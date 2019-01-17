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Хотеть не вредно
17 января 2019, 22:09 • 59 • Карикатуры
"Нафтогаз Украины" добился ареста активов "Газпрома" более чем на $2,5 миллиарда, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
© Виталий Подвицкий
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