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"Хотим жить, как в Польше, и чтобы депутаты не воровали!": корреспондент "КП" посмотрела, как в Киеве выбирают Раду

21 июля 2019, 22:39  •  86 • В России

С утра пораньше лидеры партий, участвующих в выборах в Верховную Раду, отправились на избирательные участки. Отправилась с ними и я. В первых рядах проголосовала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. У входа ее поджидала жиденькая кучка молодых сторонников. Когда я была на этом же участке во время президентских выборов в марте, к Тимошенко было не пробиться. Тогда слишком многие хотели облизать Юлю (так ее называют в Киеве) на случай, если она все же станет президентом. Сейчас – один скромный букет и обнимашки с молодежью.

- Вы готовы стать премьером? – спрашивают у Тимошенко журналисты.

На участке Тимошенко ждал один скромный букет и обнимашки с молодежью. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Сила Украины в демократии: никто не знал, кто будет президентом, и никто не знает, кто станет премьером! Но я готова!

- Да иди ты уже на пенсию! – бросает Юле, пробирающаяся сквозь толпу журналистов бабуля.

И ведь как в воду старуха глядела. Тимошенко еще не знает, что голосующий на другом участке Владимир Зеленский заявит: премьером станет экономист, ранее никогда не занимавший этот пост. Он уже, оказывается, и переговоры на эту тему провел. То есть Тимошенко (как и нынешний премьер Владимир Гройсман) в пролете. Юля садится в «Мерседес» и уезжает.

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Юлия Тимошенко проголосовала на досрочных выборах в Верховную Раду.

«ВСЕ КУПЛЕНО-ПЕРЕКУПЛЕНО»

А я начинаю опрос украинского электората.

- Хочу, чтобы в политике было меньше воров. Я голосовала за Порошенко. Зеленский молодой, надо его немного осадить, - говорит мне только что проголосовавшая женщина.

- А я - за Тимошенко. Эта Рада была плохая - куча обещаний невыполненных. Я за то, чтобы минимальные пенсии увеличили до 3094 гривен, - рассказывает мне один из юных поклонников Юли.

- Вам еще рано о пенсии…

- Я ж не только о себе думаю. У меня бабушка, дедушка.

- А вы верите в изменения? – спрашиваю у женщины с маленьким ребенком.

- С большим трудом. Настолько все продано, куплено и перекуплено.

- Вы что приставаете? – одергивает меня проходящий мимо мужчина.

Я была единственным журналистом, обращающимся к тем, кто пришел голосовать, по-русски.

– Надо, чтобы российские СМИ не вмешивались в нашу выборочную систему и в наше государство, чтобы их тут и близко не было! Все беды в Украине на 90 процентов от России. А вы вообще откуда? – на всякий случай спрашивает меня мужчина.

В выборах участвуют 65 партий, и большую часть из них люди даже не знают. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- А я из российской прессы.

- Так я ж и чувствую, шо у вас говор российский, я сам из России!

- Что же вы тогда так Россию не любите?

- А потому, что это зло! Говорят, на Украине коррупция. Так и она идет от России! Подкупают наши оппозиционные партии, взятку дают газом - скидку в 25 процентов!

- Вы что не хотите газ дешевый?

- Я не хочу от России ни газа, ничего! Лишь бы только не вмешивалась!

Мужик так орет, что на нас все начинают оглядываться. Поскорее делаю ноги.

«Я В РАДЕ ПЕТЬ БУДУ»

Избирательный участок в другой части города. В джинсах и белой рубашке с непринужденным видом прямо на меня идет лидер группы «Океан Эльзи», а теперь еще и предводитель партии «Голос» Святослав Вакарчук. И первым делом начинает искать свой портрет на стенах избирательного участка. Звезда, и есть звезда. Ну, слава богу, нашел! Мы поднимаемся на третий этаж.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сначала поискал на стене свой портрет. Фото: Анастасия МАТВЕЕВА

- Это ваша супруга? Вы раньше ее не показывали! – расспрашивают Вакарчука украинские журналисты.

Оказывается, жена.

- А вы в Раде спивати (петь, - Ред.) будете? Как же концерты?

- Гимн буду спивать во весь голос! Всем дякуемо (спасибо, - Ред.), не забудьте проголосовать! – напутствует Вакарчук.

Святослав Вакарчук проголосовал на выборах в Верховную Раду.

Самым «подготовленным» на выборы пришел спикер нынешней Рады Андрей Парубий. Он забыл дома паспорт. Пришлось отправляться назад. Со второй попытки Парубий все-таки проголосовал.

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- Трагедия в том, что у наших депутатов - и бывших, и будущих нет культуры служения народу. Они идут за деньгами и карьерой. Создали себе вторую реальность и живут в ней, - замечает наблюдающая вместе со мной за конфузом Парубия женщина.

- Я хочу, чтобы дети могли спокойно ходить по улицам. В Киеве сейчас огромный всплеск преступности. И хочу, чтобы Киев перестали застраивать, - отвечает на мой вопрос «чего вы ждете от новой Рады» молодая женщина.

- У меня стаж 47 лет! А пенсия 2000 гривен (70 долларов). Это я что, столько заработала?! Буду голосовать за моего Зеленского любимого. Я его пять лет назад на дороге встретила, он со мной поговорил. Простой такой парень. А эта Рада ему только палки в колеса вставляла, - говорит мне одна из пенсионерок.

- Мы хотим жить, как наши европейские соседи, как живут в Польше. Им больше повезло с политиками. Хотим, чтобы и наши депутаты работалм не только для самообогащения, но и законы нормальные принимали, - делится со мной семейная пара средних лет.

Андрей Парубий проголосовал на досрочных выборах в Верховную Раду.

«СЧАСТЬЕ, ЧТО ПУТИН ЗАБРАЛ КРЫМ»

На ступеньках разговаривают две женщины.

- В этой Раде нам не нравилось все: войну поддерживали, тарифы ЖКХ высокие установили. А образование? Наш министр поручил Польше сделать программы обучения украинскому языку. Это вообще убожество! – говорит одна из женщин. Она русская. Родилась в Москве. Представляется Олесей Павловной.

- Я не собираюсь выступать адвокатом Путина, но он делает для своей страны очень много. Это счастье, что он забрал Крым. И для тех, кто сейчас живет в Крыму, создали нормальные условия. Крым всегда был российским. Если бы не эта сволочь Хрущев...

- И вы не боитесь так открыто Россию поддерживать?!

- Да мне плевать. Нормальные люди должны вести себя нормально. Например, живу я с соседями, которых не перевариваю, а они меня. Но я им этого не демонстрирую. Вы посмотрите, как Зеленский стал себя вести! Он так и не понял, что люди за него голосовали просто, чтобы не прошел Порошенко. А ему кажется, он бог и царь.

- Народ разочаруется?

- Конечно! Его многие уже просто ненавидят. Вон мать Олеся Бузины (убитый на Украине журналист, - Ред.) ему написала письмо, ждет ответа, все следят за этим, а Зеленский молчит. Или вот он говорил: «Да я встану на колени за Украину». Так вставай! Путин достойный человек, чтобы перед ним вставали на колени!

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