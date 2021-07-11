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«Хотят полного повиновения»: как США используют антироссийскую риторику для укрепления отношений с Францией
11 июля 2021, 15:55 • 34 • В мире
«Вызовы» со стороны России в Европе и других регионах мира беспокоят Вашингтон и Париж, заявили в Пентагоне по итогам встречи министров обороны США и Франции, на которой также обсуждалось сотрудничество стран в рамках НАТО и двусторонних отношений. Во время переговоров речь шла и о «вызове», якобы исходящем от Китая. В Минобороны Соединённых Штатов отметили, что конкуренты американской стороны «работают над тем, чтобы подорвать стабильный и открытый порядок» в мире. С точки зрения экспертов, используя антироссийскую риторику, Вашингтон рассчитывает реанимировать отношения с Парижем, которые в последние годы заметно ухудшились, а также консолидировать Запад.
В Пентагоне Reuters © Al Drago
США и Франция обеспокоены «вызовами» со стороны России в Европе и в других частях света. Об этом рассказали в Пентагоне по итогам встречи главы ведомства Ллойда Остина и его французской коллеги Флоранс Парли.
«Вызовы, которые бросает Россия в Европе и других регионах мира, также вызывают озабоченность у обеих стран, и Остин пообещал, что Соединённые Штаты продолжат консультироваться с Францией по этому и другим вопросам», — говорится в сообщении на сайте американского Минобороны.
Стороны также обсудили «вызов, который представляет собой Китай».
«Сегодня, как вам хорошо известно, некоторые наши конкуренты работают над тем, чтобы подорвать стабильный и открытый порядок, который поддерживаем мы с вами. Так что Франция является идеальным партнёром для Соединённых Штатов, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку там мы стараемся укрепить наши общие интересы», — приводит слова Остина пресс-служба Пентагона.
В ведомстве также отметили, что главы министерств вели переговоры и относительно того, как страны будут взаимодействовать в рамках НАТО и в формате двусторонних отношений.
«Наше сотрудничество по НАТО, в области Сахель и на Ближнем Востоке является одним из ключевых факторов нашего многолетнего партнёрства, основанного на общих стратегических интересах, нашем общем понимании важности дипломатии и значительной заинтересованности в сохранении международного порядка, основанного на праве», — отметил Остин.
Кроме того, Вашингтон и Париж подписали «дорожную карту», «которая укрепляет сотрудничество между силами специального назначения Франции и США».
В июне американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью газете The New York Times, что Вашингтон «на одной волне» с Парижем относительно настроя противостоять возможному установлению миропорядка во главе с Пекином. По словам Блинкена, Соединённые Штаты и Франция должны сотрудничать и координировать свои действия с учётом возрастающего влияния КНР.
Тогда же Госдеп сообщил, что в ходе переговоров Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон обозначили общие цели по установлению стабильных и предсказуемых отношений с Москвой «при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России».
Отношения с РФ и КНР обсуждались и во время встречи Макрона с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7, о чём сообщал Белый дом. Стороны затронули также тему усиления и модернизации НАТО. Как заявил тогда Байден, американская сторона уверена в сплочённости блока.
«Хотят полного повиновения»
По мнению экспертов, обсуждая «вызовы» со стороны Москвы и Пекина, Вашингтон пытается реанимировать отношения с Парижем, которые в последнее время переживают спад.
«Пентагон намеренно делает подобные заявления, цель которых — продемонстрировать, что у США и Франции есть точки соприкосновения, несмотря на явные разногласия», — заявил в беседе с RT член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.
Напомним, отношения США и Франции заметно ухудшились на фоне скандала, вызванного сообщениями СМИ о возможной помощи Дании спецслужбам Соединённых Штатов в слежке за европейскими политиками, в том числе французскими. Тогда Макрон назвал это неприемлемым, а также призвал Вашингтон и Копенгаген «внести ясность» в ситуацию.
Не способствовали сближению США и Франции также многочисленные заявления Макрона о неактуальности НАТО. Так, в феврале, в преддверии встречи лидеров стран G7, французский президент обратил внимание на то, что блок борется против идеологии, «которой больше нет». По мнению Макрона, Европе нужно самой отстаивать свои интересы и не «делегировать защиту» США. Осенью 2019 года президент Франции и вовсе сделал резонансное заявление о «смерти мозга» НАТО, подчеркнув, что альянс полностью утратил координацию внутри союза. В июне прошлого года Макрон высказал аналогичное мнение. Париж также призывал Вашингтон прекратить навязывать американские вооружения членам НАТО, апеллируя к атлантической солидарности.
По мнению Никиты Данюка, учитывая подобную риторику, можно говорить о том, что Соединённые Штаты сейчас намерены добиться того, чтобы французская сторона стала «военно-политическим вассалом Вашингтона».
«Противоречия между позициями»
При этом аналитики сходятся во мнении, что попытки Вашингтона реанимировать отношения с Парижем укладываются во внешнеполитическую стратегию новой администрации Байдена, направленную на консолидацию западных партнёров, в первую очередь в рамках НАТО.
«Сплочение союзников по блоку — это основная задача нынешнего руководства США. В этом контексте Вашингтону нужно ещё чаще и настойчивее заявлять о внешних вызовах и угрозах, якобы исходящих от России и Китая, а также вынуждать другие страны делать то же самое. В Белом доме считают, что восстановить былое евроатлантическое единство будет легче, если всё время пугать всех опасностью со стороны РФ и КНР», — заявил Никита Данюк.
Аналогичной позиции придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Байден сейчас сконцентрирован на том, чтобы усилить евроатлантическую солидарность, объединить Запад.
При этом для Вашингтона принципиально, чтобы его интересы стали интересами всего Североатлантического альянса, говорит Данюк.
«Напомню, в военно-стратегических документах США противниками обозначены именно Москва и Пекин, которые якобы подрывают демократические ценности коллективного Запада. Однако НАТО переживает кризис идентичности, о чём и говорил Макрон. Поэтому такую схему Вашингтона трудно назвать эффективной. Альянс перестал быть однородным», — сказал он.
Константин Блохин также считает, что «диссонанс между заявлениями и действиями членов НАТО всё равно есть», несмотря на желание Соединённых Штатов видеть блок монолитным.
«Ряд государств, несмотря на своё желание сотрудничать с Вашингтоном, всё равно пытается проводить суверенную внешнеполитическую линию. И позиции Франции по ряду вопросов руководство альянса и США воспринимают как некоторую несостыковку, шероховатость в общем курсе союза», — заявил эксперт.
Никита Данюк при этом полагает, что разногласия между США и Францией, в том числе в рамках НАТО, новая американская администрация вряд ли способна устранить.
«Как только противоречия между позициями Вашингтона и Парижа усиливаются, возникают новые спорные ситуации, количество заявлений французской стороны о необходимости создать собственную военную силу, которая бы решала геополитические задачи, не связанные с интересами Вашингтона, увеличивается», — отметил аналитик.
Данюк также считает, что отношения между Вашингтоном и Парижем могут ещё больше ухудшиться, если во Франции серьёзно изменится внутриполитическая обстановка, что, по его мнению, становится всё более вероятным.
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