|
Хотите, как на Украине? Трамп использовал фото с майдана в политической рекламе
23 июля 2020, 10:05 • 66 • Политика
В рекламе Трампа использовали фото с Евромайдана в качестве примера хаоса, которому противопоставляется нынешний президент США. "Общественная безопасность против хаоса и насилия", - гласит рекламный слоган.
Президент США Дональд Трамп использовал фото с украинского Евромайдана в своей предвыборной рекламе. На это обратили внимание пользователи соцсетей и американские политические издания.
Речь идёт о плакате с лозунгом "Общественная безопасность против хаоса и насилия". Эти слова были проиллюстрированы двумя фотографиями. На первой изображён сам Трамп в окружении силовиков. А на второй - группа протестующих, избивающая человека в полицейской униформе.
Как оказалось, вторая фотография была сделана на Украине в 2014 году - на майдане. Если внимательнее присмотреться, то на рукаве избиваемого правоохранителя можно разглядеть нашивку с символикой украинских силовых ведомств.
Напомним также, что президент США Дональд Трамп объявил о том, что эпидемиологическая обстановка в стране в скором времени ухудшится. Такой вывод он сделал на основании информации об эпидситуации в других странах мира, пишет Nation News.
Фото: скриншот Twitter/@erumors
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июля 2020, 11:00
|
20 июля 2020, 02:00
|
19 июля 2020, 16:25
|
19 июля 2020, 00:00
|
20 июля 2020, 01:00
|
18 июля 2020, 16:00
|
17 июля 2020, 06:00