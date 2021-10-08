Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Владимир Путин. Послание Табаки
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

Хотели как хуже для России: Польская стратегия провалена

08 октября 2021, 16:10  •  279 • Политика
Польские "каналоармейцы" строят проект, который озолотит бизнес Калининградской области?
В 2022 году Польша сдаст в эксплуатацию Балтийский канал в Поморском воеводстве. Правящие в стране консерваторы из партии Качиньского уже бодро отрапортовали о том, что долгая эра зависимости от России для польского порта Эльблонг закончилась. Однако оппозиция в лице польских либералов обратила внимание на маленький нюанс: если разобраться по уму, "каналоармейцы" Третьей Речи Посполитой куют прибыль… для русского бизнеса.
Главная газета польских либералов Gazeta Wyborcza вскрыла очередную "зраду". Правящая в стране консервативная и националистическая партия "Право и справедливость" объявила о том, что реализация проекта канала через Балтийскую косу станет якобы сильным ударом по русской экономике. Между тем, как отмечают журналисты, всё обстоит с точностью до наоборот.
Прежде всего, следует обратиться к географии. Балтийская, или Вислинская, коса отделяет Калининградский залив от Гданьского залива и, соответственно, от прямого выхода к Балтийскому морю. Единственный выход из Калининградского залива в районе города Балтийска контролирует наша страна. Это очень напрягает поляков, полагающих, что такая ситуация угрожает экономическим позициям расположенного на берегу Калининградского (для Польши - Вислинского) залива города и порта Эльблонг.
В следующем году поляки сдадут канал в эксплуатацию. Эльблонг вздохнёт свободно. Однако есть одно но, на которое и обратило внимание главное политическое издание Третьей Речи Посполитой: девяносто (!) процентов портового товарооборота города приходится на Калининградскую область. Именно наши предприниматели активно используют инфраструктурные мощности эльблонгского порта для экспорта своей продукции в страны Европейского союза. Возведение канала позволит русскому бизнесу нарастить товарооборот и, следовательно, увеличить прибыль.
Вместе с тем выгоды для самого Польского государства не вполне очевидны. Прежде всего, непонятно, когда окупится данный проект. Как правило, выход в ноль для таких сооружений - процесс долгосрочный. Кроме того, экологи считают, что канал нарушает местную экосистему, искусственно разделяя территорию Балтийской косы. То есть мы можем только поблагодарить варшавских "мудрецов" за то, что они позволили улучшить жизнь нашим экспортёрам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





279
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 08:35
Источник назвал радикальное решение Москвы, если НАТО "не придёт в себя"
08 октября 2021, 06:50
Германия отвергла санкции США по "Северному потоку - 2": "Препятствий нет"
08 октября 2021, 10:20
Раскрыта главная тайна "Досье Пандоры": "Разуйте глаза"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 09:20
Эксперт назвал вероятную дату начала войны между Россией и Украиной
06 октября 2021, 12:50
Требование главы "Нафтогаза" в отношении России вызвало хохот на страницах Daily Express: "Идиот!"
03 октября 2021, 20:05
"С русскими проблемами - в Россию": Казахстан обострил тему "языковых патрулей"
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
02 октября 2021, 18:29
Помилование не грозит: Саакашвили пообещали минимум 6 лет тюрьмы. Кремль дал комментарий
03 октября 2021, 16:35
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом расплатой
04 октября 2021, 02:30
У «покушения» на Шефира появилась еще одна версия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.