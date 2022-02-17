Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе

На фоне эпичного провала западной пропаганды, которая назначила «вторжение России на Украину» на февраль, а после и конкретно на 16 февраля, в Сети появилось много шуток на тему того, что День защитника Отечества 23 января российские военные будут отмечать уже в Киеве.Более того, в Сети начали появляться не только соответствующие мемы, но и видео розыгрышей.На одной такой записи мужчина зафиксировал разговор с администратором киевского кафе «За двумя зайцами», в котором он просит зарезервировать столик на 23 февраля на всю 106-ю дивизию.Сообщив девушке, что они будут добираться из Тулы, мужчина уточнил, что, возможно, успеют в Киев только к 24 февраля.На уточняющий вопрос администратора заведения, на какое время резервировать столик, автор розыгрыша ответил, что на 4 утра. После чего девушка уже начала догадываться, что это шутка. После услышанного количества человек — полторы тысячи — она уже смело смеялась.«Вы же нас ждёте?» — спросил автор розыгрыша.«Конечно, ждём», — смеясь, ответила сотрудница столичного заведения.Справка106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознамённая, ордена Кутузова дивизия — соединение воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооружённых сил СССР, а затем — Российской Федерации.Части формирования дислоцированы в Туле, Рязани и Наро-Фоминске, штаб дивизии — в Туле.