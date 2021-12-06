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Хотели беспрецедентно, вышло смешно. Планы США на Россию поправили
06 декабря 2021, 12:00 • 36 • Политика
Согласно публикации FT, дипломатическое "взаимодействие" и решение США поделиться "данными разведки" помогли убедить некоторые страны, например Германию, в том, что "Кремль может скоро направить свои войска на Украину".
Газета Financial Times сообщает, что США вынуждены были пойти на беспрецедентное разглашение данных американской разведки о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину.
"Сдерживание" России
Слухи о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, идут уже не первый месяц, но в последнее время всё чаще муссируются в западных СМИ. Масла в огонь подливают США, которые предупредили страны Евросоюза о готовящемся "вторжении".
Однако, как пишет газета Financial Times, многие союзники Вашингтона не восприняли подобное "предупреждение" всерьёз. Европейцев весьма сильно удивили разногласия в разведданных американцев и стран ЕС.
"Мы удивились разнице в разведданных: как и почему США видели то, чего не видим мы", - отметил один из неназванных инсайдеров газеты.
В результате, как уточняется, США пошли на беспрецедентное разглашение своих разведданных - озвучили для своих союзников немного больше информации для того, чтобы убедить европейцев. После этого пошёл разговор уже о "сдерживании" России.
Представители нашей страны на всех возможных уровнях подчёркивают, что никакое вторжение на Украину не готовится. Однако для США сегодняшняя риторика - в том числе шанс усилить свои позиции перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которые состоятся уже завтра. Именно об этой составляющей интриги с "вторжением" России говорят эксперты.
Кто кого обманул?
Политтехнолог Марат Баширов полагает, что представители Европы только сделали вид, что верят США.
- пишет Баширов.
Это якобы беспрецедентное разглашение данных продолжалось с начала ноября. Однако Марат Баширов обращает внимание, что в той же Германии сейчас заняты передачей власти от Ангелы Меркель предполагаемому новому канцлеру страны Олафу Шольцу. Свои проблемы и у Франции - там только начинается предвыборная кампания, а президент Эммануэль Макрон занят гарантиями для себя лично, а не размышлениями об Украине.
Таким образом, ожидания США, прямо скажем, преувеличенны. Что не означает, что градус насаждения военной риторики спадёт. Больше экспертных мнений о происходящем - в специальном разделе "Первого русского".
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