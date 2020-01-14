«Хотела проявить мягкость»: экс-жена челябинского омбудсмена судится с ним за право воспитывать детей

В Челябинской области бывшая супруга регионального уполномоченного по правам человека Антона Шарпилова Мария судится с мужем из-за сына и дочери. По словам экс-жены омбудсмена, он, воспользовавшись её доверчивостью и отсутствием в городе, убедил суд определить место проживания детей с отцом, а затем сократил количество их встреч с мамой до одного раза в месяц. Между тем сам Шарпилов утверждает, что женщина якобы не изъявляла желания видеться с детьми.

Бывшая жена уполномоченного по правам человека в Челябинской области Мария Шарпилова добивается возможности видеться со своими детьми. По словам Марии, экс-супруг Антон Шарпилов уговорил её подписать документы, чтобы дети жили с отцом, пока она находилась в командировке в Крыму. Однако когда через два месяца женщина вернулась, выяснилось, что условия встреч с детьми были без предупреждения изменены в худшую для неё сторону.

Мария и Антон познакомились семь лет назад, когда оба учились в университете на втором и пятом курсе соответственно. Через два года после знакомства сыграли свадьбу. У супругов родились сын Ермолай и дочь Пелагея, сейчас им четыре и два года. В январе 2019 года Мария, по её словам, узнала, что у мужа есть любовница.

В мае Мария подала на развод. Она отмечает, что сам процесс прошёл мирно, без ссор, Антон не предъявлял претензий по имуществу и не пытался забрать детей. В июне решение суда о разводе вступило в силу. Супруги к тому моменту уже несколько месяцев не жили вместе.

«Когда мы подписывали бумаги о разводе, я его попросила помогать мне с детьми. Антон трудоголик, дома бывал редко, вечером приходил поздно, по выходным тоже работал. Я боялась, что он вообще детей бросит. И я предложила такую схему: неделю с детьми он, неделю я. Он согласился», — вспоминает Мария.

© Фото из личного архива

Поначалу всё шло гладко: Антон, по словам его бывшей жены, вовремя привозил и отвозил сына с дочерью. Затем Марию отправили в длительную командировку в Крым. Она должна была поехать туда в июле и купила билеты себе и детям.

«28 июня мы были с детьми в цирке. После представления Антон забрал их к себе с любовницей и не вернул. Говорил, что переживает о детях, которые останутся в Крыму без присмотра, ведь мне надо работать. Предлагал мне, не отвлекаясь ни на что, решить там все дела и спокойно возвращаться за детьми. Я ему поверила и улетела одна», — сокрушается Шарпилова.

По словам Марии, пока она была в Крыму, её экс-супруг подал иск об определении места жительства детей. Антон объяснил бывшей жене, что ему эта бумага якобы нужна, чтобы спокойно водить их в детский сад и медучреждения. Мария говорит, что ничего не заподозрила: предложенный график встреч с детьми её устраивал, а в суде её личное присутствие не было обязательным, если у неё нет возражений. К тому же на тот момент у женщины не было возможности взять билет домой.

«Моя ошибка в том, что я пыталась решить вопрос мирно и доверяла мужу. Хотела проявить мягкость, какую-то женскую мудрость — всё-таки пять лет прожили вместе. В общем, не знаю зачем, но это согласие я подписала», — рассказывает Шарпилова.

Заседание суда прошло без Марии. 7 августа состоялось ещё одно заседание, на котором условия проживания детей с каждым из родителей были уточнены: теперь мать могла видеться с детьми лишь три часа раз в месяц. Уведомления о втором заседании Мария, по её словам, не получала, бывший муж о нём также не говорил.

Поскольку ранее Мария подписала согласие с предложенными мужем условиями, то суд счёл, что она автоматически согласна и с изменившимся графиком встреч с детьми. Кроме того, в материалах дела присутствуют фотографии, которые, по мнению Марии, должны были убедить судью в том, что она плохо заботится о детях: грязная посуда на плите, сваленные коробки в комнате, пустоватый холодильник. Возможно, фотографии также повлияли на решение суда оставить детей с отцом, полагает жительница Челябинска.

© Фото из личного архива

Шарпилова говорит, что фото были сделаны в их с Антоном бывшей квартире, когда там уже никто не жил: «Я не понимаю, почему суд принял такое решение, потому что даже те условия, которые на фото, не являются антисанитарными».

В начале сентября Мария вернулась из Крыма, но, по её словам, не смогла видеться с детьми даже обещанный раз в месяц. Женщина также говорит, что ей не сообщают о нынешнем местонахождении сына и дочери. Один раз ей удалось увидеться с Ермолаем на утреннике в детском саду, «и то со скандалом».

Сейчас Шарпилова зарабатывает достаточно, чтобы обеспечивать сына с дочерью и снимать трёхкомнатную квартиру, где есть все условия для проживания детей, добавляет женщина.

«Мне денег от него не надо, я сама решу свои вопросы. Единственное, за что мы сцепились, — это за детей», — говорит жительница Челябинска.

По словам Марии, Антон не демонстрирует готовности решить вопрос мирным путём. «Он говорит, что якобы я бросила детей, не ухаживала за ними и уехала в Крым развлекаться. Антон и его адвокат утверждают, что я психически нестабильна и могу навредить детям, — жалуется она. — Мой бывший муж считает, что я в секте, потому что много учусь на онлайн-курсах и тренингах, покупаю книги. Но мне это надо для работы, я интернет-маркетолог, там постоянно надо учиться. Второй аргумент — я занималась распространением продукции по системе сетевого маркетинга. Ни то, ни другое сектой не является».

© Фото из личного архива

Мария Шарпилова подала иск в Челябинский областной суд. Её бывший муж после заседания сказал: «Я очень рад и благодарен, что моя бывшая супруга наконец приехала и захотела встречаться с детьми».

Его адвокат Елена Хардина заявила, что слова Марии Шарпиловой «не совсем соответствуют действительности».

«Антон Юрьевич поступил как настоящий мужчина: не стал привлекать свидетелей, которые бы рассказали о недолжном отношении Марии Сергеевны к детям. Но сейчас мы вынуждены это сделать. Доказать, что мы обязаны были подать этот иск в интересах детей», — подчеркнула юрист.

В свою очередь, адвокат Марии отмечает, что отец детей не даёт им видеться с матерью в нарушение предписаний суда, а доказательств, что подзащитная не исполняла свои родительские обязанности, нет.

Заседание по иску о детях Шарпиловых перенесено на 23 января в связи с тем, что обе стороны представили дополнительные доказательства. RT продолжит следить за развитием ситуации.