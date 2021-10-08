Польские "каналоармейцы" строят проект, который озолотит бизнес Калининградской области?

В 2022 году Польша сдаст в эксплуатацию Балтийский канал в Поморском воеводстве. Правящие в стране консерваторы из партии Качиньского уже бодро отрапортовали о том, что долгая эра зависимости от России для польского порта Эльблонг закончилась. Однако оппозиция в лице польских либералов обратила внимание на маленький нюанс: если разобраться по уму, "каналоармейцы" Третьей Речи Посполитой куют прибыль… для русского бизнеса.

Главная газета польских либералов Gazeta Wyborcza вскрыла очередную "зраду". Правящая в стране консервативная и националистическая партия "Право и справедливость" объявила о том, что реализация проекта канала через Балтийскую косу станет якобы сильным ударом по русской экономике. Между тем, как отмечают журналисты, всё обстоит с точностью до наоборот.

Прежде всего, следует обратиться к географии. Балтийская, или Вислинская, коса отделяет Калининградский залив от Гданьского залива и, соответственно, от прямого выхода к Балтийскому морю. Единственный выход из Калининградского залива в районе города Балтийска контролирует наша страна. Это очень напрягает поляков, полагающих, что такая ситуация угрожает экономическим позициям расположенного на берегу Калининградского (для Польши - Вислинского) залива города и порта Эльблонг.

В следующем году поляки сдадут канал в эксплуатацию. Эльблонг вздохнёт свободно. Однако есть одно но, на которое и обратило внимание главное политическое издание Третьей Речи Посполитой: девяносто (!) процентов портового товарооборота города приходится на Калининградскую область. Именно наши предприниматели активно используют инфраструктурные мощности эльблонгского порта для экспорта своей продукции в страны Европейского союза. Возведение канала позволит русскому бизнесу нарастить товарооборот и, следовательно, увеличить прибыль.

Вместе с тем выгоды для самого Польского государства не вполне очевидны. Прежде всего, непонятно, когда окупится данный проект. Как правило, выход в ноль для таких сооружений - процесс долгосрочный. Кроме того, экологи считают, что канал нарушает местную экосистему, искусственно разделяя территорию Балтийской косы. То есть мы можем только поблагодарить варшавских "мудрецов" за то, что они позволили улучшить жизнь нашим экспортёрам.