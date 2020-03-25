Хотят ли русские войны? Весь мир в заложниках у нефти • 47 • Аналитика

Победителей не будет?

Несмотря на то, что американская ФРС и Европейский центробанк уже запустили печатные станки на полную мощность, финансовые потери от коронавируса будут куда серьёзнее, чем от нефтяной войны. Такой вывод делают сегодня практически все авторитетные эксперты.



Разборки из-за цен на нефть, которые неожиданно для всего мира устроили Россия и ОПЕК, – это не более чем дополнение, даже одно из дополнений к глобальной проблеме. И уже не так важно, что нефтяная война началась под плохо скрываемые провокации со стороны США и даже лично президента Трампа, потиравшего руки при первых же её признаках.









Дональд Трамп, как известно, тут же дал отмашку на заполнение американских стратегических хранилищ. Теперь, похоже, остаётся дождаться команды на спасение сланцевого проекта. Логика тут проста: чем, собственно, национальная штатовская нефтянка хуже национального сельского хозяйства, которое десятилетиями субсидируется из бюджета?



Субсидируется, между прочим, невзирая на все антимонопольные нормы ВТО, и в основном за счёт наращивания американского госдолга, и без того безмерного. В этом отношении с американскими фермерами реально конкурируют только американские военные, но тут уж Вашингтону никакие нормы ВТО помешать не могут.



Однако если нефтяная война затянется, размеры субсидий, которыми США придётся поддерживать тот же сланцевый проект, могут просто зашкалить. Не стоит забывать, что республиканец Трамп не является всецело креатурой нефтяного лобби, больше предпочитающего демократов, хотя опосредованно с ним, разумеется, связан. Отрабатывать не поддержку, а что-то вроде его лояльности, приходится как раз сейчас, когда предстоит переизбираться, а соперник, ещё недавно абсолютно бесперспективный, явно набирает очки за счёт всех нагрянувших напастей.



Да, позиционные сражения в противостоянии Москвы и Эр-Рияда маловероятны, если Китай достаточно быстро восстановится, к чему, кстати, есть уже первые признаки. К тому же вероятность полного финансового краха оппонентов можно исключить априори, в чём у них стратегическое преимущество перед Евросоюзом и США.



Ведь всё дело в том, что нефть, даже если Саудовская Аравия попытается залить своим чёрным золотом весь мир, так сразу закончиться не может. Она уже сама по себе является обеспечением капитала. А вот красивые бумажки с портретами президентов и мостами в условиях вызванной карантином приостановки половины отраслей экономики так пустыми бумажками и останутся.



…Победителей не судят

Практически все эксперты сейчас предрекают мировой экономике глубокую рецессию, по сравнению с которой события 2008-2009 годов покажутся всего лишь лёгким недомоганием. Понятно, что Россию грядущим дефолтом не испугать и не для того она столько лет накапливала резервы.



Регулярно появляющиеся сообщения о том, что у нефтетрейдеров, торгующих нефтью российской марки Urals, есть серьёзные проблемы со сбытом. Это, конечно, не фейк, а просто констатация факта. Да, по сообщениям авторитетного агентства Bloomberg, уже на прошлой неделе на российскую нефть даже с дисконтом в 3,5-4 доллара за баррель было непросто найти покупателя.





Но стоит ли при этом забывать, что на китайском рынке для гигантских объёмов российской нефти замены быть не может просто в силу технологических и логистических причин. Последний тезис нашёл подтверждение уже на этой неделе, как раз после первых сообщений о «возвращении» Китая. Так, если три-четыре торговые сессии назад на рынке Северо-Западной Европы котировки Urals падали до 18-летнего минимума в 18,67 доллара за бочку, то уже в понедельник они вплотную подтянулись к знаковой отметке в 30 долларов.



Понятно, что никто пока не может исключить вероятности второй волны коронавируса в той же Поднебесной, но скорее всего, более сильного падения цен на нефть, чем сейчас, уже не будет. Тем не менее, принцы пока не собираются складывать оружие. Из Эр-Рияда уже прозвучало очередное «последнее предупреждение», со всей очевидностью адресованное Москве.



Напомним, уже не в первый раз объявлено о планах, которые иначе как авантюрными не назовёшь. Речь сейчас идёт о том, чтобы увеличить добычу почти на четверть — с 9,7 до 12 млн. баррелей в сутки, а экспорт при этом нарастить сразу в полтора раза — до 10 млн. баррелей в день. Дальше – больше, если у русских плохо дело даже с дисконтом в три-четыре доллара, мы, саудиты, можем предложить скидки в шесть долларов для Азии, в семь — для США и все восемь долларов для Европы.



Понятно, что Европа – самый вожделенный после Китая рынок для принцев, причём не только по части нефти, но и по газу. Очевидно, не просто так российское судно «Академик Черский» для прокладки труб многострадального Nord Stream 2 («Северного потока 2») вынуждено идти в обход Суэцкого канала. Можно ведь уже не только на американские санкционные меры нарваться, а просто воды или топлива не получить из-за происков конкурента.







Насколько реально готова к жёстким мерам нефтяная отрасль Саудовской Аравии, из агентства Bloomberg не сообщают, но после нескольких лет со снижением речь пока идёт лишь о возвращении на прежние позиции. Мы же в России можем только позавидовать такому противнику. Ведь у него, похоже, и вправду есть все возможности решать проблемы простым поворотом вентилей. И уже не так важно, что биржевые котировки национальной нефтяной компании Saudi Aramco продолжают падать.





Но только первая жёсткая реакция ОПЕК и саудовского королевского семейства на отказ России от снижения квот добычи действительно стала для Москвы неожиданностью. В том же Bloomberg даже нашлись комментаторы, которые считают, что российский министр Новак всего лишь «эффектно и артистично» демонстрировал своё крайнее удивление.



Мы уже ответили рублём

Структура, пока ещё не менее авторитетная, чем Bloomberg, — Goldman Sachs, инвестиционный банк, который занимается в сфере финансов всем, чем только можно, одна из тех, кто по всем признакам реально паникует. Оно и понятно: денежные пузыри лопнут, причём уже не так, как осенью 2008 года лопнули Fanny May и Freddy Mac. Тем более что их сейчас продолжают надувать без каких бы то ни было ограничений.



Так вот, как раз в Goldman Sachs первыми забили тревогу по поводу разгоревшейся нефтяной войны. Аналитики отмечают, что при падающем спросе, застывшем промпроизводстве и нелетающих самолётах Саудовская Аравия заливает рынок миллионами баррелей нефти. При этом в адрес России – ни слова обвинений, но только потому, что она залить рынок просто не в силах.



Нефть саудовской марки Arab Light в Европе в минувшие выходные продавали с дисконтом в 10,25 доллара по отношению к Brent. Такого не случалось даже в тот период, когда арабская нефтянка работала на разрушение СССР, не говоря уже о лете 1998 года, которое для России завершилось дефолтом. Неужели в Эр-Рияде, у которого, помимо нефти и газа, по большому счёту есть только вооружённые силы, всерьёз рассчитывают разобраться с русскими?



Украина лучше готова к борьбе с зомби-апокалипсисом, чем к эпидемиям

Эксперты расходятся в оценках, сколько сейчас на рынке «лишней» нефти. Но не так важно, идёт ли речь о 10 или 15 миллионах баррелей, важнее, куда они в итоге деваются, так как глобально снизилось и потребление топлива по всему миру, и загрузка предприятий более глубокой нефтепереработки. А это значит, что у падения цен обязательно будет ещё и отложенный негативный эффект.



Чем же всё это, вместе взятое, вкупе с последствиями карантина, аукнется российской экономике? Трудно сказать, тем более что реальные потери Россия уже понесла и продолжает нести, хотя самые большие трудности, связанные с падение курса национальной валюты, ещё только впереди.



В Минфине сделали достаточно трезвый и не слишком обнадёживающий прогноз. Из него следует, что при стоимости нефти на уровне 20 долларов за баррель



«выпадающие доходы бюджета составят 3,4% ВВП в год. Это позволит в течение трех лет сводить концы с концами за счет Фонда национального благосостояния размером 10,5% ВВП».

При цене на нефть около 15 долларов ситуация будет намного хуже — бюджет может потерять 4,4% ВВП в год, и при этом ФНБ хватит не больше чем на два года.



В финансовом ведомстве пока вообще не рассчитывали дефицитный бюджет, хотя в долг государству найдётся кому дать не только за рубежом, но и внутри России. А ведь потерю даже 4,4 процента ВВП никому не запрещено честно закладывать в бюджетный расклад. Минфин, как и Центробанк, по недоброй традиции предпочитает лишь предупреждать о грядущих трудностях.



Но эти трудности опять же, повторим, затронут прежде всего простых людей, но никак не нефтянку и не бюджетную сферу. И там, и там подушки безопасности должны сработать и сработают. У нас накопился богатый, даже слишком богатый опыт борьбы с кризисами и санкциями. Несмотря на то, что американская ФРС и Европейский центробанк уже запустили печатные станки на полную мощность, финансовые потери от коронавируса будут куда серьёзнее, чем от нефтяной войны. Такой вывод делают сегодня практически все авторитетные эксперты.Разборки из-за цен на нефть, которые неожиданно для всего мира устроили Россия и ОПЕК, – это не более чем дополнение, даже одно из дополнений к глобальной проблеме. И уже не так важно, что нефтяная война началась под плохо скрываемые провокации со стороны США и даже лично президента Трампа, потиравшего руки при первых же её признаках.Дональд Трамп, как известно, тут же дал отмашку на заполнение американских стратегических хранилищ. Теперь, похоже, остаётся дождаться команды на спасение сланцевого проекта. Логика тут проста: чем, собственно, национальная штатовская нефтянка хуже национального сельского хозяйства, которое десятилетиями субсидируется из бюджета?Субсидируется, между прочим, невзирая на все антимонопольные нормы ВТО, и в основном за счёт наращивания американского госдолга, и без того безмерного. В этом отношении с американскими фермерами реально конкурируют только американские военные, но тут уж Вашингтону никакие нормы ВТО помешать не могут.Однако если нефтяная война затянется, размеры субсидий, которыми США придётся поддерживать тот же сланцевый проект, могут просто зашкалить. Не стоит забывать, что республиканец Трамп не является всецело креатурой нефтяного лобби, больше предпочитающего демократов, хотя опосредованно с ним, разумеется, связан. Отрабатывать не поддержку, а что-то вроде его лояльности, приходится как раз сейчас, когда предстоит переизбираться, а соперник, ещё недавно абсолютно бесперспективный, явно набирает очки за счёт всех нагрянувших напастей.Да, позиционные сражения в противостоянии Москвы и Эр-Рияда маловероятны, если Китай достаточно быстро восстановится, к чему, кстати, есть уже первые признаки. К тому же вероятность полного финансового краха оппонентов можно исключить априори, в чём у них стратегическое преимущество перед Евросоюзом и США.Ведь всё дело в том, что нефть, даже если Саудовская Аравия попытается залить своим чёрным золотом весь мир, так сразу закончиться не может. Она уже сама по себе является обеспечением капитала. А вот красивые бумажки с портретами президентов и мостами в условиях вызванной карантином приостановки половины отраслей экономики так пустыми бумажками и останутся.Практически все эксперты сейчас предрекают мировой экономике глубокую рецессию, по сравнению с которой события 2008-2009 годов покажутся всего лишь лёгким недомоганием. Понятно, что Россию грядущим дефолтом не испугать и не для того она столько лет накапливала резервы.Регулярно появляющиеся сообщения о том, что у нефтетрейдеров, торгующих нефтью российской марки Urals, есть серьёзные проблемы со сбытом. Это, конечно, не фейк, а просто констатация факта. Да, по сообщениям авторитетного агентства Bloomberg, уже на прошлой неделе на российскую нефть даже с дисконтом в 3,5-4 доллара за баррель было непросто найти покупателя.Но стоит ли при этом забывать, что на китайском рынке для гигантских объёмов российской нефти замены быть не может просто в силу технологических и логистических причин. Последний тезис нашёл подтверждение уже на этой неделе, как раз после первых сообщений о «возвращении» Китая. Так, если три-четыре торговые сессии назад на рынке Северо-Западной Европы котировки Urals падали до 18-летнего минимума в 18,67 доллара за бочку, то уже в понедельник они вплотную подтянулись к знаковой отметке в 30 долларов.Понятно, что никто пока не может исключить вероятности второй волны коронавируса в той же Поднебесной, но скорее всего, более сильного падения цен на нефть, чем сейчас, уже не будет. Тем не менее, принцы пока не собираются складывать оружие. Из Эр-Рияда уже прозвучало очередное «последнее предупреждение», со всей очевидностью адресованное Москве.Напомним, уже не в первый раз объявлено о планах, которые иначе как авантюрными не назовёшь. Речь сейчас идёт о том, чтобы увеличить добычу почти на четверть — с 9,7 до 12 млн. баррелей в сутки, а экспорт при этом нарастить сразу в полтора раза — до 10 млн. баррелей в день. Дальше – больше, если у русских плохо дело даже с дисконтом в три-четыре доллара, мы, саудиты, можем предложить скидки в шесть долларов для Азии, в семь — для США и все восемь долларов для Европы.Понятно, что Европа – самый вожделенный после Китая рынок для принцев, причём не только по части нефти, но и по газу. Очевидно, не просто так российское судно «Академик Черский» для прокладки труб многострадального Nord Stream 2 («Северного потока 2») вынуждено идти в обход Суэцкого канала. Можно ведь уже не только на американские санкционные меры нарваться, а просто воды или топлива не получить из-за происков конкурента.Насколько реально готова к жёстким мерам нефтяная отрасль Саудовской Аравии, из агентства Bloomberg не сообщают, но после нескольких лет со снижением речь пока идёт лишь о возвращении на прежние позиции. Мы же в России можем только позавидовать такому противнику. Ведь у него, похоже, и вправду есть все возможности решать проблемы простым поворотом вентилей. И уже не так важно, что биржевые котировки национальной нефтяной компании Saudi Aramco продолжают падать.Но только первая жёсткая реакция ОПЕК и саудовского королевского семейства на отказ России от снижения квот добычи действительно стала для Москвы неожиданностью. В том же Bloomberg даже нашлись комментаторы, которые считают, что российский министр Новак всего лишь «эффектно и артистично» демонстрировал своё крайнее удивление.Структура, пока ещё не менее авторитетная, чем Bloomberg, — Goldman Sachs, инвестиционный банк, который занимается в сфере финансов всем, чем только можно, одна из тех, кто по всем признакам реально паникует. Оно и понятно: денежные пузыри лопнут, причём уже не так, как осенью 2008 года лопнули Fanny May и Freddy Mac. Тем более что их сейчас продолжают надувать без каких бы то ни было ограничений.Так вот, как раз в Goldman Sachs первыми забили тревогу по поводу разгоревшейся нефтяной войны. Аналитики отмечают, что при падающем спросе, застывшем промпроизводстве и нелетающих самолётах Саудовская Аравия заливает рынок миллионами баррелей нефти. При этом в адрес России – ни слова обвинений, но только потому, что она залить рынок просто не в силах.Нефть саудовской марки Arab Light в Европе в минувшие выходные продавали с дисконтом в 10,25 доллара по отношению к Brent. Такого не случалось даже в тот период, когда арабская нефтянка работала на разрушение СССР, не говоря уже о лете 1998 года, которое для России завершилось дефолтом. Неужели в Эр-Рияде, у которого, помимо нефти и газа, по большому счёту есть только вооружённые силы, всерьёз рассчитывают разобраться с русскими?Эксперты расходятся в оценках, сколько сейчас на рынке «лишней» нефти. Но не так важно, идёт ли речь о 10 или 15 миллионах баррелей, важнее, куда они в итоге деваются, так как глобально снизилось и потребление топлива по всему миру, и загрузка предприятий более глубокой нефтепереработки. А это значит, что у падения цен обязательно будет ещё и отложенный негативный эффект.Чем же всё это, вместе взятое, вкупе с последствиями карантина, аукнется российской экономике? Трудно сказать, тем более что реальные потери Россия уже понесла и продолжает нести, хотя самые большие трудности, связанные с падение курса национальной валюты, ещё только впереди.В Минфине сделали достаточно трезвый и не слишком обнадёживающий прогноз. Из него следует, что при стоимости нефти на уровне 20 долларов за баррельПри цене на нефть около 15 долларов ситуация будет намного хуже — бюджет может потерять 4,4% ВВП в год, и при этом ФНБ хватит не больше чем на два года.В финансовом ведомстве пока вообще не рассчитывали дефицитный бюджет, хотя в долг государству найдётся кому дать не только за рубежом, но и внутри России. А ведь потерю даже 4,4 процента ВВП никому не запрещено честно закладывать в бюджетный расклад. Минфин, как и Центробанк, по недоброй традиции предпочитает лишь предупреждать о грядущих трудностях.Но эти трудности опять же, повторим, затронут прежде всего простых людей, но никак не нефтянку и не бюджетную сферу. И там, и там подушки безопасности должны сработать и сработают. У нас накопился богатый, даже слишком богатый опыт борьбы с кризисами и санкциями. Алексей Подымов, Дмитрий Малышев, к.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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