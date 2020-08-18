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"Хотите, чтобы Россия отреагировала еще?": Лукашенко припугнул протестующих
18 августа 2020, 09:35 • 214 • Политика
Батька заявил, что Запад пытается создать зону отчуждения между РФ и Европой
Белорусские протесты могут превратить страну в антироссийский "санитарный кордон". Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими на заводе МЗКТ.
По словам главы государства, Запад может превратить республику в "ланцуг" между Литвой и Украиной, и Белоруссия станет антироссийским постом.
"Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу", – заявил Лукашенко.
По словам президента, внутригосударственные волнения обусловлены стремлением внешних сил стянуть армию на "внутренние действия" . А "заварушка", устроенная после итогов президентских выборов, "не случайна, сообщает РИА "Новости".
Батька добавил, что после развала СССР прибалтийские страны пытались вместе с Украиной и Белоруссией создать Балто-Черноморский регион, однако Минск не желает быть "отхожим местом" и кого-то "санитарить".
"Мы понимаем, к чему это может привести", – приводит телеканал "360" заявление главы государства.
Выступление Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей состоялось 17 августа. В ходе своего обращения к рабочим президент заявил, что продолжающиеся протесты на заводах неизбежно приведут к уличному насилию и реакции со стороны правоохранительных органов. В итоге все выльется в развал промышленности республики.
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