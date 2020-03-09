Хотите стать командиром армии яйцелопов? Зарабатывайте на солдатиках! • 70 • Война

Русские стрельцы. Сделать на их основе фигурки из яичной скорлупы ничего не стоит. Главное – покрасить их в красный цвет!

«Кем быть? – задумалось яйцо,

Нахмурив белое лицо.

— Змеёй, зверюшкой, птахой?

Пингвином? Черепахой?

Голубкой сизокрылой?

Зубастым крокодилом?

Павлином длиннохвостым?

Ехидной? Утконосом?

А может быть, квохтуньей –

Как мама, разноцветной?

…А может быть, глазуньей.

А может быть, омлетом».

Мария Дубиковская. Стихи на завтрак



Этот уменьшенный, уменьшенный мир. Сегодня мы продолжим наш рассказ о фигурках солдатиков и о том, каким образом на них можно зарабатывать деньги. Прежде всего вспомним завет Главного коммерции советника Снежной Королевы: «Богатеть нужно на редкостях!» и вторую очень важную заповедь: «Непрочные вещи покупают чаще!». Именно поэтому идеальный бизнес — прокладки для интимной гигиены, бритвенные лезвия, туалетная бумага, хлебобулочные изделия и все такое прочее. Но кому-то надо и солдатиков выпускать! И вот тут встает одна маленькая проблема. Как ими играть? Да, играть ими можно, но вот «убивать» их нельзя. Это понарошку, а потому неинтересно. Вот компьютерные игры – это да! Там это можно. Но можно ли сделать так, чтобы наши дети, у которых руки растут не из того места (а такие они потому, что родители, погруженные в собственные заботы, с ними просто не занимаются), не лезли в мобильники, которые им суют все те же родители уже в три года, а хоть что-то делали бы своими руками? Например, играли бы в что-то настольное, что требовало бы немного ручного труда? Можно такое придумать и заработать на этом? Оказывается, можно, нужно только попробовать.







Как и на чем? В советское время мне в руки попало гусиное яйцо. Оно было большое, просто удивительно большое и я подумал, что из него можно сделать… космический корабль инженера Лося и Гусева, в котором они летали на Марс, благо описан в романе Алексея Толстого он очень подробно. Сказано – сделано! Были сделаны заклепочные швы, люки, спиральный тормоз, сопло, соответствующим образом все это было покрашено, а рядом поставлены две фигурки – Лось и Гусев в масштабе 1:72 – пилоты из набора «Дух Америки», соответственно доработанные. Вокруг был разбросанный от удара песок и поваленные и стоящие красные кактусы. Словом, это была диорама. Статью про эту самоделку напечатал журнал «Семья и школа», а потом случился 1991 год, открылись «окна» в Европу и Америку, и я отправил эту диораму в США, в редакцию журнала «Файн Скейл Моделлер». Мол, вот что мы делаем…



Диорама дошла почти что в целости, но яйцо все же немного подавилось. Понятно, что фотографировать ее для обложки журнала было нельзя, но им понравилась и идея, и то, что о полете на Марс в России, оказывается, писали еще в 1923 году. Однако от разработки набора сотрудники редакции меня предостерегли. Нужна серия, сказали они, ассортимент. И нужны наборы с тем, что знают американцы, а сможете ли вы это сделать? Один оригинальный набор по роману, который у нас никто не читал, погоды не сделает!



Так с «космическим яйцом» по роману «Аэлита» дело и загнулось, но осталось отработанная технология извлечения из яйца содержимого. Нужно надфилем с одного конца стереть прочный слой, потом просверлить в этом месте отверстие, вставить внутрь спицу и все содержимое перемешать. Затем вставить соломинку для коктейля, и, держа яйцо над миской, подуть в него. Содержимое скорлупы тут же в нее и выльется, после чего ее останется только промыть! Естественно, желток, смешанный с белком, надо использовать для приготовления яичницы-болтуньи, но и скорлупа может быть использована с пользой для развития ума и фантазии.





Вот пикинерские латы из Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Представьте себе на их месте яйцо, и вы увидите, как практически идеально они ложатся на его очертания

Потом к очередному Новому году я сделал несколько фигурок, которые назвал «яйцелопами». Выглядели они примерно так же, как солдаты-лимоны из сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино», то есть довольно забавно, но эффектно. Верхняя и более узкая часть яичной скорлупы служила одновременно и головой, и лицом. Руки и ноги были сделаны из бумажных трубок, накрученных на карандаше. Ноги – бумажные воронки, полы кафтанов из бумаги. Ступни – опять же бумажные трубки, разрезанные пополам. Сначала я приклеивал их на круглые бумажные подставки, но потом додумался заливать «корытца» ступней оловом, чтобы они были тяжелыми и хорошо держали фигурку.





Вид на доспехи пикинера сзади. Нижнюю часть яйца должна закрыть «юбка» — набедренники. А ноги должны быть короткими, чтобы фигурка была устойчивой!

Оказалось, что по такому принципу хорошо получаются воины. Фигурки выходили немного гротесковые, но очень реалистичные в отношении доспехов и вооружения. Хорошо получались греческие фалангиты и римские легионеры, первобытные люди и латники XVI века в шлемах морионах, а также мушкетеры. У последних были плащи из бумаги, шляпы с перьями и сапоги с отворотами.





Греческий фалангит – идеально подходит как прототип для изготовления воинов-яйцелопов

Сначала фигурки раскрашивались гуашью. Но потом появились акриловые краски и окрашивать яйцелопов стало совсем легко. К этому времени у меня уже была катапульта, сделанная из бумажных трубок, и я попробовал в них стрелять. Оказалось, что при попадании достаточно тяжелого снаряда в тело яйцелопа фигурка необратимо «погибает». То есть в бою одной армии яйцелопов против другой определить победителя очень легко. При этом, скажем так, с самыми трудоемкими деталями фигурок ничего не происходит. Руки-ноги, детали вооружения, шляпы с перьями – все остается целым и может быть использовано для изготовления все новых и новых фигурок!





Римские легионеры должны иметь красочные щиты!

Приклеивать из к скорлупе яиц лучше всего суперклеем, хотя «Момент» тоже годится. К моему большому сожалению, с возрастом у меня развилась аллергия на суперклей, вот почему эту статью так ни одна фотография яйцелопа и не иллюстрирует. Но сделать хотя бы одного такого солдатика на пробу нетрудно. Нужно подобрать фигуру, которая бы в одежде походила бы на яйцо.





Подходят для яйцелопов и самурайские доспехи…

Например, это может быть древнегреческий воин в юбочке-зоме, мускульной кирасе и с большим круглым щитом-гоплоном. Гребень шлема можно наклеить прямо на макушку яичной скорлупы, а ниже телесной краской нарисовать лицо, и также раскрасить руки и ноги. Бронзовой краской раскрашивается кираса, хотя можно сделать ее и белой, с наплечниками, а вот юбку из ремней лучше сделать под цвет кожи. Ну и, конечно, нужен красивый щит с эмблемой. Десять яиц съел – вот у тебя и десять воинов! Практически уже фаланга! На ветерана войны в Чечне либеральная тусовка «накинулась» за уроки мужества в школах



С 1995 года я начал преподавать в Пензенском госуниверситете PR и рекламу, и как-то уже после 2000-го года вспомнил про яйцелопов, когда мы проходили тему интенсификации продаж посредством PR-мероприятий. В чем разница с рекламой? А в том, что реклама продает. Мы же не говорим, что наши яйца самые свежие, вкусные и дешевые. Мы просто вкладываем к ним в упаковку красочную инструкцию по изготовлению фигурок яйцелопов и приглашаем тех, кто пожелает, принять участие в нашем конкурсе на самую большую армию яйцелопов и стать командиром армии яйцелопов. А в другие упаковки мы вкладываем столь же красочные листовки с рецептами различных блюд из яиц. Ну, чтобы подстегнуть фантазию тех, кто вдруг вздумает разнообразить свой рацион, поскольку расход яиц у него неожиданно несколько увеличился.





Рисунки Ангуса МакБрайда вполне можно взять за образец для изготовления яйцелопов. Это могут быть и ландскнехты с пиками и двуручными мечами, и воины с моргенштернами, да мало ли кто. Вот всадников яйцелопов не может быть по определению. Пробовали – выходит какое-то уродство



На телевидении мы организуем несколько передач для детей о том, как делать фигурки яйцелопов, в которых обязательно должны участвовать дети, поскольку три вещи продают лучше других: дети, животные и сильно обнаженные женщины. Двух последних факторов у нас не будет, однако и дети, сделавшие свои фигурки, так сказать, самостоятельно, либо с помощью папы и мамы, однозначно вызовут положительную реакцию телезрителей. Естественно, победителей конкурса должны ждать призы и о них надо будет написать и во вкладышах в коробки с яйцами, и сказать на передаче на ТВ.







Но самое главное, в телепередаче нужно будет показать «сражение» двух армий яйцелопов, чтобы их командиры палили по солдатам противника из простейших пушек. Как их сделать, тоже нужно будет рассказать и показать на схемах, — и чтобы «кровь» лилась на поле брани. Руки-ноги после боя следует собрать и рассказать детям о том, каким образом можно яйцелопов починить, вернее, сделать заново без особого труда.



Можно типографским способом выпускать развертки из бумаги для скручивания рук и ног и даже грузики для последних из олова. Аналогичным образом можно печатать и вооружение: щиты, мечи, топоры, алебарды. Древки для копий – палочки для шашлычков, а стрелы очень хорошо получаются из соломинок. То есть можно выпускать готовые типографские наборы, ну, скажем, на 10 воинов-яйцелопов, куда даже вкладывать уже отштампованные и раскрашенные (при желании!) мечи, луки (из гибкого пластика!), стрелы, копья (либо, как уже говорилось, только палочки для шашлычков, а все остальное пусть делает сам ребенок вместе со своим папой.



Я поделился этой своей идеей со своими студентами-рекламистами, и она им очень понравилась. Более того, они приняли самое активное участие в создании фигурок яйцелопов. Причем многие до этого ничего такого не делали, но тут у них получилось нечто такое, во что можно было с успехом играть. Когда эта группа получала дипломы, заведующая кафедрой задала им вопрос: «Что больше всего запомнилось им из обучения по специальности?» И ответ был такой: «Как мы у Вячеслава Олеговича делали яйцелопов!» Уточнять она, понятно, в чем тут дело, не стала. Но услышать это было забавно и приятно.





Еще один рисунок Ангуса МакБрайда. Некоторые детали, например, тапуль, можно отформовать в технологии вакуформ, как и штаны буфами, и пусть детишки посмеются над этой странной модой. А вот кисти руки с пальцами проще всего вырубать из картона, ведь пальцы должны сгибаться и в итоге после нескольких «оживлений» тоже приходить в негодность!



А теперь небольшое послесловие. Делом, о котором рассказано в этом материале, надо заниматься. Серьезно, упорно, целеустремленно. Как и любым другим делом, которое, в принципе, может приносить большой доход. Но мне сегодня это уже неинтересно, интереснее писать и ездить по свету. Бизнесом я занимался в 90-е и в течение ряда лет позднее, и теперь это тяжело уже просто физически. Это ответ на возможной вопрос: «А что же вы сами…» Но среди тех, кто читает все это на «ВО», вполне могут быть те, кто этой разработкой сможет воспользоваться. Почему бы и нет?



Продолжение следует… Сегодня мы продолжим наш рассказ о фигурках солдатиков и о том, каким образом на них можно зарабатывать деньги. Прежде всего вспомним завет Главного коммерции советника Снежной Королевы: «Богатеть нужно на редкостях!» и вторую очень важную заповедь: «Непрочные вещи покупают чаще!». Именно поэтому идеальный бизнес — прокладки для интимной гигиены, бритвенные лезвия, туалетная бумага, хлебобулочные изделия и все такое прочее. Но кому-то надо и солдатиков выпускать! И вот тут встает одна маленькая проблема. Как ими играть? Да, играть ими можно, но вот «убивать» их нельзя. Это понарошку, а потому неинтересно. Вот компьютерные игры – это да! Там это можно. Но можно ли сделать так, чтобы наши дети, у которых руки растут не из того места (а такие они потому, что родители, погруженные в собственные заботы, с ними просто не занимаются), не лезли в мобильники, которые им суют все те же родители уже в три года, а хоть что-то делали бы своими руками? Например, играли бы в что-то настольное, что требовало бы немного ручного труда? Можно такое придумать и заработать на этом? Оказывается, можно, нужно только попробовать.Как и на чем? В советское время мне в руки попало гусиное яйцо. Оно было большое, просто удивительно большое и я подумал, что из него можно сделать… космический корабль инженера Лося и Гусева, в котором они летали на Марс, благо описан в романе Алексея Толстого он очень подробно. Сказано – сделано! Были сделаны заклепочные швы, люки, спиральный тормоз, сопло, соответствующим образом все это было покрашено, а рядом поставлены две фигурки – Лось и Гусев в масштабе 1:72 – пилоты из набора «Дух Америки», соответственно доработанные. Вокруг был разбросанный от удара песок и поваленные и стоящие красные кактусы. Словом, это была диорама. Статью про эту самоделку напечатал журнал «Семья и школа», а потом случился 1991 год, открылись «окна» в Европу и Америку, и я отправил эту диораму в США, в редакцию журнала «Файн Скейл Моделлер». Мол, вот что мы делаем…Диорама дошла почти что в целости, но яйцо все же немного подавилось. Понятно, что фотографировать ее для обложки журнала было нельзя, но им понравилась и идея, и то, что о полете на Марс в России, оказывается, писали еще в 1923 году. Однако от разработки набора сотрудники редакции меня предостерегли. Нужна серия, сказали они, ассортимент. И нужны наборы с тем, что знают американцы, а сможете ли вы это сделать? Один оригинальный набор по роману, который у нас никто не читал, погоды не сделает!Так с «космическим яйцом» по роману «Аэлита» дело и загнулось, но осталось отработанная технология извлечения из яйца содержимого. Нужно надфилем с одного конца стереть прочный слой, потом просверлить в этом месте отверстие, вставить внутрь спицу и все содержимое перемешать. Затем вставить соломинку для коктейля, и, держа яйцо над миской, подуть в него. Содержимое скорлупы тут же в нее и выльется, после чего ее останется только промыть! Естественно, желток, смешанный с белком, надо использовать для приготовления яичницы-болтуньи, но и скорлупа может быть использована с пользой для развития ума и фантазии.Потом к очередному Новому году я сделал несколько фигурок, которые назвал «яйцелопами». Выглядели они примерно так же, как солдаты-лимоны из сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино», то есть довольно забавно, но эффектно. Верхняя и более узкая часть яичной скорлупы служила одновременно и головой, и лицом. Руки и ноги были сделаны из бумажных трубок, накрученных на карандаше. Ноги – бумажные воронки, полы кафтанов из бумаги. Ступни – опять же бумажные трубки, разрезанные пополам. Сначала я приклеивал их на круглые бумажные подставки, но потом додумался заливать «корытца» ступней оловом, чтобы они были тяжелыми и хорошо держали фигурку.Оказалось, что по такому принципу хорошо получаются воины. Фигурки выходили немного гротесковые, но очень реалистичные в отношении доспехов и вооружения. Хорошо получались греческие фалангиты и римские легионеры, первобытные люди и латники XVI века в шлемах морионах, а также мушкетеры. У последних были плащи из бумаги, шляпы с перьями и сапоги с отворотами.Сначала фигурки раскрашивались гуашью. Но потом появились акриловые краски и окрашивать яйцелопов стало совсем легко. К этому времени у меня уже была катапульта, сделанная из бумажных трубок, и я попробовал в них стрелять. Оказалось, что при попадании достаточно тяжелого снаряда в тело яйцелопа фигурка необратимо «погибает». То есть в бою одной армии яйцелопов против другой определить победителя очень легко. При этом, скажем так, с самыми трудоемкими деталями фигурок ничего не происходит. Руки-ноги, детали вооружения, шляпы с перьями – все остается целым и может быть использовано для изготовления все новых и новых фигурок!Приклеивать из к скорлупе яиц лучше всего суперклеем, хотя «Момент» тоже годится. К моему большому сожалению, с возрастом у меня развилась аллергия на суперклей, вот почему эту статью так ни одна фотография яйцелопа и не иллюстрирует. Но сделать хотя бы одного такого солдатика на пробу нетрудно. Нужно подобрать фигуру, которая бы в одежде походила бы на яйцо.Например, это может быть древнегреческий воин в юбочке-зоме, мускульной кирасе и с большим круглым щитом-гоплоном. Гребень шлема можно наклеить прямо на макушку яичной скорлупы, а ниже телесной краской нарисовать лицо, и также раскрасить руки и ноги. Бронзовой краской раскрашивается кираса, хотя можно сделать ее и белой, с наплечниками, а вот юбку из ремней лучше сделать под цвет кожи. Ну и, конечно, нужен красивый щит с эмблемой. Десять яиц съел – вот у тебя и десять воинов! Практически уже фаланга!С 1995 года я начал преподавать в Пензенском госуниверситете PR и рекламу, и как-то уже после 2000-го года вспомнил про яйцелопов, когда мы проходили тему интенсификации продаж посредством PR-мероприятий. В чем разница с рекламой? А в том, что реклама продает. Мы же не говорим, что наши яйца самые свежие, вкусные и дешевые. Мы просто вкладываем к ним в упаковку красочную инструкцию по изготовлению фигурок яйцелопов и приглашаем тех, кто пожелает, принять участие в нашем конкурсе на самую большую армию яйцелопов и стать командиром армии яйцелопов. А в другие упаковки мы вкладываем столь же красочные листовки с рецептами различных блюд из яиц. Ну, чтобы подстегнуть фантазию тех, кто вдруг вздумает разнообразить свой рацион, поскольку расход яиц у него неожиданно несколько увеличился.На телевидении мы организуем несколько передач для детей о том, как делать фигурки яйцелопов, в которых обязательно должны участвовать дети, поскольку три вещи продают лучше других: дети, животные и сильно обнаженные женщины. Двух последних факторов у нас не будет, однако и дети, сделавшие свои фигурки, так сказать, самостоятельно, либо с помощью папы и мамы, однозначно вызовут положительную реакцию телезрителей. Естественно, победителей конкурса должны ждать призы и о них надо будет написать и во вкладышах в коробки с яйцами, и сказать на передаче на ТВ.Но самое главное, в телепередаче нужно будет показать «сражение» двух армий яйцелопов, чтобы их командиры палили по солдатам противника из простейших пушек. Как их сделать, тоже нужно будет рассказать и показать на схемах, — и чтобы «кровь» лилась на поле брани. Руки-ноги после боя следует собрать и рассказать детям о том, каким образом можно яйцелопов починить, вернее, сделать заново без особого труда.Можно типографским способом выпускать развертки из бумаги для скручивания рук и ног и даже грузики для последних из олова. Аналогичным образом можно печатать и вооружение: щиты, мечи, топоры, алебарды. Древки для копий – палочки для шашлычков, а стрелы очень хорошо получаются из соломинок. То есть можно выпускать готовые типографские наборы, ну, скажем, на 10 воинов-яйцелопов, куда даже вкладывать уже отштампованные и раскрашенные (при желании!) мечи, луки (из гибкого пластика!), стрелы, копья (либо, как уже говорилось, только палочки для шашлычков, а все остальное пусть делает сам ребенок вместе со своим папой.Я поделился этой своей идеей со своими студентами-рекламистами, и она им очень понравилась. Более того, они приняли самое активное участие в создании фигурок яйцелопов. Причем многие до этого ничего такого не делали, но тут у них получилось нечто такое, во что можно было с успехом играть. Когда эта группа получала дипломы, заведующая кафедрой задала им вопрос: «Что больше всего запомнилось им из обучения по специальности?» И ответ был такой: «Как мы у Вячеслава Олеговича делали яйцелопов!» Уточнять она, понятно, в чем тут дело, не стала. Но услышать это было забавно и приятно.А теперь небольшое послесловие. Делом, о котором рассказано в этом материале, надо заниматься. Серьезно, упорно, целеустремленно. Как и любым другим делом, которое, в принципе, может приносить большой доход. Но мне сегодня это уже неинтересно, интереснее писать и ездить по свету. Бизнесом я занимался в 90-е и в течение ряда лет позднее, и теперь это тяжело уже просто физически. Это ответ на возможной вопрос: «А что же вы сами…» Но среди тех, кто читает все это на «ВО», вполне могут быть те, кто этой разработкой сможет воспользоваться. Почему бы и нет?Продолжение следует… Вячеслав Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





70 Источник Похожие новости Требования США убрать российские субмарины от побережья Америки прокомментировали в МИД РФ Эрдоган: Путину нечего предложить кроме извинений и компенсации Ищите женщину: как погиб Гиви Чтобы помнили. Мои родные женщины на войне Сирийский «распил»: Путин и Эрдоган решили судьбу страны без Асада Михеев: Широко шагая — штаны порвешь, одна штанина у Эрдогана уже затрещала Новости партнеров