«Хотят обострить ситуацию»: в «Нафтогазе» не исключают остановки транзита топлива через Украину к 2020 году

Транзит газа через Украину может быть прекращён. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Впрочем, он также отметил, что Киев намерен заключить новое соглашение, при этом одной из его сторон должен стать новый оператор газотранспортной системы — созданием соответствующей компании сейчас занимается «Нафтогаз». Эксперты считают, что слова Коболева — это попытка обострить ситуацию перед трёхсторонними переговорами по газовому вопросу между Украиной, Россией и ЕС.

Новое соглашение на транзит российского газа через Украину в Европу должно быть подписано в том числе новым оператором газотранспортной системы страны, который сейчас создаётся «Нафтогазом». С таким заявлением выступил глава украинской нефтегазовой компании Андрей Коболев.

«Стороной нового транзитного контракта должен стать новый независимый оператор, который сейчас создаётся группой «Нафтогаз» в рамках процесса анбандлинга (разделение по видам деятельности. — RT)», — сказал Коболев.

По его словам, Киев хочет получить контракт, соответствующий «всем нормам европейского права». В то же время он не исключил, что с 1 января 2020 года может быть прекращён транзит газа через Украину.

Подчеркнём, что в понедельник, 21 января, в Брюсселе должны пройти трёхсторонние переговоры по газовой проблеме с участием представителей России, Украины и ЕС. По словам Коболева, главная цель украинской стороны — сохранение транзитного статуса.

«Главная задача Украины на этих переговорах — это сохранение транзита», — пояснил Коболев.

Отметим, что ранее представители ЕС также отмечали, что сохранение за Украиной роли транзитного государства является стратегической задачей союза. В частности, в декабре 2018 года об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Кроме того, руководитель «Нафтогаза» оценил «ущерб» от предыдущего газового соглашения с Москвой, подписанного в 2009 году. По его словам, Украина якобы потеряла $32 млрд из-за «переплат, штрафов и других компонентов».

Как считает заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, Киев использует «очень расплывчатые формулировки», говоря о новом договоре.

По мнению специалиста, судьба транзита во многом зависит от того, какие условия предложит новый украинский оператор газотранспортной системы.

«Согласно европейским нормам, «Нафтогаз» Украины с 1 января 2020 года не должен иметь к транзиту никакого отношения, должен быть произведён анбандлинг. Газотранспортная система выделена, новый оператор ГТС должен выставить транзитные мощности в свободный доступ — провести аукцион. Если условия, которые он предложит, будут привлекательными для покупателя транзита, то покупатель выкупит мощности и транзит продолжится, если не будет — значит, нужно что-то менять», — указал Гривач в разговоре с RT.

В свою очередь, президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин считает, что посыл украинской стороны имеет «чёткого адресата» в лице Еврокомиссии. По его словам, Киев предупреждает представителей ЕС, что те могут пострадать от прекращения транзита.

«Они хотят немного обострить ситуацию, показать, мол, риски очень высоки, но, конечно, решения должны быть найдены», — сказал он в эфире радио Sputnik.

РИА Новости

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Судебный процесс «Нафтогаза» и «Газпрома»

Между тем национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена продолжить поиски активов «Газпрома», несмотря на то что швейцарский суд отменил арест акций российской корпорации в Nord Stream и Nord Stream 2.

«Газпром» может сколько угодно прятать свои активы, врать судебным исполнителям, не выполнять решение международного суда, надеясь, что ему простят долги после выборов на Украине. Но мы не прекратим последовательно искать и арестовывать его активы», — говорится в сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

При этом коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко указал, что суд якобы подтвердил возможность принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию $2,56 млрд с «Газпрома» на территории Швейцарии.

«Нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем искать активы «Газпрома» в этой стране», — подчеркнул он.

В среду, 16 января, суд швейцарского кантона Цуг решил «полностью отменить своё постановление» от 9 ноября 2018 года о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2, которые являются компаниями-операторами «Северного потока» и «Северного потока — 2».

Напомним, что Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд с учётом взаимного погашения части требований сторон.

В российской корпорации обжаловали это решение и потребовали его полной отмены по транзитной составляющей. В свою очередь, украинская сторона запустила процесс принудительного взыскания средств с «Газпрома».

По мнению Андрея Коболева, штрафная санкция за невыполнение в срок решения суда уже превысила $100 млн.

«Точную пеню я не назову, но думаю, что цифра превышает $100 млн», — заявил глава «Нафтогаза».

«Аресты не влияют на деятельность «Газпрома»

Украинские инициативы по аресту активов «Газпрома» не являются рациональными и просто создают видимость активных противоречий, заявил RT директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Они давно пытаются арестовывать активы. Смысл этого ареста заключается в том, что «Газпрому» запрещают продавать пакеты акций в Nord Stream, но никто и так не собирался продавать эти пакеты. Между тем «Газпром» считает решение Стокгольмского арбитража несправедливым, а Украина хочет, не дожидаясь решения апелляции, сразу же эти деньги отобрать. Пока это у них получается не очень. Так или иначе стороны ждут, что решит апелляция. Если подтвердят, допустим, что «Газпром» должен заплатить эти деньги или меньшую сумму, то он уже зарезервировал эти деньги у себя на балансе. Эта суета вокруг активов ни к чему не приведёт», — пояснил эксперт.

Добавим, что в международном рейтинговом агентстве Fitch перспективы взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза» считают неопределёнными.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также указал, что, пока не завершено рассмотрение апелляции на решение Стокгольмского арбитража, арест активов российской корпорации невозможен.