Хотели 315, будет 330 долларов: Вместо обещанного удешевления украинцам взвинтят цены на газ

По данным издания "Украинские новости", повышение цен ожидается с 1 июня. Компания "Нафтогаз" приняла решение повысить цены на газ на 4,6% - до 8627 гривен за 1000 кубометров, что эквивалентно около 330 долларам. Следовательно, стоимость вырастает на 380 гривен (около 15 долларов).

При этом ранее в украинском кабмине анонсировали снижение цены на газ более чем на 3,5% - до 8247 гривен за 1000 кубометров. Как напоминает ТАСС, ещё 22 апреля правительство Украины и "Нафтогаз" согласовали снижение предельных регулируемых цен на газ для населения. До этого премьер-министр страны Владимир Гройсман поставил перед газовой компанией жёсткие условия о снижении цен, пригрозив в противном случае увольнением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Однако, вероятно, в итоге украинская газовая компания решила продвигать свои условия. Местное СМИ опубликовало проект, подтверждающий рост цен на голубое топливо, утверждённый в "Нафтогазе".