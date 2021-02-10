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Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Украины

10 февраля 2021, 16:20  •  234 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
В деле о крушении "Боинга" в Донбассе все может резко измениться
Суд в Нидерландах выразил готовность учесть при рассмотрении обстоятельств трагедии отчеты российского концерна "Алмаз-Антей". В этих документах приведены доказательства того, что украинские диспетчеры отправили малайзийский лайнер рейса MH17 в зону боевых действий, а там ВСУ сбили его, приняв за самолет Владимира Путина.
Это делалось основательно – за "Боингом" следовал перехватчик, а с земли страховал "Бук". Пассажирский самолет перепутали с бортом президента РФ, так как незадолго до этого их отметки на радарах пересеклись, пояснил обозреватель телеканала "Царьград" Александр Цыганов.
Поэтому согласие голландского суда принять во внимание расследование российской стороны вызвало нешуточное волнения в рядах тех, кто долго защищал и выгораживал Киев. Эти документы развенчают образ Украины как демократической и легитимной страны, создаваемый на Западе с 2014 года.
До этого следователи в Нидерландах не хотели учитывать данные из РФ, зато верили всем материалам, присылаемым Украиной. В Голландии постоянно заявляли, что пассажирский "Боинг" Малайзийских авиалиний сбили из "российской установки "Бук" ополченцы Донбсса.
Ранее заявление Нидерландов о прекращении расследования ответственности властей Украины в крушении рейса MH17 прокомментировали в МИД РФ. Решение Гааги снять с Киева ответственность за крушение малайзийского "Боинга" в Донбассе показывает, что голландское правительство готово закрывать глаза на все прегрешения "подопечных" из Незалежной, сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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