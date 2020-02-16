Хотите увеличить пенсию - не выходите на неё 10 лет: Эксперт об интересных нормах закона "О страховых пенсиях"

Граждане России могут отказаться от получения страховой пенсии по старости чтобы в дальнейшем получить её в более высоком размере. Об этом заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, ссылаясь на одну из норм федерального закона "О страховых пенсиях".

По его словам, закон позволяет не оформлять пенсию по достижении соответствующего возраста, чтобы получить надбавку. Размер этой надбавки может достигать до 30-40% от основной пенсии. Ещё один способ увеличить пенсию - это отказаться от выплат, будучи пенсионером, при устройстве на работу на срок не меньше одного года.

Когда пенсионер снова решит начать получать пенсию - выплаты увеличат на все прошедшие за годы работы индексации. Таким образом, если обратиться за пенсией через десять лет после достижения пенсионного возраста, то она вырастет более чем в два раза - примерно до 33-35 тысяч рублей в месяц, заявил эксперт.