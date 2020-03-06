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"Хотели как лучше, получилось как всегда": Мария Захарова оценила рекламу ФБР с Высоцким

06 марта 2020, 16:00  •  124 • В России

Официальный представитель Министерства иностраннных дел России Мария Захарова прокомментировала новую "рекламу" ФБР. Она сообщила, что бюро использовало фотографию Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя», не спросив ни у кого разрешения.

ФБР использовало фотографию Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова в рекламных целях.

Хотя обычно в смысле вопросов авторских прав и правообладания "Соединенные Штаты Америки впереди планеты всей", - отметила она.

- А во-вторых, мне кажется, что это вопрос в том числе и уровня культуры тех людей, которые занимаются российским направлением в Соединенных Штатах Америки. Культуры и знаний. Мы не раз становились свидетелями каких-то совершенно чудовищных инициатив, многие из них, кстати говоря, и в публичной плоскости попадали в поле зрения журналистов. Мы видим абсолютное незнание нашей истории, непонимание тех процессов, которые исторически складывались или проходили в нашей стране, в Советском Союзе, в новой России. Непонимание философии, культуры, традиций, да и неуважение к ним. Поэтому в данном случае я думаю, что это тоже проявление того, о чем я сейчас сказала, - сообщила Захарова.

На вопрос о том, как можно истолковать рекламный слоган «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить», Мария Захарова ответила, что уровень подготовки американских специалистов не всегда достигает необходимого уровня. И привела в пример кнопку с надписью "Перегрузка", которую использовали в качестве символа перезагрузки международных отношений с Россией в 2009 году.

Мария Захарова про рекламу ФБР с Высоцким

- Не надо задавать себе вопросов. Вы вспомните кнопку так называемой перезагрузки, на которой было написано слово «перегрузка». Это вам прекрасный пример уровня подготовки и уровня работы многих, кто в Америке занимается Россией. Хотели как лучше, получилось как всегда. Что они хотели сказать, неизвестно. Что получилось, видят все. Вместо «перезагрузки» написали «перегрузка». И всучили эту пластиковую коробку руководителю Госдепартамента США. Представляете себе, позор какой был? Благодаря в том числе и российским коллегам как-то этот конфуз удалось, наверное, сгладить или, по крайней мере, на нем не останавливаться как на примере такого абсолютного провала и протокольных служб, и переводческих служб, - рассказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что случай с кнопкой "Перегрузка" был характерным примером:

- Все, что они делают, к сожалению, на российском направлении, подается как "Перезагрузка", а заканчивается "Перегрузкой". И таких примеров я вам могу еще назвать много. Твиты про гречку советника посланника посольства США в Москве. Заявление американских послов по всему миру, которые настолько сюрреалистичны, что дальше некуда. Недавний пример использования цитаты Лаврова из его пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, которого не было никогда, он этого не говорил, а они используют это как цитату. Может быть, с русским проблемы. Но мне кажется, это просто общий уровень. И это очень показательно. Так готовится очень многое, такой уровень, - отметила представитель российского МИДа.

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