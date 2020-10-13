Хотят подчинить Россию: Познер назвал истинную причину санкций из-за Навального

Владимир Познер. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Эксперт считает, что подобными действиями страны Запада ничего не добьются

Владимир Познер прокомментировал ситуацию, которая сложилась в результате "отравления" Алексея Навального. Ведущий уверен, что новые санкции были предопределены вне зависимости от госпитализации оппозиционера и обнаружения в его крови следов "Новичка".

Журналист считает, что западные страны просто воспользовались сложившейся ситуацией в своих целях.

"Любая ситуация, позволяющая применить новые санкции, тут же используется", – рассказал Владимир Владимирович в эфире НСН, добавив, что подобная тенденция наблюдается уже давно.

По его мнению, таким образом западные державы стремятся "подчинить" РФ. Но при этом они допускают огромную ошибку, потому что в случае с Россией такие меры имеют обратный эффект. "Это приводит к обратному результату. "Ах вы на нас давите, ну мы вам сейчас покажем!" Мне это тоже не кажется похвальным", – считает эксперт.

К слову, не все страны Запада готовы отказаться от сотрудничества с Россией. Так, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ заинтересована в хороших отношениях с Москвой, поэтому "заморозки" двусторонних отношений из-за ситуации с Навальным не будет, пишет телеканал "360".

Министр также считает, что расследование "отравления" должны проводить российские правоохранительные органы, потому что инцидент произошел на территории РФ, передает слова Хайко Мааса "Свободная пресса".

Напомним, что вчера главы МИД ЕС единогласно одобрили новые санкции против России из-за Алексея Навального.