Хотели беспрецедентно, вышло смешно. Планы США на Россию поправили

Согласно публикации FT, дипломатическое "взаимодействие" и решение США поделиться "данными разведки" помогли убедить некоторые страны, например Германию, в том, что "Кремль может скоро направить свои войска на Украину".

Газета Financial Times сообщает, что США вынуждены были пойти на беспрецедентное разглашение данных американской разведки о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину.

"Сдерживание" России

Слухи о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, идут уже не первый месяц, но в последнее время всё чаще муссируются в западных СМИ. Масла в огонь подливают США, которые предупредили страны Евросоюза о готовящемся "вторжении".

Однако, как пишет газета Financial Times, многие союзники Вашингтона не восприняли подобное "предупреждение" всерьёз. Европейцев весьма сильно удивили разногласия в разведданных американцев и стран ЕС.

"Мы удивились разнице в разведданных: как и почему США видели то, чего не видим мы", - отметил один из неназванных инсайдеров газеты.

В результате, как уточняется, США пошли на беспрецедентное разглашение своих разведданных - озвучили для своих союзников немного больше информации для того, чтобы убедить европейцев. После этого пошёл разговор уже о "сдерживании" России.

Представители нашей страны на всех возможных уровнях подчёркивают, что никакое вторжение на Украину не готовится. Однако для США сегодняшняя риторика - в том числе шанс усилить свои позиции перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые состоятся уже завтра. Именно об этой составляющей интриги с "вторжением" России говорят эксперты.

Кто кого обманул?

Политтехнолог Марат Баширов полагает, что представители Европы только сделали вид, что верят США.

Это очень смешно. Европейцы сделали вид, что поверили разведчикам США, но выставили их дураками в преддверии встречи президентов Путина и Байдена. Так бывает, когда ты сообщаешь о якобы готовящемся вторжением России на Украину (что бред полный), а потом вынужден через те же газеты сообщать (о нападении. - Ред.),

- пишет Баширов.

Это якобы беспрецедентное разглашение данных продолжалось с начала ноября. Однако Марат Баширов обращает внимание, что в той же Германии сейчас заняты передачей власти от Ангелы Меркель предполагаемому новому канцлеру страны Олафу Шольцу. Свои проблемы и у Франции - там только начинается предвыборная кампания, а президент Эммануэль Макрон занят гарантиями для себя лично, а не размышлениями об Украине.

В странах поменьше - свои приключения: в Австрии уже третий канцлер за пару месяцев, а Италия начала праздновать Рождество. Венгрия полна ожиданий от наплыва туристов из России, а Норвегия просит снизить деятельность НАТО и говорит, что сама справится со своей безопасностью. Финны - ну тут всё понятно: нейтралитет и вечная выгода от соседства с Россией, - добавил Баширов. - Перечислять долго, но самое главное - никому в Европе нет дела до якобы этой угрозы. И если не верите, то спросите у чиновников ЕС, как, впрочем, и у украинских, где они будут на Рождество и Новый год. Ответ вас не удивит: у всех билеты на руках и бронь гостиниц.

Таким образом, ожидания США, прямо скажем, преувеличенны. Что не означает, что градус насаждения военной риторики спадёт. Больше экспертных мнений о происходящем - в специальном разделе "Первого русского".