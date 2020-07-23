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Хотите, как на Украине? Трамп использовал фото с майдана в политической рекламе

23 июля 2020, 10:05  •  66 • Политика
В рекламе Трампа использовали фото с Евромайдана в качестве примера хаоса, которому противопоставляется нынешний президент США. "Общественная безопасность против хаоса и насилия", - гласит рекламный слоган.
Президент США Дональд Трамп использовал фото с украинского Евромайдана в своей предвыборной рекламе. На это обратили внимание пользователи соцсетей и американские политические издания.
Речь идёт о плакате с лозунгом "Общественная безопасность против хаоса и насилия". Эти слова были проиллюстрированы двумя фотографиями. На первой изображён сам Трамп в окружении силовиков. А на второй - группа протестующих, избивающая человека в полицейской униформе.
Как оказалось, вторая фотография была сделана на Украине в 2014 году - на майдане. Если внимательнее присмотреться, то на рукаве избиваемого правоохранителя можно разглядеть нашивку с символикой украинских силовых ведомств.
Напомним также, что президент США Дональд Трамп объявил о том, что эпидемиологическая обстановка в стране в скором времени ухудшится. Такой вывод он сделал на основании информации об эпидситуации в других странах мира, пишет Nation News.
Фото: скриншот Twitter/@erumors

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