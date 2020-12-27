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Хотят оттяпать ещё – проект «Новороссия» не закончился

27 декабря 2020, 19:15  •  22 • Украина

Россия не похоронила окончательно проект по объединению юго-восточных областей Украины в Новороссию.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.

По мнению Москаля, реализация этого проекта может поднять рейтинг российской власти.

«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это «всё». Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую область. Вот это проект «Новороссия» – проект Суркова и Козака. Так с кем мы ведем переговоры и о чем?

Я с тревогой смотрю сообщения ГРУ, Генштаба, что идут войска в сторону Красноперекопска, Армянска. Может быть, и вы читали. Это очень тревожный сигнал. Снова восстановить рейтинг, оттяпать у Украины ещё. Нет, не мертвый (проект)», – заявил Москаль.

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