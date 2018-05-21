«Хотят наложить руку на активы РФ»: британские парламентарии призвали ужесточить антироссийские санкции

Парламентарии Великобритании призвали правительство ужесточить санкции в отношении лиц, связанных с Кремлём. По их словам, Москва целенаправленно размещает в Соединённом Королевстве «коррумпированные активы». В Госдуме полагают, что за этим стоит желание Лондона надавить на российский бизнес. В экспертном сообществе отмечают, что британские власти просто хотят «подступиться» к активам РФ.

Международный комитет палаты общин британского парламента призвал ужесточить санкции в отношении лиц, связанных с властными структурами РФ. Об этом сообщается в докладе «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании».

В нём говорится, что «использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлём, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности» Великобритании​​​.

«Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлём, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также ввести санкции против лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека», — отмечается в докладе.

Комитет также призвал правительство ввести санкции в отношении госдолга России.

Британские парламентарии раскритиковали правительство за неспособность подкрепить убедительными действиями свои обвинения в адрес России в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Помимо прочего, как пишет газета The Independent, комитет призывает кабмин запретить российским компаниям, находящимся под санкциями в других странах, участвовать в лондонских торгах.

Премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй

Reuters

© Hannah McKay

«Средства, которые хранятся и отмываются в Лондоне, прямо и косвенно подпитывают кампанию президента Путина по свержению основанной на правилах международной системы, подрыву наших союзников и расшатыванию взаимодополняющих международных сетей, которые поддерживают внешнюю политику Британии», — утверждают парламентарии.

При этом само издание не уверено, что правительство Терезы Мэй пойдёт на ужесточение санкций. The Independent также ставит под сомнение, что международное сообщество поддержит эти ограничительные меры. Так, например, после того как Лондон решил приостановить диалог с Москвой, другие страны не последовали этому примеру.

«Попытки давить на российских бизнесменов»

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что в Великобритании находится большое количество российских бизнесменов, которые покупали там недвижимость и размещали свои активы.

«Это было связано с тем, что в стране были созданы благоприятные для этого условия, кроме того, предложена выгодная программа по предоставлению инвестиционных виз. Всё это, естественно, привлекало российский бизнес, который не имеет отношения ни к власти, ни к коррупции», — пояснил он в разговоре с RT.

Однако, как отметил депутат, сейчас в Великобритании изменилась не только экономическая, но и политическая ситуация.

«Экономическая ситуация ухудшается, а с политической стороны мы видим, что происходит: Тереза Мэй, чтобы сохранить своё положение, вынуждена раскручивать такие процессы, как дело Скрипаля. Всё это связано с внутренним положением Великобритании, как и попытки давить на российских бизнесменов под любыми предлогами, чтобы придать этому какое-то объяснение», — заключил Чепа.

Если Соединённое Королевство будет действительно бороться с капиталом, нажитым нечестным путём, это пойдёт на пользу России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).

«Британия у нас всегда воспринималась как место, куда стекаются все наворованные деньги. Как правило, нажитый нечестным путём капитал оседает именно в Лондоне. Поэтому, честно говоря, мне кажется, если эти санкции — самые жёсткие против наших жуликов и воров, которые туда сбежали с большими деньгами, — будут введены, то нам пойдёт это только на пользу», — сказал Морозов РИА Новости.

В таком случае, по его словам, Лондон стоит лишь «поблагодарить за совместную борьбу с незаконно нажитым капиталом».

«Выбрали именно Россию»

Великобритания сама создала благоприятные условия для финансовых махинаций, полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Британия является вторым финансовым центром мира после США. И, конечно, СМИ многих стран обоснованно говорят, что Британия используется для отмывания денег. Если говорить о возможных злоупотреблениях, то условия для них созданы самими британскими властями. Можно было бы понять, если бы палата общин в целом озаботилась этими обвинениями или претензиями, которые предъявляет международная общественность, и в целом исследовала, как обстоит дело с прохождением международных финансов через Британию. Но палата общин выбрала именно Россию», — заявил он в беседе с RT.

По мнению политолога, причиной мог послужить тот факт, что в 1990-е годы в Британию уехали многие российские бизнесмены, которым Лондон предлагал выгодные условия.