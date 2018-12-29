«Хотят политизировать вопрос Керченского пролива»: Порошенко расширил зону контроля Украины в Чёрном море

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины». В соответствии с документом зона контроля Киева вырастает вдвое — с 12 до 24 миль. Киев по-прежнему намерен политизировать вопрос Керченского пролива и готовит новые провокации, уверены в Госдуме. Эксперты отметили, что на эскалацию ситуации Украина может пойти внезапно, а одностороннее принятие подобных документов создаёт почву для будущих инцидентов.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины». Документ вдвое увеличивает зону контроля Украины в Чёрном море, а также регламентирует морские границы страны и наказание за их нарушение.

«Президент Пётр Порошенко подписал закон Украины «О прилегающей зоне Украины», принятый Верховной радой 6 декабря 2018 года. Цель закона — гармонизация морского законодательства страны с законодательством других причерноморских государств и других государств — участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — сообщается на сайте президента Украины.

Документ гласит, что прилегающая зона Украины — это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль. Двадцать четыре мили отсчитываются от исходных линий территориального моря Украины.

Уполномоченный орган по охране государственной границы может останавливать, осматривать, задерживать или арестовывать судна, а также членов их экипажа, за исключением военных кораблей и других государственных судов, которые используются в некоммерческих целях.

Согласно закону, если судно нарушило законодательство и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого ходит, или любой третьей страны.

Отмечается, что закон направлен на предупреждение контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты «временно оккупированных территорий Украины».

Подписанный Порошенко документ еще 6 декабря 2018 года во втором чтении приняла Верховная рада Украины. В первом чтении проект утвердили 8 ноября 2018 года.

Как отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, Киев не намерен отказываться от политизации вопроса Керченского пролива.

«На Украине по-прежнему хотят политизировать вопрос Керченского пролива, продолжить провокацию в отношении акватории и движения там военных судов. Это ни к чему хорошему не приведёт», — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что «все нарушители, которые незаконно осуществляют судоходство в российской акватории, будут привлекаться к установленной международным правом ответственности».

При этом, как рассказала RT адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш, подписанный Порошенко документ ссылается на нормы, которые и ранее были прописаны в международных документах.

«В соответствии с Конвенцией ООН о морском праве 1982 года каждое государство вправе увеличить прилежащую зону, но не больше 12 морских миль от территориального моря. То есть формально Порошенко ссылается как раз на положения этой конвенции и на 12 морских миль расширил действие юрисдикции своих пограничников», — сказала юрист.

Она отметила, что расширение касается только той прилегающей зоны Украины, которая находится в Чёрном море и не соприкасается с территориальными водами Российской Федерации или другого государства.

Ярмуш добавила, что в случае схожих действий в Азовском море Украина нарушит морское право, так как акватория относится к внутренним водам и действия в ней требуют взаимных соглашений.

Как отметил в беседе с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, одностороннее принятие Украиной подобных документов может идти вразрез с международным правом. «Могут быть казусы и инциденты», — считает эксперт.

«Имитация полномасштабной войны с Россией»

25 ноября 2018 года три военных корабля ВМС Украины попытались пересечь российскую границу в районе Керченского пролива. Экипаж игнорировал обращения российской стороны и нарушал существующий порядок прохода через пролив.

Российские пограничники задержали 22 украинских моряков и двух сотрудников СБУ. Впоследствии задержанные были арестованы до 24 января 2019 года.

Обнаруженные на украинских кораблях документы выявили, что военнослужащие умышленно пошли на провокацию и знали, что совершают нарушение.

28 декабря киевские власти заявили, что украинские суда будут продолжать осуществлять проходы через Керченский пролив.

Киев ведёт направленную политику эскалации напряжённости в регионе, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с RT он отметил, что многие ожидали от украинских властей эскалации ещё до конца 2018 года.

«Её не случилось, но это не значит, что режим Порошенко от этого отказался. Вполне возможно, обострение ситуации будет происходить, когда этого никто не будет ждать. Порошенко важно провести это внезапно. Понятно, что обострить ситуацию вполне возможно с привлечением иностранных партнёров», — сказал Блохин.

Главной целью текущих действий Киева является продление военного положения и недопущение новых выборов, уверен политолог.

«Порошенко надо выглядеть не просто президентом, а Верховным главнокомандующим, который сохраняет безопасность границы. Он продолжит клянчить финансирование у Запада. Но этот конфликт будет иметь ограниченный характер. Это будет некая имитация полномасштабной войны с Россией», — предположил Блохин.

Не исключено, что сложившаяся ситуация послужит основанием для новых провокаций со стороны Киева, считает Солонников.

«В данной ситуации это может быть чревато той или иной провокацией со стороны Украины, что, конечно же, не является позитивным моментом ни для России, ни для других международных участников», — заключил эксперт.