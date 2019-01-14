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Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой

14 января 2019, 10:54  •  101 • Война
Вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась выполнять боевые задачи. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.
«По информации наших источников, рота <...> в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции», — сообщил он на брифинге.
Командир отказавшейся выходить на боевые позиции роты с позывным «Руслан» доложил об инциденте вышестоящему командованию. По словам Марочко, украинский офицер заявил, что его подчиненные «ждут ротации и хотят вернуться домой живыми». Инцидент, по данным подполковника ЛНР, произошел в районе населенного пункта Лобачево Новоайдарского района.
Как сообщает ФАН со ссылкой на УНН, за 2018 год в Донбассе погибли 25 украинских силовиков. Причиной их гибели стали разрывы мин и взрывоопасных предметов. По данным минобороны Украины, за минувший год украинские силовики подрывались на минах и взрывоопасных предметах в Донбассе 65 раз. «Погибло 25 военнослужащих, получили ранения 84», — уточнили в ведомстве.
При этом значительная часть инцидентов происходит с бойцами ВСУ, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Очередной инцидент произошел на линии разграничения в Донбассе в декабре 2018 года. Украинский солдат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, погиб на минном поле. Об этом заявил официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко, отмечает НСН.
«Военнослужащий бригады, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в районе Катериновки, допустил наезд на минно-взрывное заграждение, в результате чего получил тяжелое ранение», — заявил он. По словам Марочко, инцидент «тщательно скрывается от руководства в ВСУ».
Весной в ЛНР заявили, что пьяный украинский военный подорвался на ручной гранате. Кроме того, представитель ЛНР добавил, что за день до случившегося военнослужащий из состава 53-й мехбригады ВСУ поступил в 61-й военно-медицинский госпиталь. Ему был поставлен диагноз «абстинентный синдром», якобы вызванный систематическим употреблением наркотиков.
В конце июля 2018 года еще один украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил своего сослуживца из автоматического оружия. При этом командир бригады не стал докладывать о случившемся вышестоящему командованию ВСУ, чтобы обвинить в гибели украинского солдата ополченцев ЛНР, добавил тогда Марочко.
Боевые действия на востоке Украины начались в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Власти Украины в ответ запустили антитеррористическую операцию (АТО) против ДНР и ЛНР. В конце апреля текущего года президент Украины объявил об изменении формата АТО. Теперь мероприятия по борьбе с ДНР и ЛНР называются «Операцией Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей для защиты территориальной целостности и независимости украинского государства», сокращенно — ООС.
В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта, и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи. Кроме того,
Кремль неоднократно обращал внимание стран Запада на нежелание Киева выполнять свою часть Минских соглашений, в которых прописаны механизмы урегулирования военного конфликта в Донбассе.
В июле 2017 года заместитель министра по делам оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что у украинских властей нет юридических доказательств присутствия армии России в Донбассе. «Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии», — сообщил Тука.

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