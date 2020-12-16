Хотят превратить Балканы в колонию: Лавров рассказал, кто стоит за демаршем боснийцев

Такое заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Белграде. Сам инцидент он назвал незначительным. Лавров не думает, что он как-то скажется на отношениях с народом Боснии и Герцеговины, однако данная история является крайне показательной.

Политики, которые такое решение приняли, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы внешних сил, - отметил он.

Лавров напомнил слова бывшего главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая прямо заявляла, что Балканы являются зоной интересов ЕС и другим странам там делать нечего. Российский министр подчеркнул, что Европа так и не перестала мыслить колониально.

Ранее сообщалось, что члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отменили свою встречу с Лавровым. Причиной стали слова главы МИД России о том, что Москва не видит причин для пересмотра Дейтонского соглашения. Речь идёт о мирном договоре, который положил конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина в 1995 году. Соглашение обязало участников конфликта прекратить огонь и обособить территории.