Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Белый дом поймали на "фейке о первом снеге" в Вашингтоне
МИД РФ назвал безосновательным запуск механизма по разрешению споров по СПВД
На Украине заявили о планах США выделить Киеву более $1 млрд
Россия начала наведение порядка в Ливии (Руслан Осташко)
Главная / В России

«Хотела проявить мягкость»: экс-жена челябинского омбудсмена судится с ним за право воспитывать детей

14 января 2020, 23:24  •  18 • В России
В Челябинской области бывшая супруга регионального уполномоченного по правам человека Антона Шарпилова Мария судится с мужем из-за сына и дочери. По словам экс-жены омбудсмена, он, воспользовавшись её доверчивостью и отсутствием в городе, убедил суд определить место проживания детей с отцом, а затем сократил количество их встреч с мамой до одного раза в месяц. Между тем сам Шарпилов утверждает, что женщина якобы не изъявляла желания видеться с детьми.
 
© Фото из личного архива
 

Бывшая жена уполномоченного по правам человека в Челябинской области Мария Шарпилова добивается возможности видеться со своими детьми. По словам Марии, экс-супруг Антон Шарпилов уговорил её подписать документы, чтобы дети жили с отцом, пока она находилась в командировке в Крыму. Однако когда через два месяца женщина вернулась, выяснилось, что условия встреч с детьми были без предупреждения изменены в худшую для неё сторону.

Мария и Антон познакомились семь лет назад, когда оба учились в университете на втором и пятом курсе соответственно. Через два года после знакомства сыграли свадьбу. У супругов родились сын Ермолай и дочь Пелагея, сейчас им четыре и два года. В январе 2019 года Мария, по её словам, узнала, что у мужа есть любовница. 

В мае Мария подала на развод. Она отмечает, что сам процесс прошёл мирно, без ссор, Антон не предъявлял претензий по имуществу и не пытался забрать детей. В июне решение суда о разводе вступило в силу. Супруги к тому моменту уже несколько месяцев не жили вместе.

«Когда мы подписывали бумаги о разводе, я его попросила помогать мне с детьми. Антон трудоголик, дома бывал редко, вечером приходил поздно, по выходным тоже работал. Я боялась, что он вообще детей бросит. И я предложила такую схему: неделю с детьми он, неделю я. Он согласился», — вспоминает Мария.

  • © Фото из личного архива

Поначалу всё шло гладко: Антон, по словам его бывшей жены, вовремя привозил и отвозил сына с дочерью. Затем Марию отправили в длительную командировку в Крым. Она должна была поехать туда в июле и купила билеты себе и детям.

«28 июня мы были с детьми в цирке. После представления Антон забрал их к себе с любовницей и не вернул. Говорил, что переживает о детях, которые останутся в Крыму без присмотра, ведь мне надо работать. Предлагал мне, не отвлекаясь ни на что, решить там все дела и спокойно возвращаться за детьми. Я ему поверила и улетела одна», — сокрушается Шарпилова.

По словам Марии, пока она была в Крыму, её экс-супруг подал иск об определении места жительства детей. Антон объяснил бывшей жене, что ему эта бумага якобы нужна, чтобы спокойно водить их в детский сад и медучреждения. Мария говорит, что ничего не заподозрила: предложенный график встреч с детьми её устраивал, а в суде её личное присутствие не было обязательным, если у неё нет возражений. К тому же на тот момент у женщины не было возможности взять билет домой.

«Моя ошибка в том, что я пыталась решить вопрос мирно и доверяла мужу. Хотела проявить мягкость, какую-то женскую мудрость — всё-таки пять лет прожили вместе. В общем, не знаю зачем, но это согласие я подписала», — рассказывает Шарпилова.

Заседание суда прошло без Марии. 7 августа состоялось ещё одно заседание, на котором условия проживания детей с каждым из родителей были уточнены: теперь мать могла видеться с детьми лишь три часа раз в месяц. Уведомления о втором заседании Мария, по её словам, не получала, бывший муж о нём также не говорил.

Поскольку ранее Мария подписала согласие с предложенными мужем условиями, то суд счёл, что она автоматически согласна и с изменившимся графиком встреч с детьми. Кроме того, в материалах дела присутствуют фотографии, которые, по мнению Марии, должны были убедить судью в том, что она плохо заботится о детях: грязная посуда на плите, сваленные коробки в комнате, пустоватый холодильник. Возможно, фотографии также повлияли на решение суда оставить детей с отцом, полагает жительница Челябинска.

  • © Фото из личного архива

Шарпилова говорит, что фото были сделаны в их с Антоном бывшей квартире, когда там уже никто не жил: «Я не понимаю, почему суд принял такое решение, потому что даже те условия, которые на фото, не являются антисанитарными».

В начале сентября Мария вернулась из Крыма, но, по её словам, не смогла видеться с детьми даже обещанный раз в месяц. Женщина также говорит, что ей не сообщают о нынешнем местонахождении сына и дочери. Один раз ей удалось увидеться с Ермолаем на утреннике в детском саду, «и то со скандалом».

Сейчас Шарпилова зарабатывает достаточно, чтобы обеспечивать сына с дочерью и снимать трёхкомнатную квартиру, где есть все условия для проживания детей, добавляет женщина.

«Мне денег от него не надо, я сама решу свои вопросы. Единственное, за что мы сцепились, — это за детей», — говорит жительница Челябинска.

По словам Марии, Антон не демонстрирует готовности решить вопрос мирным путём. «Он говорит, что якобы я бросила детей, не ухаживала за ними и уехала в Крым развлекаться. Антон и его адвокат утверждают, что я психически нестабильна и могу навредить детям, — жалуется она. — Мой бывший муж считает, что я в секте, потому что много учусь на онлайн-курсах и тренингах, покупаю книги. Но мне это надо для работы, я интернет-маркетолог, там постоянно надо учиться. Второй аргумент — я занималась распространением продукции по системе сетевого маркетинга. Ни то, ни другое сектой не является».

  • © Фото из личного архива

Мария Шарпилова подала иск в Челябинский областной суд. Её бывший муж после заседания сказал: «Я очень рад и благодарен, что моя бывшая супруга наконец приехала и захотела встречаться с детьми».

Его адвокат Елена Хардина заявила, что слова Марии Шарпиловой «не совсем соответствуют действительности». 

«Антон Юрьевич поступил как настоящий мужчина: не стал привлекать свидетелей, которые бы рассказали о недолжном отношении Марии Сергеевны к детям. Но сейчас мы вынуждены это сделать. Доказать, что мы обязаны были подать этот иск в интересах детей», — подчеркнула юрист.

В свою очередь, адвокат Марии отмечает, что отец детей не даёт им видеться с матерью в нарушение предписаний суда, а доказательств, что подзащитная не исполняла свои родительские обязанности, нет.

Заседание по иску о детях Шарпиловых перенесено на 23 января в связи с тем, что обе стороны представили дополнительные доказательства. RT продолжит следить за развитием ситуации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
13 января 2020, 19:54
Медведев отменил 1259 устаревших актов РСФСР
13 января 2020, 21:24
До 22 млн рублей: кабмин выделит средства на закупку не зарегистрированных в РФ лекарств
13 января 2020, 16:39
"Проклинаю себя за евроассоциацию. Люди уезжают работать в Европу". Саакашвили пожалел о безвизовом соглашении
13 января 2020, 16:39
Абхазия все-таки свергла своего президента
13 января 2020, 19:54
Покушения СБУ на Путина не было
14 января 2020, 18:39
Бесславные экстремисты: Как беглый бизнесмен хотел «идти на Крым», но не смог
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ирака
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
11 января 2020, 20:54
"Экономику Белоруссии ждёт чудовищный кризис": Эксперт о налоге Лукашенко на российскую нефть
09 января 2020, 15:09
Наталья Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку
12 января 2020, 18:24
О чем не договорился Сурков с Зеленским
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.