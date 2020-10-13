Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Нава...
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
Главная / Политика

Хотят подчинить Россию: Познер назвал истинную причину санкций из-за Навального

13 октября 2020, 21:25  •  50 • Политика
Владимир Познер. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Эксперт считает, что подобными действиями страны Запада ничего не добьются
Владимир Познер прокомментировал ситуацию, которая сложилась в результате "отравления" Алексея Навального. Ведущий уверен, что новые санкции были предопределены вне зависимости от госпитализации оппозиционера и обнаружения в его крови следов "Новичка".
Журналист считает, что западные страны просто воспользовались сложившейся ситуацией в своих целях.
"Любая ситуация, позволяющая применить новые санкции, тут же используется", – рассказал Владимир Владимирович в эфире НСН, добавив, что подобная тенденция наблюдается уже давно.
По его мнению, таким образом западные державы стремятся "подчинить" РФ. Но при этом они допускают огромную ошибку, потому что в случае с Россией такие меры имеют обратный эффект. "Это приводит к обратному результату. "Ах вы на нас давите, ну мы вам сейчас покажем!" Мне это тоже не кажется похвальным", – считает эксперт.
К слову, не все страны Запада готовы отказаться от сотрудничества с Россией. Так, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ заинтересована в хороших отношениях с Москвой, поэтому "заморозки" двусторонних отношений из-за ситуации с Навальным не будет, пишет телеканал "360".
Министр также считает, что расследование "отравления" должны проводить российские правоохранительные органы, потому что инцидент произошел на территории РФ, передает слова Хайко Мааса "Свободная пресса".
Напомним, что вчера главы МИД ЕС единогласно одобрили новые санкции против России из-за Алексея Навального.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 15:55
"Эй, девочки, подвиньтесь!": Русский Су-57 дал "прикурить" американскому F-35 в небе
13 октября 2020, 15:55
МИД Германии неожиданно "отстранился" от Навального: Витязева вскрыла "тайну" Берлина
13 октября 2020, 17:45
Терпеть не будем: Лавров поставил на место Евросоюз
13 октября 2020, 17:45
Джо Байден уснул в прямом эфире, а теперь ещё и провалил речь в Огайо: забыл, куда баллотируется
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "...
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлени...
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать...
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 08:35
Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил анг...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 октября 2020, 19:40
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
11 октября 2020, 16:15
"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "Цирконом"
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
06 октября 2020, 22:35
Меркель не подпустила Тихановскую к себе даже в маске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.