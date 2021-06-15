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Хотите Крым? Тогда мы забираем Киев: сумасшедшее предложение укродепутатов дополнили

15 июня 2021, 17:35  •  190 • Политика
Семён Уралов дополнил сумасшедшее предложение украинских депутатов об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Раз у вас в Крыму есть своя экономическая зона, значит у нас в Киеве должен быть русский генерал-губернатор. На абсурдные заявления следует отвечать только с юмором, уверен Уралов.
Власти в Киеве собираются отменить свободную экономическую зону Крым, которая была создана в 2014 году. Это приведет к тому, что на проживающих на полуострове украинцев будут распространяться такие же налоговые правила, как и на Украине. С предложением выступили депутаты Верховноый рады Украины, однако пока неясно, как они в принципе будут влиять на жителей региона России...
По меньшей мере, странной инициативу назвал шеф-редактор проекта "Однако.Евразия" Семён Уралов. В беседе с Царьградом он отметил, что происходящее - "вопрос шизофрении":
"Потому что свободная экономическая зона в Крыму, которую объявил Киев, уже никакого отношения к реальности не имеет. В киевской виртуальной реальности Крым - украинский, и в нём есть свободная экономическая зона. Там же работает украинская прокуратура Крыма и другие органы власти. Но в этом смысле надо брать комментарий у психиатра".
Уралов напомнил, что Украина не контролирует Крым. К Киев полуостров не имеет отношения. Таким образом, непонятно, чего своей инициативой хотят добиться депутаты. Открытым остаётся лишь вопрос реакции России. Как реагировать нам?
"Я считаю, на такие вещи надо реагировать с юмором. Например, отменить экономическую зону в Киеве на основании решений Российской Империи. Посмотреть, что у нас там было в 18-м веке, и отменить это тоже. Или можно генерал-губернатора в Киев назначить. Был же у нас когда-то генерал-губернатор там? Давайте назначим нового", - подчеркнул Уралов.

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