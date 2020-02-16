Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выборы в Крыму и критика Трампа. О чем говорил Зеленский в Мюнхене
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
«Документы на право добычи отсутствовали»: пограничники ФСБ задержали в Азовском...
Что выберут белорусы? Россию или Европу? (Крахмал)
Главная / Политика

Хотите увеличить пенсию - не выходите на неё 10 лет: Эксперт об интересных нормах закона "О страховых пенсиях"

16 февраля 2020, 02:09  •  10 • Политика
Эксперт рассказал, как вырастет пенсия, если не выходить на неё 10 лет. По его словам, выплаты увеличатся более чем в два раза, примерно до 33-35 тысяч рублей в месяц.
Граждане России могут отказаться от получения страховой пенсии по старости чтобы в дальнейшем получить её в более высоком размере. Об этом заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, ссылаясь на одну из норм федерального закона "О страховых пенсиях".
По его словам, закон позволяет не оформлять пенсию по достижении соответствующего возраста, чтобы получить надбавку. Размер этой надбавки может достигать до 30-40% от основной пенсии. Ещё один способ увеличить пенсию - это отказаться от выплат, будучи пенсионером, при устройстве на работу на срок не меньше одного года.
Когда пенсионер снова решит начать получать пенсию - выплаты увеличат на все прошедшие за годы работы индексации. Таким образом, если обратиться за пенсией через десять лет после достижения пенсионного возраста, то она вырастет более чем в два раза - примерно до 33-35 тысяч рублей в месяц, заявил эксперт.
Чем больше накапливается страховых пенсионных коэффициентов, тем выше будет сумма пенсии, - сказал Александр Сафонов в интервью "Российской газете".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
15 февраля 2020, 03:24
Путин разрешил Госдуме оснастить «мигалкой» еще один автомобиль
15 февраля 2020, 19:39
Слабое звено - Великобритания: Источники в госструктурах РФ назвали условие для саммита пятёрки СБ ООН
15 февраля 2020, 22:54
"Смерть НАТО сильно преувеличена": Помпео заявил о победе Запада
15 февраля 2020, 19:39
"Будут первыми мишенями" России: Сенатор Джабаров сделал предупреждение воинствующим европейцам
16 февраля 2020, 02:09
Хотите увеличить пенсию - не выходите на неё 10 лет: Эксперт об интересных нормах закона "О страховых пенсиях"
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 февраля 2020, 22:54
"Можно мне микрофон?": Зеленский попал в неудобную ситуацию в Мюнхене
16 февраля 2020, 00:40
Новые члены Слуги Народа прекрасны
16 февраля 2020, 01:54
«Документы на право добычи отсутствовали»: пограничники ФСБ задержали в Азовском море...
16 февраля 2020, 00:10
Выборы в Крыму и критика Трампа. О чем говорил Зеленский в Мюнхене
16 февраля 2020, 01:54
Убил двоих и покончил с собой: что известно о стрельбе у Центрального рынка Калинингр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2020, 05:09
Почему Лукашенко проиграл Путину. "Звериное чутьё" и ставка на США не помогли
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
10 февраля 2020, 19:24
"Прости, Господи, идиотов": Политолог Сатановский прокомментировал падение акций польской газовой компании
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на людях?
11 февраля 2020, 03:24
Почему Москва не ставит Украину на место
13 февраля 2020, 09:09
"Польша решила поиграть в значимую державу": Варшава потребовала у "Газпрома" информацию по "Северному потоку - 2"
15 февраля 2020, 00:09
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.