«Хотят быть самодостаточным игроком»: почему Эрдоган намерен судиться с США из-за F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подаст в суд на США, если они откажутся поставлять истребители F-35. Ранее американский конгресс запретил передавать Турции самолёты из-за того, что республика заключила с Россией контракт на приобретение комплексов С-400. Эксперты считают, что Эрдоган не откажется от покупки российских ЗРК, однако в то же время сомневаются, что турецкий лидер сможет найти подходящую судебную инстанцию для решения спора с Вашингтоном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может подать в суд на Вашингтон, если США не поставят ей партию истребителей F-35. Слова главы республики приводит местная газета Haberturk.

«США не выполняют тех обязательств, которые должен выполнять союзник. При этом оружие американского производства каким-то образом попадает к террористическим группам, а потом продаётся на общем рынке», — заявил Эрдоган.

Он также напомнил, что представители Соединённых Штатов неоднократно заявляли о недопустимости продажи оружия американского производства Турции, потому что та решила приобрети российские комплексы ПВО С-400, хотя и является членом НАТО. При этом Эрдоган отметил, что Греция, которая также входит в Североатлантический альянс, уже имеет российские ЗРК, правда, предыдущей серии — С-300. Тем не менее Вашингтон не отказывает Афинам в продаже американского оружия.

«Теперь нам начали ещё и угрожать. Что там было? Что не смогут дать F-35? Если не дадите, то есть такая вещь, как международный арбитраж, мы пойдём в международный арбитраж», — пообещал Эрдоган.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35

AFP

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Хотели 50, но получили один

F-35 — американский истребитель пятого поколения, который производится с использованием «стелс»-технологии. Она делает летательный аппарат малозаметным для радаров противника. В 2011 году Турция подписала с США предварительное соглашение о приобретении 100 истребителей F-35A, позднее эта цифра была уменьшена вдвое — Анкара заказала 50 самолётов различных модификаций.

Договор между странами предусматривает поэтапную поставку американских истребителей в Турцию в течение ближайших пяти лет — до 2023 года. В нынешнем году Турция получила первый истребитель.

Однако затем США приостановили выполнение заказа турецкого государства. 24 июля конгресс проголосовал за то, чтобы не вносить расходы на постройку этих истребителей для Турции в военный бюджет на 2019 фискальный год. Согласно решению парламента США, теперь Пентагону надлежит провести оценку последствий исключения Турции из программы F-35. При этом глава командования боевого применения ВВС США генерал Джеймс Холмс прямо назвал вопрос о продаже туркам истребителей пятого поколения политическим.

В свою очередь, Эрдоган напомнил Вашингтону, что Анкара уже перечислила необходимые средства за истребители. «Мы уже выплатили $900 млн за эти самолёты», — подчеркнул турецкий лидер во время встречи с членами правящей партии «Справедливость и развитие» 25 июля 2018 года.

Как пишет американская газета The Washington Times, конгрессмены решили приостановить поставки военных самолётов в Турцию по двум причинам. Первая из них — арест в турецком городе Бурса гражданина США, протестантского пастора Эндрю Брансона. Его обвиняют в причастности к неудавшемуся военному перевороту в Турции в 2016 году, а также в связях с запрещённой на турецкой территории Курдской рабочей партией.

Вторая причина — контракт, который Анкара подписала с Москвой на поставку российских комплексов ПВО С-400. В Вашингтоне выражают недовольство тем, что, будучи членом НАТО, Турция сотрудничает с Россией в военной сфере.

Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что в ближайшее время Турция не получит истребители, поскольку, согласно сложившейся практике, решения конгресса об отказе в поставке оружия какой-либо стране отменяются крайне редко.

«Согласно американскому законодательству, сделки по продаже оружия на суммы свыше $50 млн обязательны для одобрения парламентом. И если по политическим мотивам он принял решение не согласовывать эту сделку, значит, о её возобновлении можно будет говорить нескоро», — пояснил эксперт в интервью RT.

По его словам, немаловажной причиной, по которой Вашингтон решил фактически отказаться от своих обязательств, является военное взаимодействие Анкары с Москвой.

«Вашингтон не устраивает, что Турция, будучи членом НАТО, сотрудничает с Россией. И это на фоне свёртывания почти всех программ взаимодействия между РФ и Североатлантическим альянсом. Таким образом Америка даёт понять всем остальным членам блока: не вздумайте покупать военные технологии или оружие у Москвы, с вами тогда будет то же самое», — отметил Васильев. По его словам, сыграли свою роль при принятии решения конгресса и непростые отношения Вашингтона и Анкары в целом.

«Они оставляют желать лучшего. Тут и вопрос с Фетхуллахом Гюленом, которого Турция хочет арестовать и который скрывается в США, и ряд действий турецкого государства в Сирии. Глава Белого дома Дональд Трамп, полагаю, хотел бы договориться с Эрдоганом и снять эти противоречия, как это сделал российский лидер Владимир Путин, но из-за позиции демократов внутри США у американского президента это не очень получается. Как один из результатов противоречий — сорванная сделка по продаже истребителей», — считает специалист.

Комплекс ПВО С-400 «Триумф»

РИА Новости

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А судьи кто?

Васильев также отметил, что заявление главы Турции об обращении в суд из-за ситуации с продажей самолётов звучит странно, так как неясно, в какой именно судебный орган он намерен обратиться. «Если речь идёт об американском правосудии, то решение любого суда в США по этому вопросу будет очевидным. Никто правоту турок не признает. Что же касается арбитража в Стокгольме, то я сомневаюсь, что он будет заниматься конфликтами из-за поставок оружия», — сказал он.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин также отметил, что рассмотрение спора между Соединёнными Штатами и Турцией в каком-либо международном суде вряд ли возможно. «Речь идёт о контракте, который был заключён между двумя государствами. Если бы речь шла о сделке между частными компаниями, тогда было бы проще. Если говорить о международном арбитраже, например о Стокгольмском или Лондонском, то там идёт рассмотрение дела в том случае, если обе стороны спора заинтересованы в его разрешении. Здесь же мы этого не видим», — отметил специалист в разговоре с RT.

Домрин добавил, что единственная инстанция, в которую теоретически мог бы обратиться Эрдоган, — это международный уголовный суд в Гааге, однако он никогда не будет заниматься рассмотрением подобных конфликтов, так как они выходят за пределы его компетенции.

В свою очередь, Васильев выразил мнение, что даже если бы турецкое руководство отказалось от российских С-400, США не стали бы торопиться пересматривать своё решение. «Это будет довольно сложная процедура отмены — так сказать, демонстративное наказание. Америка может в процессе выполнения контракта увеличить срок поставки, потребовать полную предоплату или что-то в этом роде. В любом случае для США будет важен сам факт давления и некой «порки провинившегося», — считает эксперт.

Турки пойдут на принцип

Однако старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский уверен, что при нынешнем руководстве Турция не станет отказываться от приобретения российских систем ПВО.

«Для турок важно утвердиться на мировой арене в качестве самодостаточной страны, которая принимает решения об укреплении своей армии независимо от других государств. Это то, над чем сейчас бьётся Эрдоган. Ради этого он был в своё время готов пойти на обострение отношений с РФ, ради этого он готов идти и на конфликт с США. В Вашингтоне все привыкли к тому, что союзники по НАТО должны приобретать системы вооружения именно у Соединённых Штатов, а тут Анкара заявляет, что будет выстраивать эти отношения по другому принципу, то есть по принципу личной выгоды. Это вызов для Америки», — пояснил Надеин-Раевский в интервью RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне в мае 2017 года

Reuters

© Kevin Lamarque

По его словам, ещё одним камнем преткновения в вопросе о комплексах ПВО стало желание Турции получить технологии их производства.

«В своё время в Анкаре рассматривали возможность покупки американской системы Patriot. Но турки требовали от американцев часть комплексов продать им в готовом виде, а часть — произвести уже на территории Турции, причём с участием специалистов их страны. Америка с такими условиями не согласилась», — напомнил эксперт.

После этого руководство Турции стало вести переговоры с РФ. При этом российская сторона согласилась и на производство части комплексов в Турции, и на передачу Анкаре части технологий. «Этого США турецкому государству прощать не хотят», — подчеркнул Надеин-Раевский.

Вместе с тем, по мнению профессора Домрина, заявление Эрдогана об обращении в международный суд стоит рассматривать исключительно как пропагандистский ход. «Я полагаю, он не хочет отказываться от покупки С-400, но и не хочет соглашаться на условия США. Главе Турции надо показать, что он не желает просто пропускать ответный удар от Вашингтона, а борется до конца за интересы страны. Такая позиция, по мысли политика, должна ещё больше сплотить вокруг него нацию на фоне не до конца преодолённых противоречий после попытки переворота 2016 года», — заключил эксперт.