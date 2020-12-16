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Хотят превратить Балканы в колонию: Лавров рассказал, кто стоит за демаршем боснийцев

16 декабря 2020, 03:40  •  84 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, кто стоит за демаршем боснийских политиков, которые отказались от встречи с ним. По словам главы российской дипломатии, боснийцы выражали не свою позицию, а позицию неких внешних сил, которые давно хотят превратить Балканы в колонию.
Такое заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в Белграде. Сам инцидент он назвал незначительным. Лавров не думает, что он как-то скажется на отношениях с народом Боснии и Герцеговины, однако данная история является крайне показательной.
Политики, которые такое решение приняли, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы внешних сил, - отметил он.
Лавров напомнил слова бывшего главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая прямо заявляла, что Балканы являются зоной интересов ЕС и другим странам там делать нечего. Российский министр подчеркнул, что Европа так и не перестала мыслить колониально.
Ранее сообщалось, что члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отменили свою встречу с Лавровым. Причиной стали слова главы МИД России о том, что Москва не видит причин для пересмотра Дейтонского соглашения. Речь идёт о мирном договоре, который положил конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина в 1995 году. Соглашение обязало участников конфликта прекратить огонь и обособить территории.
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