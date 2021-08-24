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Хотим русский газ, а не жалеть украинцев: Простые немцы вступились за "Северный поток - 2"

24 августа 2021, 11:40  •  49 • Политика
Простые немцы вступились за "Северный поток - 2" и резко раскритиковали обещания канцлера Германии Ангелы Меркель украинским властям. В комментариях читатели Spiegel буквально кричат: хотим русский газ, а не жалеть украинцев.
В частности, читателей немецкого издания разозлили обещания Меркель ввести санкции против России, если та будет использовать "Северный поток - 2" в качестве "политического оружия".
Как отмечают жители Германии, газопровод "избавляется от платы за транзит, что также должно положительно сказаться" на их расходах на отопление. При этом они категорически не намерены понимать, почему Берлин и Германию в целом должны тревожить экономические потери Украины.
"Газпром" не несёт ответственности за украинский бюджет", - отмечают комментаторы.
При этом Меркель напомнили о том, что украинский "Нафтогаз" "в прошлом незаконно перекрывал трубопровод и перенаправлял неоплаченный газ".
"Скоро они лишатся такой возможности", - радуется пользователь Aleksandar.
"Разве все забыли, зачем мы начали строить "Северный поток - 2"? Чтобы Украина больше не могла нас шантажировать", - напомнили канцлеру читатели.

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