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Хотим поблагодарить Facebook и Twitter. Соцсети США сотрудничают с ФБР в охоте на "русских хакеров"
20 октября 2020, 11:10 • 109 • Политика
Крупнейшие американские интернет-гиганты и соцсети открыто сотрудничают со спецслужбами в охоте на "русских хакеров". Глава ФБР Дэвид Боудич в понедельник поблагодарил Google, Facebook и Twitter за помощь в расследовании.
По словам Боудича, спецслужбам удалось обнаружить хакеров, которые распространяли вирус NotPetya в 2017 году и устроили атаку на Олимпиаду в Южной Корее, а также на выборы во Франции. Обвинения по данным преступлениям были предъявлены шести гражданам России.
Напомним, что в понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил "русских хакеров" в попытке срыва Олимпийских игр в Токио, которые в конечном итоге и так оказались сорванными из-за эпидемии коронавируса. Никаких конкретных доказательств британской стороной предъявлено не было.
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