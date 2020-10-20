Хотим поблагодарить Facebook и Twitter. Соцсети США сотрудничают с ФБР в охоте на "русских хакеров"

По словам Боудича, спецслужбам удалось обнаружить хакеров, которые распространяли вирус NotPetya в 2017 году и устроили атаку на Олимпиаду в Южной Корее, а также на выборы во Франции. Обвинения по данным преступлениям были предъявлены шести гражданам России.

Мы хотим поблагодарить техногигантов Google, Cisco, Facebook и Twitter за помощь в этом расследовании. Всё чаще и чаще мы работаем с нашим частным сектором экономики, - отметил глава ФБР.

Напомним, что в понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил "русских хакеров" в попытке срыва Олимпийских игр в Токио, которые в конечном итоге и так оказались сорванными из-за эпидемии коронавируса. Никаких конкретных доказательств британской стороной предъявлено не было.