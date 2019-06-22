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Хотите есть хинкали на условиях Тбилиси - велком ту Джорджия! Соусом не обляпайтесь

22 июня 2019, 23:09  •  12 • В России

Людей, которые отдыхают в Грузии: "Ах, хинкали!", - я никогда не понимала, относилась к ним с брезгливостью.

Ну, просто была в Грузии в командировке и знаю, как враждебно к нам относятся: вот именно, как к оккупантам. И никакие рассказы русских туристок, как таксист вез их через всю страну: "Таким красавицам - бесплатно", - плюс завез к себе домой и угощал хинкали, на меня не действуют. По отношению ко мне эти люди не проявили никакого гостеприимства. Наоборот!

"Дружественные" журналисты, к которым я приехала и на помощь которых рассчитывала, орали на меня и обвиняли в том, что российские самолеты «нарушают грузинское воздушное пространство, провоцируют на ответ» (думаю, что это полный бред, подготовка к войне 08.08.08, убийству российских миротворцев и вторжению в Южную Осетию, которую проводило грузинское телевидение: командировка была на пару лет раньше).

Ором и обвинениями помощь и ограничилась. Конечно, не было никаких приглашений в рестораны.

Разумеется, я понимаю, что жирный турист, расслабленно рассыпающий лари, и журналист федеральной газеты, который вот именно приехал узнать, как Грузия относится к России - две большие разницы.

Со мной произошло ровно то же, что с безвинно облитом помоями депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, а до него - с участниками какого-то международного детского фестиваля, которых грузины сначала позвали в Тбилиси, а потом пригласили на сцену словами: "Поприветствуем наших маленьких оккупантов!".

Подленько, да?

Дети плакали.

Если вы согласны есть хинкали на таких условиях - велком ту Джорджия! Соусом не обляпайтесь.

Нет, я понимаю, есть россияне, которые искренне полагают, что наша страна не должна была помогать Абхазии и Южной Осетии отделяться от Грузии. То есть, они согласны с Тбилиси в главном.

Ну, эти достойные люди могут летать на отдых в Аджарию через Турцию, это реально.

Кстати, до 2004 года в Аджарии ведь тоже стоял миротворческий контингент РФ и сидел преданный Москве президент Абашидзе. Мы вывели войска (Абашидзе бежал), надеясь на нормализацию отношений с только что избранным президентом Саакашвили и на признание статус-кво по Южной Осетии и Абхазии.

Перевожу: мы бесплатно отдали Грузии самый цветущий, самый сладкий курорт, куда могли возить туристов сами - но при этом остались очень плохими и оккупантами.

Но это так, лирическое отступление для любителей хинкали.

Нам с вами интереснее обсудить, где вообще отдыхать гражданам, более-менее лояльным к российскому государству?

В Прибалтике дискриминация русских по национальному признаку и нацистские марши. В Польше сносят памятники нашим солдатам, освободившим страну от фашизма (Б - благодарность!). В Египте ИГИЛ*, запрещенный по самые помидоры, и в Турции, кстати, тоже (в обеих странах - не на уровне государственной власти, но попасть под раздачу все равно будет больно и неприятно). В Европе - гей-ценности, которые приехавший обязан уважать (я ничего не имею против людей с психическими отклонениями, но я не хочу признавать их нормой).

Ну, и так далее. В Таиланде прицельно убивают туристов, там по 16 взрывов в год. В Шри-Ланке прицельно убивают христиан. В Скандинавии прицельно изымают детей у русских мам.

Если учитывать все это (понятно, что верящим в оккупацию Россией Грузии, как правило, плевать на памятники солдатам, и т. д.), то остается только список стран, рекомендованный для посещения сотрудникам Росгвардии:

Куба;

Китай;

Вьетнам;

Абхазия;

Южная Осетия;

Таджикистан;

Беларусь;

Туркменистан;

Узбекистан;

Казахстан;

Азербайджан;

Армения;

Киргизия.

Очень смешно, если знать, что в Южной Осетии, единственной из отколовшихся от Грузии республик, нет моря, в Азербайджан не пустят, если ты побывал на территории Армении (в Нагорном Карабахе), а в Абхазии до сих пор очень криминогенно, ездить туда просто страшно.

Да, вот такая ситуация. Международная, прямо скажем, панорама.

Сформированная где-то нами (проигрыш СССР в холодной войне с Западом - причина нацистских маршей в Прибалтике, борьба правоприемницы СССР России за осколки типа Абхазии - ненависти грузин), а где-то - совсем другими, далекими от России обстоятельствами.

Мы не разжигали религиозную войну в Шри-Ланке. Мы не влияем на революцию толерантности на Западе. Мы не центр Вселенной, эти процессы идут помимо нас. О них просто надо знать.

Поэтому вернемся к началу: ограничения каждый накладывает на себя сам. Я знаю россиян, которые принципиально не едут на Кубу и в Доминикану, потому что за пределами отелей население там голодает, и знаю тех, кто отправляют в "Гейропу" семьи даже не на отдых, а на постоянное жительство, и им не жмет. Нормально.

Важно ехать в любую точку мира с открытыми глазами.

Лежа на пляжу с чурчхелой в зубах, четко понимать: "Да, я плачу деньги тем, кто кричит: "Fuck Russia", - и, нет, это не позиция радикалов, это политика данного государства, поддержанная местным президентом. Русофобские власти получат заработанные на мне средства в виде налогов, даже если хозяин конкретного отеля думает иначе".

А можно никуда не ездить. То березка, то рябинка.

И, уж, конечно, не надо расстраиваться, когда Россия тоже начинает себя защищать.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

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