Хотят превратить в Украину. На революцию в Белоруссии Запад тратит десятки миллионов долларов

Общественно-политические деятели Белоруссии, выступающие за максимальную интеграцию с Россией в рамках Союзного государства, представили аналитический доклад, в котором были рассмотрены основные форматы финансирования белорусской оппозиции со стороны стран Запада.

Неудача в попытке свержения Лукашенко в августе прошлого года не останавливает Запад. На поддержку белорусской оппозиции и отрыв Минска от России Вашингтон продолжает тратить десятки миллионов долларов. Смысл этой деятельности в том, чтобы превратить эту страну во вторую Украину, антироссийское недогосударство.

Такой вывод можно сделать из презентации доклада общественных деятелей Белоруссии. Основным докладчиком выступил председатель оргкомитета движения "Гражданское согласие" Артём Агафонов, а содокладчиком – бывший лидер РПТС (Республиканская партия труда и справедливости) Василий Заднепряный. Также в мероприятии приняли участие историк Евгений Сылка, общественный активист Евгений Константинов, политолог Всеволод Шимов, директор Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин и другие известные общественные деятели.

Фото: Царьград

Все они отмечают, что западная "мягкая сила" в Белоруссии проявляется в деятельности множества общественных объединений, средств массовой информации и даже политических партий, открыто или опосредованно финансируемых специализированными западными фондами, банками, а также правительствами стран Европейского союза и непосредственно Еврокомиссией. Влияние западных структур прослеживается во всех сферах общественной и политической жизни нашей страны.

В докладе исследованы конкретные направления, по которым Запад выделяет финансирование – в частности, аналитические центры, проекты в сфере образования, средства массовой информации, социальные сети. Из текста доклада, например, становится ясно, что фонд USAID в 2019-2020 годах потратил на осуществление программ по "продвижению демократии, многопартийности и обеспечению свободы СМИ" в Белоруссии 8,5 миллионов долларов, а по линии Freedom House было выделено 2,4 миллиона долларов на проект по поддержке СМИ, рассчитанный на период с 2019 по 2024 год.

По мнению составителей доклада, именно активное вмешательство Запада во внутриполитические процессы в Белоруссии во многом и стало причиной произошедшего в прошлом году. Напомним, после выборов 9 августа 2020 года, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его ближайший оппонент Светлана Тихановская – 10%, по стране прокатились небывалые незаконные акции протеста.

Телеканал Царьград обратился за комментарием к Артёму Агафонову с просьбой рассказать, почему именно сейчас возникла необходимость составления такого доклада.

То, что была усталость от власти Лукашенко, – это факт, то, что много людей было против и кто-то посчитал выборы сфальсифицированными, – это факт. И то, что люди вышли прошлой осенью – тоже бесспорно, за собственные идеи, не за деньги. Но это не отменяет того факта, что спонсирование антигосударственных, прозападных элементов в Беларуси идёт системно, идёт десятилетиями. Никто из нас даже никогда не попытался это как-то систематизировать, оценить, упорядочить. Наша организация именно это попыталась сделать. И понятное дело, что именно Запад был заинтересован, чтобы революция против Лукашенко закончилась успешно. Наивно полагать, что Брюссель и Вашингтон умыли руки и просто стали сторонними наблюдателями,

– отметил политик.

По его словам, Белоруссии ни в коем случае нельзя выходить из "орбиты" России, так как это чревато серьёзными геополитическими проблемами.

Беларусь пользуется преференциями, которые созданы при помощи Союзного государства. Если всё это разрывается в случае прозападной революции, то мы теряет гораздо больше, чем Украина в ходе своих событий, так как степень вовлечённости белорусской экономики в российскую гораздо выше,

– отметил он.

Если в Беларуси начнётся серьёзный кризис, Россия будет вынуждена вмешаться, к ней появится больше поводов для политического давления. Мы не настолько большая страна, чтобы представлять экономическую опасность,

– считает Агафонов.

Бывший лидер Республиканской партии труда и справедливости Василий Заднепряный заявил, что доклад является первой попыткой серьёзно систематизировать финансовые потоки в отношении Белоруссии со стороны Запада.

На это финансирование все закрывают глаза под любыми предлогами, за какие-то коврижки или за какие-то угрозы. Сколько цветных революций прошло и сколько туда вложено денег,

– отметил Заднепряный.

По его словам, только констатация факта финансирования не изменит ситуацию, необходимо "высказаться и донести через СМИ данную информацию до определённых кругов".

Соединённые Штаты и западные структуры в год, по самым скромным оценкам, от 50 до 70 миллионов долларов вкладывают в то, чтобы продвигать свои интересы на восточном сегменте,

– указал политик, добавив, что "старший брат" Белоруссии реагирует на это "очень скромно".

Авторы доклада уверены, что для противодействия западному влиянию России также следует занять более активную позицию и начать работать с пророссийски настроенным гражданским обществом в Белоруссии.