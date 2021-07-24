Хотят не только Курилы: Япония предъявила права на ещё одни русские земли

Не только вернуть себе Курилы хотят в Японии. Теперь в адрес России выдвигаются новые территориальные претензии. На этот раз на Западную Антарктиду, открытую нашими мореплавателями.

Очередные территориальные претензии в адрес России выдвинуты в докладе Национального института полярных исследований (NIPR). Если ранее Токио решала с Москвой вопрос Курильских островов, теперь речь идёт о более холодных землях.

В документе как раз и расписана попытка наложить руку на русские земли в Западной Антарктиде, открытые ранее нашими мореплавателями. И это не удивительно, ведь данная территория - довольно лакомый кусок для Токио. В 2012 году тут были найдены огромные запасы газа.

В качестве обоснования своей претензии NIPR предъявляет тот факт, что в 1911-1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция. Но на этом все аргументы исчерпываются.

У России же на побережье Земли Мэри Бэрд расположена антарктическая станция "Русская". Её, к слову, в Японии, в связи с новыми требованиями, уже объявили вне закона.

Но, как упоминает автор РЕН ТВ, "претензии на любые участки Антарктиды запрещены Договором об Антарктике 1959 года, одним из подписантов которого является Япония". Помимо этого Токио лишило себя права предъявлять территориальные претензии по любой части этой территории, подписав Сан-Францисский мирный договор 1951 года.

Впрочем, за очередными территориальными претензиями Японии, обозреватель усмотрел банальную попытку Токио "ослабить американскую удавку" и теперь идет повод для выставления очередных требований к Москве.