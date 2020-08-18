"Хотите, чтобы Россия отреагировала еще?": Лукашенко припугнул протестующих

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Батька заявил, что Запад пытается создать зону отчуждения между РФ и Европой

Белорусские протесты могут превратить страну в антироссийский "санитарный кордон". Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко в ходе выступления перед рабочими на заводе МЗКТ.

По словам главы государства, Запад может превратить республику в "ланцуг" между Литвой и Украиной, и Белоруссия станет антироссийским постом.

"Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу", – заявил Лукашенко.

По словам президента, внутригосударственные волнения обусловлены стремлением внешних сил стянуть армию на "внутренние действия" . А "заварушка", устроенная после итогов президентских выборов, "не случайна, сообщает РИА "Новости".

Батька добавил, что после развала СССР прибалтийские страны пытались вместе с Украиной и Белоруссией создать Балто-Черноморский регион, однако Минск не желает быть "отхожим местом" и кого-то "санитарить".

"Мы понимаем, к чему это может привести", – приводит телеканал "360" заявление главы государства.

Выступление Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей состоялось 17 августа. В ходе своего обращения к рабочим президент заявил, что продолжающиеся протесты на заводах неизбежно приведут к уличному насилию и реакции со стороны правоохранительных органов. В итоге все выльется в развал промышленности республики.