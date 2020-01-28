Хотите приработок к пенсии - тогда мы идём к вам • 87 • Аналитика

На прошлой неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию России, внесённый на рассмотрение нижней палаты президентом Владимиром Путиным. Пояснения к документу давали сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.



О «социальном благе» и «компенсации за утраченный заработок»

Как известно, Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий. У людей сразу возник законный вопрос: это касается только неработающих пенсионеров или работающих тоже? Их права подрезали ещё в 2016 году, когда лишили индексации законной пенсии.







Понятно, что это не стыкуется с равными конституционными правами граждан. Однако чиновники пояснили, пенсия – это компенсация человеку за утрату дохода. Если же человек работает, компенсировать ему, вроде, как и не за что. Так что пусть радуется, что пенсию получает... Какие уж тут компенсации?..



Нюансы индексаций в свете поправок к Конституции депутатам растолковала сопредседатель комиссии Талия Хабриева. Сделала она это очень витиевато. Отвечая на вопрос, будет ли в Конституции зафиксирована индексация пенсий работающим пенсионерам, Хабриева сказала: «Речь идет о стабильности социального стандарта. Соединяется обладание правом и социальным благом. Причём, само правило сформулировано без изъятия, и вопрос только к конкретизации порядка федеральным законом. Так что, ответ — индексируется».



Миллионы работающих пенсионеров облегчённо вздохнули. СМИ растиражировали новость на всю Россию. Но скоро осеклись, когда в путаном пояснении Хабриевой решило разобраться издание РБК и задало сопредседателю комиссии уточняющие вопросы.



В своём ответе РБК Талия Хабриева повторила давно заезженный тезис (здесь он тоже упомянут) о пенсии, как компенсации за утраченный заработок. «Вместе с тем, – уточнила она, – понимая интересы российских граждан, законодатель принял решение о сохранении выплаты пенсий при наличии заработка, ограничив в этом случае возможность индексации пенсий работающим пенсионерам».



Получен и прямой ответ на главный вопрос. «Конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — заявила Талия Хабриева.



Как пенсионеров записали в "мошенники"

Упорство чиновников в отстаивании своей давней позиции объясняется просто. Надо же где-то поискать денег на индексацию. Процесс этот долгий. Сопряжён с консультациями, согласованиями, утверждениями и прочей суетой.



В прошлом октябре тогдашний председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов говорил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам (их более 9 миллионов человек) в 2020 году потребовалось бы 368 млрд. рублей.



Сумма не такая уж запредельная. Ведь, когда просчитали затраты на конституционную реформу, мигом нашли аж 4,5 трлн. рублей. Нашли в резервах, в бюджете.



Недавно Кудрин хвалился, что за 2019 год аудиторы Счётной палаты выявили нарушений при использовании средств федерального бюджета на 804 млрд. рублей. Только разворованных средств, по которым уже заведены уголовные дела, насчитали порядка 3 млрд. рублей.



При таком щедром разбазаривании бюджета шариться в карманах небогатых пенсионеров – последнее дело. Однако власти этим не брезгуют. Под новый год СМИ выкатили информацию, что ПФР грозится штрафовать на 120 тысяч рублей пенсионеров, которые, получая компенсации к пенсии, ещё и прирабатывают, извлекая «дополнительный доход».



Сумма серьёзная. На самом деле это не штраф, а, по сути, изъятие индексации, полученной за пять лет. Больше того, приработок пенсионеров объявили мошенничеством, за которое можно схлопотать до двух лет исправительных работ.







На этом примере хорошо видно отношение власти к людям, которые вместо того, чтобы в клубе «Кому за шестьдесят» плясать польку-бабочку, идут зарабатывать так нужные им деньги. Отсюда напрашивается вывод: «морковка» с индексациями, скорее всего, появится ближе к очередным выборам в Госдуму, чтобы на новый срок обеспечить депутатам безбедную жизнь.



Впрочем, какая-то доля надежды ещё остаётся. «В президентских поправках никаких исключений нет», — отметил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, но уточнил: после принятия поправок в Конституцию порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом».



А пока получается так: "Хотите приработок к пенсии? Тогда мы идём к вам! На прошлой неделе Госдума в первом чтении одобрила законопроект о поправках в Конституцию России, внесённый на рассмотрение нижней палаты президентом Владимиром Путиным. Пояснения к документу давали сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.Как известно, Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий. У людей сразу возник законный вопрос: это касается только неработающих пенсионеров или работающих тоже? Их права подрезали ещё в 2016 году, когда лишили индексации законной пенсии.Понятно, что это не стыкуется с равными конституционными правами граждан. Однако чиновники пояснили, пенсия – это компенсация человеку за утрату дохода. Если же человек работает, компенсировать ему, вроде, как и не за что. Так что пусть радуется, что пенсию получает... Какие уж тут компенсации?..Нюансы индексаций в свете поправок к Конституции депутатам растолковала сопредседатель комиссии Талия Хабриева. Сделала она это очень витиевато. Отвечая на вопрос, будет ли в Конституции зафиксирована индексация пенсий работающим пенсионерам, Хабриева сказала: «Речь идет о стабильности социального стандарта. Соединяется обладание правом и социальным благом. Причём, само правило сформулировано без изъятия, и вопрос только к конкретизации порядка федеральным законом. Так что, ответ — индексируется».Миллионы работающих пенсионеров облегчённо вздохнули. СМИ растиражировали новость на всю Россию. Но скоро осеклись, когда в путаном пояснении Хабриевой решило разобраться издание РБК и задало сопредседателю комиссии уточняющие вопросы.В своём ответе РБК Талия Хабриева повторила давно заезженный тезис (здесь он тоже упомянут) о пенсии, как компенсации за утраченный заработок. «Вместе с тем, – уточнила она, – понимая интересы российских граждан, законодатель принял решение о сохранении выплаты пенсий при наличии заработка, ограничив в этом случае возможность индексации пенсий работающим пенсионерам».Получен и прямой ответ на главный вопрос. «Конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», — заявила Талия Хабриева.Упорство чиновников в отстаивании своей давней позиции объясняется просто. Надо же где-то поискать денег на индексацию. Процесс этот долгий. Сопряжён с консультациями, согласованиями, утверждениями и прочей суетой.В прошлом октябре тогдашний председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов говорил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам (их более 9 миллионов человек) в 2020 году потребовалось бы 368 млрд. рублей.Сумма не такая уж запредельная. Ведь, когда просчитали затраты на конституционную реформу, мигом нашли аж 4,5 трлн. рублей. Нашли в резервах, в бюджете.Недавно Кудрин хвалился, что за 2019 год аудиторы Счётной палаты выявили нарушений при использовании средств федерального бюджета на 804 млрд. рублей. Только разворованных средств, по которым уже заведены уголовные дела, насчитали порядка 3 млрд. рублей.При таком щедром разбазаривании бюджета шариться в карманах небогатых пенсионеров – последнее дело. Однако власти этим не брезгуют. Под новый год СМИ выкатили информацию, что ПФР грозится штрафовать на 120 тысяч рублей пенсионеров, которые, получая компенсации к пенсии, ещё и прирабатывают, извлекая «дополнительный доход».Сумма серьёзная. На самом деле это не штраф, а, по сути, изъятие индексации, полученной за пять лет. Больше того, приработок пенсионеров объявили мошенничеством, за которое можно схлопотать до двух лет исправительных работ.На этом примере хорошо видно отношение власти к людям, которые вместо того, чтобы в клубе «Кому за шестьдесят» плясать польку-бабочку, идут зарабатывать так нужные им деньги. Отсюда напрашивается вывод: «морковка» с индексациями, скорее всего, появится ближе к очередным выборам в Госдуму, чтобы на новый срок обеспечить депутатам безбедную жизнь.Впрочем, какая-то доля надежды ещё остаётся. «В президентских поправках никаких исключений нет», — отметил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, но уточнил: после принятия поправок в Конституцию порядок индексации пенсий работающим пенсионерам может быть «определен специальным законом».А пока получается так: "Хотите приработок к пенсии? Тогда мы идём к вам! Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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