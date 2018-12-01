«Хотим, чтобы Макрон ушёл»: протесты во Франции переросли в столкновения с полицией

Более 100 человек задержаны в ходе массовых протестов, которые в субботу проходят по всей Франции. Жители страны уже третью неделю проводят акции против повышения цен на топливо. При этом для разгона демонстрантов правоохранительные органы применяют резиновые пули и слезоточивый газ. По данным СМИ, в результате беспорядков пострадали по меньшей мере 20 человек. Ранение получили два журналиста RT France. При этом глава профсоюза сотрудников полиции отметил, что стражи правопорядка поддерживают протестующих, однако не могут ослушаться приказов.

В субботу, 1 декабря, во французских городах проходит третий раунд массовых протестов в связи с недовольством населения Франции планами по очередному повышению цен на топливо. С начала 2019 года стоимость бензина возрастёт на три евроцента, а дизельного топлива — на шесть с половиной евроцентов. При этом в текущем году французские потребители уже столкнулись с увеличением ценообразования (стоимость бензина возросла на 7,5%, дизеля — на 15%).

Самая крупная акция протеста проходит в столице Пятой республики — Париже. Для предотвращения беспорядков на Елисейских полях с 06:00 по местному времени (08:00 мск) были установлены заграждения и контрольно-пропускной пункт, пройти через который можно было только после предъявления документов.

В общей сложности для обеспечения безопасности задействовано свыше пяти тысяч сотрудников силовых ведомств. Также на место оцепления прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Он поддержал стражей правопорядка, которые, по его словам, призваны обеспечить возможность выразить своё мнение протестующим и помешать желающим устроить погромы.

Кроме того, в центре города была приостановлена работа семи станций метрополитена и одной станции городских электричек.

Отметим, что в предыдущие дни манифестаций на территории от Площади Согласия до Триумфальной арки проходили столкновения полицейских и протестующих, в результате которых были пострадавшие как с той, так и с другой стороны. Как отмечали в мэрии Парижа, ущерб от этих действий превысил €1 млн.

Несмотря на то, что официальное начало акции было запланировано на 14:00 (16:00 мск), уже с утра сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули, чтобы разогнать демонстрантов, пытавшихся захватить КПП. Полицейских, в свою очередь, закидали камнями.

В дальнейшем ситуация продолжила накаляться. В частности, на подступах к Триумфальной арке сразу в нескольких местах началось возведение баррикад.

Как сообщил глава французского МВД, за пределами оцепленного периметра находятся порядка 1,5 тысячи нарушителей порядка. При этом только 200 манифестантов попали на Елисейские поля, пройдя все необходимые процедуры досмотра.

В штаб-квартиру столичной полиции для контроля за ситуацией и получения оперативных данных прибыл премьер-министр Франции Эдуар Филипп. По его словам, он шокирован столкновениями, в результате которых уже задержаны по меньшей мере 107 человек. В общей сложности по всей стране в акциях участвуют не менее 36 тыс. человек, в Париже — от 5 тыс. до 5,5 тыс. манифестантов.

Между тем, по данным газеты Liberation, задержаны 115 протестующих, 20 человек получили ранения, в том числе шестеро полицейских.

Помимо этого, стало известно о ходе акций «жёлтых жилетов» в других городах. Так, из-за несанкционированного пикета перед зданием Европейского суда по правам человека в Страсбурге полиции пришлось применить слезоточивый газ. Вдобавок, в Ницце и Нанте была временно приостановлена работа местных аэропортов из-за действий демонстрантов.

Отличительной чертой участников протестных акций стали жёлтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В первый день (17 ноября) в манифестациях по всей стране приняли участие свыше 280 тыс. человек. Спустя неделю эта цифра снизилась более чем в 2,5 раза — 24 ноября в демонстрациях участвовало порядка 106 тыс. человек.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон назвал протестные акции позором.

«Позор тем, кто напал на силы правопорядка. Позор тем, кто причинил вред другим гражданам и журналистам. Позор тем, кто угрожал выборным чиновникам. Такому насилию не место в республике», — отмечал глава Елисейского дворца.

«Власти Франции жёстко и неправомерно ответили протестующим»

Среди пострадавших в ходе столкновений манифестантов и полицейских вновь оказались сотрудники RT. Как сообщила глава RT France Ксения Фёдорова, два журналиста RT France были ранены полицейской гранатой со слезоточивым газом и выстрелом из травматического ружья Flash-ball на Елисейских полях.

«У нас несколько групп работают «в поле». Наш корреспондент Люка Леже был ранен осколком гранаты, видимо, со слезоточивым газом. Ему очень повезло, поскольку, попади осколок чуть-чуть выше, он мог лишиться глаза, чуть ниже —ранение пришлось бы в шею. Ему оказали всю необходимую помощь, сейчас ситуация под контролем», — сообщила Ксения Фёдорова.

В то же время, по её словам, корреспондентке Надеж Абдерразак в ногу попала резиновая пуля. Заметим, что на прошлой неделе против журналистки полицейские применили водомёт, когда брала интервью с протестующими.

«Речь идёт о резиновой пуле, такой снаряд большого диаметра, которым полицейские стреляют здесь в протестующих. Ситуация довольно сложная, на этот момент Елисейские поля частично перекрыты. При этом пока непонятно, когда всё это закончится, но наши корреспонденты до последнего будут находиться на месте и будут вести прямой эфир. Мы освещаем эту тему в полном объёме», — пояснила глава RT France.

Фёдорова также отметила, что полиция начала разгонять протестующих с самого утра, несмотря на то, что акция протеста была назначена на 14:00 по местному времени. При этом сотрудники правоохранительных органов «действуют достаточно жёстко и без разбора».

«Наши корреспонденты брали интервью с манифестантами, и все находятся в шоке от того, как полиция действует, поскольку там много женщин, стариков. Люди собрались, приехав со всей Франции, и тем не менее не у всех из них есть защита, в частности, маски против слезоточивого газа. Действия довольно жёсткие и неправомерные — это ответ правительства на эти демонстрации», — заключила она.

Значительная часть населения Франции недовольна действиями администрации президента Макрона и желает его ухода в отставку. Такое мнение в разговоре с RT France выразил один из участников протестной акции в Париже.

«Я тут с самого утра. Как только всё это началось, мы ещё у себя в Нормандии стали строить баррикады и блокировать движение. Я здесь, потому что мы все хотим только одного: чтобы господин Макрон ушёл. Потому что его не любит почти 80% населения. Вообще, у него больное эго. Любой психолог скажет, что у него не всё в порядке с головой. Та же ситуация с правительством, которое продолжает настаивать на своих решениях, которые не имеют ничего общего с волей народа. Я уверен, что никто из них не имеет ни малейшего представления ни об одном аспекте нашей жизни, они просто этого не знают», — сказал мужчина.

Пострадавший в ходе инцидента корреспондент RT France Люка Леже рассказал об инциденте, в ходе которого получил ранение в челюсть. По его словам, он находился площади Шарля де Голля.

«И тогда — я как раз снимал осколки гранаты на земле — разорвалась граната, меня задело осколком. Он попал в челюсть. Удар был очень сильный, я сразу понял, что это была граната, прямой огонь. В любом случае, снаряд прилетел со стороны сил специального назначения (CRS) — сказал он. — Они могли понять, что я журналист, потому что несколько раз, в частности, когда стреляли силы специального назначения, жандармерия или другие полицейские подразделения, меня не принимали за манифестанта. Просто в меня выстрелили... Было легко понять, кто я. Конечно, это был крайне напряжённый момент... Думаю, я стал случайной жертвой», — пояснил Леже.

Напомним, в минувшую субботу, 24 ноября, в ходе протестной акции пострадали сотрудники RT France, корреспондент RT Шарлотта Дубенски и стрингер видеоагентства RT Ruptly.

При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что пользователи Facebook предпочли смотреть прямые трансляции с акций протеста именно на RT France и Sputnik.

Наши стримы в Facebook от Sputnik France и RT France c акций протеста в Париже вместе набрали больше 2,5 миллионов просмотров.



Это почти в 20 раз больше чем у знаменитого Figaro. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 26 ноября 2018 г.

«Полицейские вынуждены выполнять приказы»

Столкновения и насилие не способствуют нормализации ситуации, необходимой для проведения диалога между властями и протестующими. Об этом в эфире RT France заявил депутат от партии «Вперёд, Республика!» Ив Блен.

«Я опасаюсь, что опять, как это, к сожалению, часто бывало после нескольких акций протеста в Париже, мы будем наблюдать инициативы организованных радикально настроенных групп, которые не имеют ничего общего с участниками акции протеста, которые часто никак с ними не связаны. Мы это видели на примере демонстраций профсоюзов, мы видели это в случае с несколькими другими проявлениями общественного мнения: они проникают в эти группы, они очень хорошо организованы», — сказал он.

По его мнению, властям следует проявить «добрую волю» в отношении тех, кто организует демонстрации, кто стремится высказать своё мнение о текущей ситуации, о состоянии французского общества.

«Но эти группы всё искажают, из-за этого об этих объединениях складывается негативное мнение», — подчеркнул депутат.

Большинство полицейских поддерживает движение «жёлтых жилетов», поскольку налоговые сборы отражаются на всех слоях населения. С таким мнением в эфире RT France выступил руководитель профсоюза сотрудников полиции (Vigi) Александр Ланглуа.

«Для нас повышение цены на бензин — это серьёзный удар, потому что ставку не повышают, но повысили взносы за общеобязательное социальное страхование без какой-либо компенсации и предприняли некоторые другие меры. Министерство должно нам денег, но отказывается платить. Они говорят: «У нас нет денег, поэтому мы вас не заплатим». Поэтому трудно мириться с этими жёсткими налоговыми мерами», — сказал он.

На страницу галереи

По его словам, рядовые сотрудники полиции всего лишь пытаются обеспечить соблюдение закона. При этом он указал, что Елисейские поля не являются подходящим местом для проведения акций протеста, поскольку желающим учинить погромы гораздо легче затеряться в толпе.

«Не нужно путать, кто в этом виноват. Кто отдаёт приказы об обеспечении правопорядка? Наши коллеги, которые находятся на месте, не имеют никакой свободы действий: они вынуждены выполнять приказы тех, кто сидит в полицейском управлении и, соответственно, те, кто отдают приказы, не находятся на месте событий. Хотя бы раз можно возложить вину на них, вместо того чтобы всё время возлагать вину на наших коллег, которые работают на местах и делают, что могут, исходя из приказов, которые они получают», — заметил Ланглуа.

Протестные движения во Франции связаны с объективными обстоятельствами, в частности проблемами в экономической сфере. Об этом заявил руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. По его мнению, также сказывается неопытность Макрона как политика, который пока выглядит не очень солидно на посту главы одного из сильнейших государств Европы. Между тем эксперт добавил, что сильной альтернативы действующему президенту во Франции нет.

«Все эти протесты будут утихать и разгораться, но самое главное, что всё это зависит объективно от экономики. От того, насколько Франция выдержит столкновение с реалиями, связанными с глобальной экономикой, с соперничеством США и Китая, прежде всего на экономическом фронте, и насколько Макрон и его правительство сможет урегулировать всё это дело, исходя из интересов Франции прежде всего, но также и интересов всего ЕС», — подчеркнул Швейцер в беседе с RT.