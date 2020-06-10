|
Хотели сбить самолёт ВСУ, попали в MH17: Голландский прокурор окончательно запутался в показаниях
10 июня 2020, 22:00 • 78 • Политика
Голландский прокурор Тейс Бергер окончательно запутался в показаниях. В среду он заявил, что малайзийский лайнер "Боинг 777" (рейс MH17) был сбит ракетой ЗРК "Бук", хотя ещё накануне признавался, что никаких ракет в тот день в небе зафиксировано не было.
Ответственность за авиакатастрофу прокурор возложил на четырёх человек: Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Они, как утверждает обвинитель, приняли гражданское воздушное судно за украинский военный самолёт и дали приказ открыть огонь. Бергер ссылается на перехваты телефонных разговоров, которые вели подозреваемые в день крушения лайнера.
Кроме того, продолжает прокурор, ответственность лежит на экипаже "Бука", который осуществил выстрел. О ком конкретно идёт речь, Бергер уточнять не стал.
Напомним, что только накануне Бергер заявлял, что ни один радар не засёк ракету "Бук" в день крушения MH17. При этом прокурор с лёгкостью закрыл глаза на то, что украинская сторона не смогла предоставить первичные показания радаров. Примечательно, что официальная версия с ракетой "Бук" неоднократно подвергалась сомнению со стороны экспертов. Так, например, технический эксперт Юрий Антипов указывал на то, что разброс обломков свидетельствует о взрыве изнутри самолёта, а не снаружи. Кроме того, на найденных фрагментах не было обнаружено частиц ракеты.
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июня 2020, 01:55
|
08 июня 2020, 15:00
|
06 июня 2020, 09:55
|
08 июня 2020, 07:00
|
05 июня 2020, 16:55
|
08 июня 2020, 23:00
|
08 июня 2020, 07:55