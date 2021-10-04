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Хотели вывести из себя: эксперты раскрыли цель интервью Лукашенко CNN

04 октября 2021, 11:50  •  304 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Западный репортер не смог выполнить поставленную перед ним задачу
Журналист американского телеканала CNN Мэтью Ченс почти год добивался возможности взять интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы потом выпустить в эфир семиминутную нарезку своих вопросов. Причина в том, что он не смог выполнить поставленную руководством задачу – вывести белорусского лидера из себя и дискредитировать его в глазах западного зрителя.
Изначально у администрации президента Белоруссии была договоренность с CNN, что они покажут интервью без купюр. Однако американский канал и тут пошел на хитрость: растиражировал короткий ролик с "жесткими" вопросами журналиста и выдернутыми из контекста фразами Лукашенко, а целиком текст интервью "зарыли" поглубже на сайте.
Эксперты, обсуждавшие беседу Ченса с Лукашенко, отмечают, что у журналиста была цель задать 5-7 вопросов в агрессивной форме так, чтобы этого хватило для создания "нужной" картинки в западном медиапространстве. Именно поэтому Ченс под видом вопросов цитировал распространенные на Западе фейки, излагая их порой "в виде нападок, оскорблений и унижений" и с нарушением этических норм, отметил председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
"Они ожидали, что будет сформирована картинка, которая покажет белорусского лидера слабым. По их мнению, были нужны агрессивные вопросы, на которые Лукашенко не сможет ответить. И они это начнут тиражировать",
– высказался аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Но, по его оценке, план CNN провалился. В итоге американский канал отказался от собственных обещаний показать полностью интервью, а на журналиста уже обрушился вал критики за то, что он не смог придерживаться согласованной тактики "интервью с диктатором" и дискредитировать Лукашенко.
Ранее в Белоруссии показали всю беседу Лукашенко с американским журналистом, а также неловкие моменты, которые остались за кадром.

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