Хотел взорвать Биг-Бен и убить Бориса Джонсона: Кто совершил теракт в Лондоне

Автор:

Курганов Дмитрий

Полиция не стала рисковать

В пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту в британской столице неизвестный с ножом напал на прохожих. В результате его действий, которые позже были квалифицированы как теракт, погибло два человека, ещё несколько получили ранения. Число пострадавших в разных источниках варьируется от пяти до 10 человек.

Сообщение о нападении поступило правоохранителям около 14 часов по местному времени. Полицейские застрелили преступника, на котором был закреплён пояс смертника. Правда, взрывное устройство оказалось муляжом. Согласно сообщениям СМИ, люди слышали до восьми выстрелов.

29.11.2019. Фото: Guilhem Baker / Globallookpress Прохожие у Лондонского моста29.11.2019. Фото: Guilhem Baker / Globallookpress

Ещё до прибытия на место сотрудников полиции очевидцы пытались остановить вооружённого мужчину. В социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы, на которых видно, что люди в гражданском повалили злоумышленника на землю. Тем не менее полиции пришлось применить огнестрельное оружие. Возможно, из-за угрозы взрыва.

«Предполагаемый теракт»

Выступая перед журналистами, глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Басу подтвердил, что происшествие квалифицировано как террористический акт. Он также отметил, что полицейские патрули как в столице, так и в других городах будут усилены. Достоверной информации о том, есть ли среди пострадавших граждане России, пока нет. В российском посольстве сообщили, что находятся на связи с британскими властями.

Премьер-министр Борис Джонсон был незамедлительно проинформирован о трагическом инциденте. Он выразил благодарность сотрудникам экстренных служб и отдельно отметил тех простых граждан, которые «с невероятной смелостью» отреагировали на нападение на Лондонском мосту. Говоря о происшествии, Джонсон назвал его «предполагаемым терактом». Британский премьер пообещал, что все причастные к преступлению будут выявлены и наказаны по закону.

О героизме жителей Лондона, пытавшихся остановить злоумышленника, говорил и мэр города Садик Хан. На своей странице в Twitter он написал, что нужно оставаться непоколебимыми и сплочёнными в противостоянии с проявлениями терроризма.

Те, кто пытаются нападать на нас и хотят разобщить нас, никогда не достигнут успеха,

– заявил он.

У Лондонского моста 29.11.2019. Фото: Guilhem Baker / Globallookpress

Опасного террориста отпустили на свободу

Вскоре стала известна личность предполагаемого преступника. Им оказался 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан. Немаловажную деталь о нём раскрыл Нил Басу. По его словам, ликвидированный преступник ранее уже был судим в 2012 году за деятельность, связанную с терроризмом. В конце 2018 года он был отпущен на свободу. По данным Sky News, на злоумышленнике был электронный браслет, по которому правоохранители могли отслеживать его передвижение.

В свою очередь, The Guardian опубликовала подробности дела Хана. В декабре 2010 года его задержали по подозрению в участии в подготовке теракта на Лондонской фондовой бирже, в башне Биг-Бен и в Вестминстерском аббатстве. Тогда у группы террористов обнаружили написанный от руки список с указанием имён и других потенциальных целей, среди которых был Борис Джонсон (который тогда был мэром Лондона, а сейчас является премьер-министром). Также в списке фигурировал адрес посольства США в Великобритании.

Хан признал вину и был осуждён вместе с ещё восемью жителями Сток-он-Трента, Кардиффа и Лондона. Судья по этому делу указывал в обвинительном заключении, что, хотя Хан и был самым молодым участником группы, вместе с подельниками Назамом Хуссейном и Мохаммедом Шахджаханом представлял наибольшую опасность, собираясь впоследствии вернуться в Великобританию для совершения новых терактов. Условия приговора предусматривали, что Хан не сможет быть освобождён, пока не будет признан не угрожающим обществу, однако позже это условие было снято. В декабре 2018 года мужчину условно-досрочно освободили с ношением электронного браслета. А ведь судья предупреждал.

Косвенно подтвердил эту информацию и Борис Джонсон. Перед заседанием чрезвычайного правительственного комитета Cobra он назвал неправильным то, что «опасным преступникам дают возможность выходить из тюрьмы досрочно». Напомним, что 12 декабря в Великобритании состоятся досрочные выборы в парламент. Джонсон указал на необходимость исправить ошибки, допущенные его предшественниками, ужесточив наказание за терроризм и увеличив количество полицейских на улицах британских городов.

Полиция у Лондонского моста 29.11.2019. Фото: Guilhem Baker / Globallookpress

Терактов не было более двух лет

2017 год стал по-настоящему страшным для жителей столицы Великобритании. Городу пришлось испытать потрясения несколько раз. 22 марта в самом центре Лондона автомобиль, управляемый террористом, въехал в толпу пешеходов на Вестминстерском мосту. После чего злоумышленник попытался проникнуть в здание британского парламента, но был застрелен. В результате теракта погибло пять человек, ещё несколько десятков людей из более чем 10 стран получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Позже была установлена личность преступника. Им оказался уроженец Великобритании Халид Масуд (имя от рождения – Адриан Расселл Айао).

22 мая 2017 года американская певица Ариана Гранде выступала на стадионе «Манчестер-арена» в одноимённом городе. Во время концерта рядом со стадионом прогремел взрыв. 22 человека погибли, более 70 были ранены. Ответственность также взяла на себя та же террористическая организация. По данным правоохранителей, исполнителем теракта был 22-летний смертник Салман Абеди, входивший в террористическую сеть.

Лондонский мост не первый раз стал местом нападения. 3 июня всё того же 2017 года именно на нём трое мужчин на микроавтобусе начали давить ничего не подозревавших пешеходов. Террористы доехали до рынка «Боро-маркет» и, выйдя из своего транспортного средства, начали нападать с ножами на прохожих, но были ликвидированы полицией. Как итог – восемь жертв, около 50 госпитализированных. Исполнителями теракта были названы 27-летний гражданин Великобритании, уроженец Пакистана Шурам Шазад Батт, 30-летний марокканец Рашид Редван и обладатель паспортов сразу Марокко и Италии 22-летний Юссеф Загба.

Почти сразу после полуночи 19 июня 2017 года в районе Финсбери-парка автофургон въехал в толпу людей, среди которых большинство были мусульманами. Они возвращались с ночной молитвы из расположенной неподалёку мечети. Водителя обезвредили сами прохожие, после чего передали полицейским. Один человек погиб, восемь попали с травмами в больницу.

По итогам расследования антитеррористического отдела Скотленд-Ярда 23 июня 2017 года обвинения были предъявлены 47-летнему Даррену Осборну из Кардиффа. Он утверждал, что в его планах также было убийство двух крупных политиков из оппозиционной Лейбористской партии – Джереми Корбина и мэра Лондона Садика Хана. Ненависть к мусульманам Осборн объяснил просмотром мини-сериала Three Girls, в котором рассказывалось о трёх девушках, которые при бездействии властей подверглись сексуальному насилию со стороны британцев пакистанского происхождения. Осборна приговорили к пожизненному заключению.

К счастью, без жертв обошлось 15 сентября 2017 года, когда на станции лондонского метро «Парсонс-грин» произошёл взрыв. Полицией было установлено, что сдетонировала лишь часть взрывного устройства. Пострадало 30 человек. В ходе расследования было задержано шесть человек. Житель одного из западных пригородов Лондона Ахмед Хассан был обвинён в покушении на убийство людей и использовании взрывчатых веществ. Несмотря на что он отрицал свою причастность к теракту, в марте 2018 года был приговорён к пожизненному заключению.

Теракт в столице будущей Олимпиады

Нельзя не рассказать и про самую масштабную атаку террористов в истории Лондона. 7 июля 2005 года смертники осуществили серию из четырёх взрывов, причём первые три произошли в одно и то же время (8:45) в трёх поездах метро. Последнее взрывное устройство было приведено в действие спустя один час и две минуты в городском автобусе на площади Тависток-сквер. Число погибших составило 52 человека, ещё более 700 были ранены.

Ситуация в Лондоне 29.11.2019. Фото: Guilhem Baker / Globallookpress

И снова все террористы-смертники – граждане Соединённого Королевства. Их имена – Мухаммед Сидик Хан, Шехзад Танвир, Хасиб Хусейн и Джермейн Линдси. Трое из них получали образование непосредственно в Великобритании. Дата террористической атаки была выбрана не случайно – на следующий день после объявления Лондона столицей летних Олимпийских игр 2012 года. К тому же именно 7 июля начался саммит «большой восьмёрки» в шотландском Глениглсе.

И вот теперь новый теракт в Лондоне. Его могло бы не случиться, оставайся Усман Хан в тюрьме. Уже сегодня, 30 ноября, заместитель главы МВД Великобритании Брэндон Льюис в интервью телеканалу Sky News подчеркнул, что у преступника не было сообщников. Он также отметил, что настало время снова провести оценку системы досрочного освобождения, которая была изменена несколько лет назад.