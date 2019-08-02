«Хотели завладеть оружием»: ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение боевиков на военный объект во Владимирской области. Им удалось обезвредить террористическую ячейку, планировавшую захват оружия и боеприпасов из воинской части. В отношении всех членов группировки выдвинуто обвинение по статье «Содействие террористической деятельности».

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической ячейки, участники которой планировали нападение на воинскую часть под Владимиром. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.

«Организатор преступной группы намеревался при помощи сообщников осуществить нападение на воинскую часть с целью завладеть оружием и боеприпасами», — приводит ТАСС сообщение.

Главарём террористов был житель Владимирской области 1999 года рождения, задержать его удалось при взаимодействии с управлением ФСБ по Рязанской области. Против участников группировки было заведено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

Все фигуранты дела задержаны. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в региональном ФСБ.

Спецоперация в Татарстане

В последние месяцы силовики предотвратили ряд терактов в разных регионах России. В среду, 31 июля, на территории Татарстана были задержаны боевики, готовившие нападение на один из объектов инфраструктуры республики.

РИА Новости

© ФСБ РФ

Двое задержанных таксистов из Нижнекамска, Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, готовили массовое отравление сотрудников силовых ведомств и захват заложников, сообщил следователь на заседании Вахитовского суда в Казани по указанному делу. По данным следствия, обвиняемые планировали захватить сотрудников правоохранительных органов, разузнать у них служебную информацию, а потом убить.

«Шамсутдинов вместе с Зайнагутдиновым применили активные действия к склонению жителей города Нижнекамска для совершения террористических актов на территории Российской Федерации в интересах международной террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в РФ), а также в приискании ядов для отравления ведомственных столовых системы МВД и ФСБ», — заявило следствие.

Как сообщалось ранее, при задержании у террористов изъяли взрывчатые вещества и компоненты взрывчатых устройств.

Борьба с финансированием терроризма

Также в пятницу, 2 августа, стало известно о вынесении судебного решения по делу жителя Дагестана Керима Шайхвалиева, обвиняемого в сборе средств для «Исламского государства» и покушении на участие в незаконном вооружённом формировании (НВФ).

«Подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-служба Северо-Кавказского окружного военного суда.

Сообщается, что в 2016 году мужчина организовал сбор средств для «Исламского государства» и вскоре собрал более 119 тыс. рублей. Из них 55 тыс. он успел перевести на банковские карты участников ИГ.

В 2018 году Шайхвалиев был осуждён за покушение на участие в НВФ. Он планировал выехать в Сирию, но был задержан правоохранительными органами и приговорён к четырём годам лишения свободы.

16 июля Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил другого жителя Дагестана к шести годам колонии за содействие терроризму. Сообщается, что уроженец Азербайджана Эрик Шабанов перечислил 30 тыс. рублей «Исламскому государству» в 2016 году.

В июне обыски, связанные с делом о финансировании терроризма, прошли сразу в нескольких российских регионах, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следователи выяснили, что с 2014-го по сентябрь 2017 года группа граждан России организовала финансирование «Исламского государства» с территории Сирии. Для этого они привлекли жителей Дагестана, которые, в свою очередь, наладили сбор средств практически по всей территории страны.

В итоге им удалось собрать не менее 8 млн рублей от более чем 200 человек из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Собранные деньги оперативно пересылались боевикам через банковские карты и платёжные системы.

Обыски, связанные с этим делом, производились на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Астраханской области, Ставропольского и Красноярского края и Республики Дагестан.

В результате следственных мероприятий были задержаны двое лиц, им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.