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Хотели сбить самолёт ВСУ, попали в MH17: Голландский прокурор окончательно запутался в показаниях

10 июня 2020, 22:00  •  78 • Политика
Голландский прокурор Тейс Бергер окончательно запутался в показаниях. В среду он заявил, что малайзийский лайнер "Боинг 777" (рейс MH17) был сбит ракетой ЗРК "Бук", хотя ещё накануне признавался, что никаких ракет в тот день в небе зафиксировано не было.
Ответственность за авиакатастрофу прокурор возложил на четырёх человек: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Они, как утверждает обвинитель, приняли гражданское воздушное судно за украинский военный самолёт и дали приказ открыть огонь. Бергер ссылается на перехваты телефонных разговоров, которые вели подозреваемые в день крушения лайнера.
Гособвинение полагает, что Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко сыграли главную роль в развёртывании ЗРК "Бук", которым был сбит MH17 17 июля 2014 года, - отметил он.
Кроме того, продолжает прокурор, ответственность лежит на экипаже "Бука", который осуществил выстрел. О ком конкретно идёт речь, Бергер уточнять не стал.
Напомним, что только накануне Бергер заявлял, что ни один радар не засёк ракету "Бук" в день крушения MH17. При этом прокурор с лёгкостью закрыл глаза на то, что украинская сторона не смогла предоставить первичные показания радаров. Примечательно, что официальная версия с ракетой "Бук" неоднократно подвергалась сомнению со стороны экспертов. Так, например, технический эксперт Юрий Антипов указывал на то, что разброс обломков свидетельствует о взрыве изнутри самолёта, а не снаружи. Кроме того, на найденных фрагментах не было обнаружено частиц ракеты.

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