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Хотят оттяпать ещё – проект «Новороссия» не закончился
27 декабря 2020, 19:15 • 22 • Украина
Россия не похоронила окончательно проект по объединению юго-восточных областей Украины в Новороссию.
Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник милиции Крыма, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль.
По мнению Москаля, реализация этого проекта может поднять рейтинг российской власти.
«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это «всё». Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую область. Вот это проект «Новороссия» – проект Суркова и Козака. Так с кем мы ведем переговоры и о чем?
Я с тревогой смотрю сообщения ГРУ, Генштаба, что идут войска в сторону Красноперекопска, Армянска. Может быть, и вы читали. Это очень тревожный сигнал. Снова восстановить рейтинг, оттяпать у Украины ещё. Нет, не мертвый (проект)», – заявил Москаль.
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