институтов, добывающих отраслей и «Северного потока — 2».

Как заметил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, изначально американский политический истеблишмент поддерживал законопроект Круза, однако за несколько дней до голосования администрация Джо Байдена выступила против его принятия, поскольку оно подорвёт единство среди европейских союзников.

«Я думаю, честно говоря, это была игра небольшая. Они поняли, что этот законопроект сейчас только испортит ситуацию, поэтому пошумели, на публику показали зубы и вовремя их спрятали. К этому надо спокойно относиться и ждать тех ответов (по гарантиям безопасности. — RT), которые нам пообещали американцы дать в течение недели, а потом будем думать», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.