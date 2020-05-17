Хотите билеты по 70 тысяч рублей? Глава Минтранса объяснил, где не ввести социальную дистанцию

Министерство транспорта России выступило против введения социальной дистанции в самолётах при помощи пустых кресел. Потому что это приведёт к резкому скачку цен на авиабилеты, объяснил глава ведомства Евгений Дитрих.

По его словам, вопрос социальной дистанции в самолётах обсуждался уже не раз. Если практика будет введена, это приведёт к негативным последствиям. В частности, минимальная цена авиабилета подскочит до 70 тысяч рублей.

Авиаторы нам рассказывают, что 72-75-процентная загрузка воздушного судна есть необходимый уровень рентабельности, и там социальную дистанцию никак (не ввести), - объяснил министр во время выездной проверки работы столичных железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов, которая состоялась в субботу, 16 мая.

Он добавил, что зарубежные авиакомпании, которые пытались ввести социальную дистанцию в своих самолётах, уже начали от неё отказываться. В качестве примера министр привёл казахстанских перевозчиков.

В настоящий момент, по словам главы Минтранса, большинство авиакомпаний рассаживают пассажиров с учётом социальной дистанции, только если имеется такая возможность. То есть если загрузка самолёта не очень велика, людей стараются рассадить подальше друг от друга. Министр назвал это необходимым балансом между безопасностью и экономической выгодой.