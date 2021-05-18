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Хотят превратить в Украину. На революцию в Белоруссии Запад тратит десятки миллионов долларов
18 мая 2021, 11:10 • 158 • Политика
Общественно-политические деятели Белоруссии, выступающие за максимальную интеграцию с Россией в рамках Союзного государства, представили аналитический доклад, в котором были рассмотрены основные форматы финансирования белорусской оппозиции со стороны стран Запада.
Неудача в попытке свержения Лукашенко в августе прошлого года не останавливает Запад. На поддержку белорусской оппозиции и отрыв Минска от России Вашингтон продолжает тратить десятки миллионов долларов. Смысл этой деятельности в том, чтобы превратить эту страну во вторую Украину, антироссийское недогосударство.
Такой вывод можно сделать из презентации доклада общественных деятелей Белоруссии. Основным докладчиком выступил председатель оргкомитета движения "Гражданское согласие" Артём Агафонов, а содокладчиком – бывший лидер РПТС (Республиканская партия труда и справедливости) Василий Заднепряный. Также в мероприятии приняли участие историк Евгений Сылка, общественный активист Евгений Константинов, политолог Всеволод Шимов, директор Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин и другие известные общественные деятели.
Фото: Царьград
Все они отмечают, что западная "мягкая сила" в Белоруссии проявляется в деятельности множества общественных объединений, средств массовой информации и даже политических партий, открыто или опосредованно финансируемых специализированными западными фондами, банками, а также правительствами стран Европейского союза и непосредственно Еврокомиссией. Влияние западных структур прослеживается во всех сферах общественной и политической жизни нашей страны.
В докладе исследованы конкретные направления, по которым Запад выделяет финансирование – в частности, аналитические центры, проекты в сфере образования, средства массовой информации, социальные сети. Из текста доклада, например, становится ясно, что фонд USAID в 2019-2020 годах потратил на осуществление программ по "продвижению демократии, многопартийности и обеспечению свободы СМИ" в Белоруссии 8,5 миллионов долларов, а по линии Freedom House было выделено 2,4 миллиона долларов на проект по поддержке СМИ, рассчитанный на период с 2019 по 2024 год.
По мнению составителей доклада, именно активное вмешательство Запада во внутриполитические процессы в Белоруссии во многом и стало причиной произошедшего в прошлом году. Напомним, после выборов 9 августа 2020 года, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его ближайший оппонент Светлана Тихановская – 10%, по стране прокатились небывалые незаконные акции протеста.
Телеканал Царьград обратился за комментарием к Артёму Агафонову с просьбой рассказать, почему именно сейчас возникла необходимость составления такого доклада.
– отметил политик.
По его словам, Белоруссии ни в коем случае нельзя выходить из "орбиты" России, так как это чревато серьёзными геополитическими проблемами.
– отметил он.
– считает Агафонов.
Бывший лидер Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный заявил, что доклад является первой попыткой серьёзно систематизировать финансовые потоки в отношении Белоруссии со стороны Запада.
– отметил Заднепряный.
По его словам, только констатация факта финансирования не изменит ситуацию, необходимо "высказаться и донести через СМИ данную информацию до определённых кругов".
– указал политик, добавив, что "старший брат" Белоруссии реагирует на это "очень скромно".
Авторы доклада уверены, что для противодействия западному влиянию России также следует занять более активную позицию и начать работать с пророссийски настроенным гражданским обществом в Белоруссии.
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