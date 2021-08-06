«Хотят называться политиками в изгнании»: экс-соратник Навального Илья Ремесло — о перспективах внесистемной оппозиции

Юрист Илья Ремесло ранее сотрудничал с Алексеем Навальным, но с того момента, как их пути разошлись, много лет занимается развенчанием мифов о российской оппозиции. Сейчас Ремесло регистрирует на своё имя товарный знак «Прекрасная Россия Будущего», чтобы у последователей Навального не было возможности зарабатывать на нём. RT поговорил с Ильёй о его протестном прошлом, настоящем российской внесистемной оппозиции и нашем общем будущем после сентябрьских выборов.

— На твой взгляд, ФБК* всё ещё существует сегодня как единая команда?

— Команда Навального в настоящее время развалена полностью. Есть остатки кадров не очень ценных, которые оставили в России, а тех, кто был более ценен, перевезли в Литву и Грузию. Почему не сделали этого раньше? Да потому, что Навальный был выгоден части этой власти. Он, по сути дела, играл роль сливного бачка, который сливал компромат на различных конкурентов. А когда сливной бачок почувствовал себя чем-то большим, чем он является, когда шестёрка решила стать тузом, ему дали понять, что так делать нельзя, и вся структура была развалена.

— Верхушка ФБК покинула Россию, но продолжает свою деятельность извне. Что с этим делать?

— Волков сейчас открыто ездит, встречается с антироссийскими политиками, которые в открытую называют Россию врагом. Консультирует государства в деятельности, враждебной нашей стране. Это образует состав статьи 275 УК РФ «Государственная измена». В любой стране мира он давно бы уже сидел.

— А есть шанс применить эту статью?

— Если они будут продолжать такую деятельность и предоставлять нашим органам всё новые и новые материалы об участии в антироссийской деятельности, просить вводить санкции против России, я думаю, что эта статья не за горами. Просто это уже самый крайний случай, это такая атомная бомба на оппозицию. Но если так будет продолжаться, решение будет принято.

— Кто принимает такое решение?

— Руководство правоохранительных органов, а также тех структур, которые занимаются этим вопросом.

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— Почему раньше Леонид Волков, по сути, второй человек в ФБК, скрывал свои международные связи, а сейчас словно специально делает это открыто? Это новая тактика?

— Это новый этап. Им, по сути дела, уже всё равно. Они уже понимают, что большую часть нашего населения не убедить. Их рейтинги падают. Падение за несколько месяцев на 12%. Даже по опросам иноагента «Левада-Центр»** увеличилось количество людей, которые его (Навального. — RT) не любят. И дальше может быть только хуже.

Они уже не рассчитывают прийти к власти. Это борьба за деньги — они хотят получать деньги на Западе, отчитываться перед своими кураторами и называть себя политиками в изгнании.

— Получается, Запад использует Волкова и остальных для вмешательства в нашу внутреннюю политику?

— Совершенно верно. И если это будет продолжаться, это будет лишним аргументом завести уголовное дело по статье «Госизмена».



— Тем не менее в России осталось много сторонников Навального, которые работали в региональных штабах. Осталась та же Любовь Соболь. Что их ждёт с точки зрения нашего законодательства?

— Соболь фактически ушла в автономное плавание, потому что она считает, что ей не была оказана должная поддержка. Мы видим, что у неё собственный YouTube-канал. Я думаю, она готовится выйти из этой структуры, потому что для неё связи с этими людьми уже являются токсичными. А что касается фигур поменьше — их либо посадят, либо выдавят из страны, либо о них все просто забудут.

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— Возможен ли такой сценарий, что они просто сменят вывеску, поменяют название и будут продолжать заниматься той же самой деятельностью?

— Это маловероятный сценарий, потому что их признали экстремистской организацией. Были уже примеры, когда люди из экстремистской организации меняли названия и продолжали заниматься той же деятельностью, а затем их разоблачали и приговаривали к реальным срокам.

— А как же вариант с удалённым управлением, когда Волков руководит всем процессом из-за рубежа?

— Такой вариант возможен, особенно перед выборами в Госдуму и после. Возможны различные сборища на улицах. Им же нужно отчитаться перед своими кураторами и обосновать, куда ушли потраченные на них деньги. Это, безусловно, будет делаться.

— А что будет с Навальным?

— Против Навального есть ещё одно уголовное дело о мошенничестве. Это история о хищении донатов. Сейчас, насколько я знаю, следствие допрашивает тех, кто отправлял пожертвования, проведена финансовая экспертиза, которая установила размер ущерба, нанесённого людям.

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— И что ему грозит?

— По этому делу — до десяти лет лишения свободы.

— А если не будет заявлений от потерпевших?

— У нас есть примеры доведения дела до конца по 159-й статье, даже если нет заявлений от потерпевших. Иногда даже невозможно установить, где находится потерпевший, но от этого мошенничество не перестаёт быть мошенничеством. Есть и другие уголовные дела.

— И сколько он будет сидеть в итоге?

— Там будет частичное сложение сроков и поглощение срока меньшего большим.

— Но Волков всех убеждает, что скоро вытащит Навального из тюрьмы.

— Напомню, что Волков перед возвращением Навального в Россию говорил, что тому ничего не грозит, что максимум — это домашний арест и что все его испугались. По моим данным, именно Волков убеждал Навального, то есть, по сути, его сдал.

— Тогда Навальный самый наивный человек…

— Возможно, люди, которые раньше обеспечивали безопасность Навального, сказали, что можно возвращаться, что будет арест, максимум «условка», как обычно.

Конечно, ещё сыграло роль то, что Навальный возомнил себя чуть ли не Иисусом Христом. Думал, что он сейчас приедет, как Махатма Ганди, и миллионы людей его встретят, а получилось всё наоборот.

— Хотите сказать, он потерял связь с реальностью?

— Обратите внимание, что с ним сейчас происходит. Он сидит в тюрьме шесть месяцев — написал ли он за это время хоть одну аналитическую статью, хоть какое-то серьёзное обращение к своим поклонникам? Нет. Это ещё раз доказывает, что его использовали.

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— Поговорим об иноагентах. Раньше на антироссийскую деятельность фондов и прочих организаций зачастую закрывали глаза. Сейчас список Минюста пополняется всё активнее. Чего ждать дальше?

— Наконец-то ко всем этим людям начали применять закон, перестали не замечать их. Та же самая «Команда 29» довольно долго ведёт свою деятельность в России. Я начал ими заниматься ещё лет пять назад, и именно по моему заявлению финансирующую их организацию признали нежелательной в России.

Из Чехии шли деньги, оттуда вливались из самых различных международных фондов. Хитрая была схема. Но важно понимать, что «Команда 29» создавалась не под Навального, их основная задача была защищать тех, кто обвиняется в госизмене. Судиться с ФСБ.

Они боролись за то, чтобы граждане получали доступ к информации, которая на настоящий момент является закрытой. То есть под благовидным предлогом давить на государство и требовать раскрытия секретной информации.

— Что было бы с подобными организациями, если бы они вели подобную деятельность на территории США от имени России?

— Они бы сидели в тюрьме как внутренние террористы. И по экономике был бы ряд статей. Но вполне возможно, что с ними случилось бы что-то более нехорошее, ведь ряд прецедентов уже был.

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— В некоторых случаях есть доказательства, что та или иная организация или СМИ напрямую финансируется из-за рубежа. Например, история с «Проектом»*** Романа Баданина. Но люди всё равно возмущаются.

— К сожалению, в нашем обществе есть определённая прослойка людей — это даже не 2%, а 0,2% — с психологией власовцев. Они борются не с Путиным, а с Россией. Это очевидные пособники врагов. Они видят, что происходит, всё понимают и желают зла нашей стране, с ними никакого конструктивного диалога быть не может.



* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



** «Аналитический Центр Юрия Левады» («Левада-Центр») включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» 05.09.2016.



*** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.