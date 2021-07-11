«Хотят полного повиновения»: как США используют антироссийскую риторику для укрепления отношений с Францией

«Вызовы» со стороны России в Европе и других регионах мира беспокоят Вашингтон и Париж, заявили в Пентагоне по итогам встречи министров обороны США и Франции, на которой также обсуждалось сотрудничество стран в рамках НАТО и двусторонних отношений. Во время переговоров речь шла и о «вызове», якобы исходящем от Китая. В Минобороны Соединённых Штатов отметили, что конкуренты американской стороны «работают над тем, чтобы подорвать стабильный и открытый порядок» в мире. С точки зрения экспертов, используя антироссийскую риторику, Вашингтон рассчитывает реанимировать отношения с Парижем, которые в последние годы заметно ухудшились, а также консолидировать Запад.

США и Франция обеспокоены «вызовами» со стороны России в Европе и в других частях света. Об этом рассказали в Пентагоне по итогам встречи главы ведомства Ллойда Остина и его французской коллеги Флоранс Парли.

«Вызовы, которые бросает Россия в Европе и других регионах мира, также вызывают озабоченность у обеих стран, и Остин пообещал, что Соединённые Штаты продолжат консультироваться с Францией по этому и другим вопросам», — говорится в сообщении на сайте американского Минобороны.

Стороны также обсудили «вызов, который представляет собой Китай».

«Сегодня, как вам хорошо известно, некоторые наши конкуренты работают над тем, чтобы подорвать стабильный и открытый порядок, который поддерживаем мы с вами. Так что Франция является идеальным партнёром для Соединённых Штатов, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку там мы стараемся укрепить наши общие интересы», — приводит слова Остина пресс-служба Пентагона.

В ведомстве также отметили, что главы министерств вели переговоры и относительно того, как страны будут взаимодействовать в рамках НАТО и в формате двусторонних отношений.

«Наше сотрудничество по НАТО, в области Сахель и на Ближнем Востоке является одним из ключевых факторов нашего многолетнего партнёрства, основанного на общих стратегических интересах, нашем общем понимании важности дипломатии и значительной заинтересованности в сохранении международного порядка, основанного на праве», — отметил Остин.

Кроме того, Вашингтон и Париж подписали «дорожную карту», «которая укрепляет сотрудничество между силами специального назначения Франции и США».

Встреча главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Франции Флоранс Парли

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В июне американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью газете The New York Times, что Вашингтон «на одной волне» с Парижем относительно настроя противостоять возможному установлению миропорядка во главе с Пекином. По словам Блинкена, Соединённые Штаты и Франция должны сотрудничать и координировать свои действия с учётом возрастающего влияния КНР.

Тогда же Госдеп сообщил, что в ходе переговоров Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон обозначили общие цели по установлению стабильных и предсказуемых отношений с Москвой «при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России».

Отношения с РФ и КНР обсуждались и во время встречи Макрона с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7, о чём сообщал Белый дом. Стороны затронули также тему усиления и модернизации НАТО. Как заявил тогда Байден, американская сторона уверена в сплочённости блока.

«Хотят полного повиновения»

По мнению экспертов, обсуждая «вызовы» со стороны Москвы и Пекина, Вашингтон пытается реанимировать отношения с Парижем, которые в последнее время переживают спад.

«Пентагон намеренно делает подобные заявления, цель которых — продемонстрировать, что у США и Франции есть точки соприкосновения, несмотря на явные разногласия», — заявил в беседе с RT член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Напомним, отношения США и Франции заметно ухудшились на фоне скандала, вызванного сообщениями СМИ о возможной помощи Дании спецслужбам Соединённых Штатов в слежке за европейскими политиками, в том числе французскими. Тогда Макрон назвал это неприемлемым, а также призвал Вашингтон и Копенгаген «внести ясность» в ситуацию.

Не способствовали сближению США и Франции также многочисленные заявления Макрона о неактуальности НАТО. Так, в феврале, в преддверии встречи лидеров стран G7, французский президент обратил внимание на то, что блок борется против идеологии, «которой больше нет». По мнению Макрона, Европе нужно самой отстаивать свои интересы и не «делегировать защиту» США. Осенью 2019 года президент Франции и вовсе сделал резонансное заявление о «смерти мозга» НАТО, подчеркнув, что альянс полностью утратил координацию внутри союза. В июне прошлого года Макрон высказал аналогичное мнение. Париж также призывал Вашингтон прекратить навязывать американские вооружения членам НАТО, апеллируя к атлантической солидарности.

По мнению Никиты Данюка, учитывая подобную риторику, можно говорить о том, что Соединённые Штаты сейчас намерены добиться того, чтобы французская сторона стала «военно-политическим вассалом Вашингтона».

«Мы видим, что Франция, как и ряд других европейских государств, считает, что оборонная и внешняя политика США, а также НАТО во главе с Вашингтоном далеко не всегда соответствуют европейским интересам. И это очень раздражает Соединённые Штаты, которые хотят полного повиновения», — подчеркнул эксперт.

«Противоречия между позициями»

При этом аналитики сходятся во мнении, что попытки Вашингтона реанимировать отношения с Парижем укладываются во внешнеполитическую стратегию новой администрации Байдена, направленную на консолидацию западных партнёров, в первую очередь в рамках НАТО.

«Сплочение союзников по блоку — это основная задача нынешнего руководства США. В этом контексте Вашингтону нужно ещё чаще и настойчивее заявлять о внешних вызовах и угрозах, якобы исходящих от России и Китая, а также вынуждать другие страны делать то же самое. В Белом доме считают, что восстановить былое евроатлантическое единство будет легче, если всё время пугать всех опасностью со стороны РФ и КНР», — заявил Никита Данюк.

Белый дом

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Аналогичной позиции придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Байден сейчас сконцентрирован на том, чтобы усилить евроатлантическую солидарность, объединить Запад.

«Эта консолидация базируется на антироссийской и антикитайской риторике. РФ и КНР Вашингтон считает ревизионистскими странами, которые якобы бросают вызов так называемому мировому либеральному порядку. Здесь речь идёт даже не о сохранении какой-то глобальной гегемонии, её уже фактически нет у США, а о попытке остановить ослабление стран Запада на фоне меняющегося мира и усиления позиций Москвы и Пекина», — пояснил Блохин в комментарии RT.

При этом для Вашингтона принципиально, чтобы его интересы стали интересами всего Североатлантического альянса, говорит Данюк.

«Напомню, в военно-стратегических документах США противниками обозначены именно Москва и Пекин, которые якобы подрывают демократические ценности коллективного Запада. Однако НАТО переживает кризис идентичности, о чём и говорил Макрон. Поэтому такую схему Вашингтона трудно назвать эффективной. Альянс перестал быть однородным», — сказал он.

Константин Блохин также считает, что «диссонанс между заявлениями и действиями членов НАТО всё равно есть», несмотря на желание Соединённых Штатов видеть блок монолитным.

«Ряд государств, несмотря на своё желание сотрудничать с Вашингтоном, всё равно пытается проводить суверенную внешнеполитическую линию. И позиции Франции по ряду вопросов руководство альянса и США воспринимают как некоторую несостыковку, шероховатость в общем курсе союза», — заявил эксперт.

Никита Данюк при этом полагает, что разногласия между США и Францией, в том числе в рамках НАТО, новая американская администрация вряд ли способна устранить.

«Как только противоречия между позициями Вашингтона и Парижа усиливаются, возникают новые спорные ситуации, количество заявлений французской стороны о необходимости создать собственную военную силу, которая бы решала геополитические задачи, не связанные с интересами Вашингтона, увеличивается», — отметил аналитик.

Данюк также считает, что отношения между Вашингтоном и Парижем могут ещё больше ухудшиться, если во Франции серьёзно изменится внутриполитическая обстановка, что, по его мнению, становится всё более вероятным.