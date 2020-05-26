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Хотели победить русских и вмёрзли в лёд: корабли НАТО превратились в эскимо – Sohu

26 мая 2020, 05:55  •  99 • В мире
Арктика сурово обошлась с кораблями НАТО, превратив их в эскимо. Они хотели победить русских и вмёрзли в лёд.
О конфузе кораблей НАТО рассказало издание Sohu. У российской границы в Баренцевом море проводились учения. Эсминцы Соединённых Штатов буквально превратились в эскимо, пишет китайское СМИ.
Боевую задачу выполнить корабли, естественно, не смогли. Бортовое оборудование из-за обледенения отказало. Вооружение тоже вышло из строя. Суровый климат Арктики оказался сильнее всех попыток военнослужащих США и НАТО решить технические проблемы.
Наблюдавшие за манёврами русские военные повеселились на славу. Издание отмечает, что корабли России заранее обрабатывают специальным составом, который предохраняет от экстремальных температур. По этой причине у военно-морского флота России в Арктике проблем нет.
Военные США признали, что их корабли нередко вмерзают в лёд или на них случаются различные поломки. Sohu сделало вывод, что конфуз на учениях продемонстрировал явную неспособность Соединённых Штатов и НАТО каким бы то ни было образом составить конкуренцию ВМФ России в Арктике.

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