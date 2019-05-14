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Хотели 315, будет 330 долларов: Вместо обещанного удешевления украинцам взвинтят цены на газ
14 мая 2019, 01:54 • 48 • В мире
Жителей Украины снова ждёт повышение цены на газ: её взвинтят на 15 долларов за 1000 кубических метров голубого топлива. При этом ранее кабинет министров Незалежной обещал, напротив, удешевить для украинцев эту строчку расходов за коммунальные услуги до 315 долларов за 1000 кубометров. Но "Нафтогаз" пошёл наперекор и объявил, что газ станет дороже - 330 долларов за 1000 кубометров.
По данным издания "Украинские новости", повышение цен ожидается с 1 июня. Компания "Нафтогаз" приняла решение повысить цены на газ на 4,6% - до 8627 гривен за 1000 кубометров, что эквивалентно около 330 долларам. Следовательно, стоимость вырастает на 380 гривен (около 15 долларов).
При этом ранее в украинском кабмине анонсировали снижение цены на газ более чем на 3,5% - до 8247 гривен за 1000 кубометров. Как напоминает ТАСС, ещё 22 апреля правительство Украины и "Нафтогаз" согласовали снижение предельных регулируемых цен на газ для населения. До этого премьер-министр страны Владимир Гройсман поставил перед газовой компанией жёсткие условия о снижении цен, пригрозив в противном случае увольнением главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Однако, вероятно, в итоге украинская газовая компания решила продвигать свои условия. Местное СМИ опубликовало проект, подтверждающий рост цен на голубое топливо, утверждённый в "Нафтогазе".
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