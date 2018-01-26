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Хотел Ван Гога, предложили золотой унитаз: Музей жестоко пошутил над Трампом

26 января 2018, 18:24  •  119 • Политика
Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке не только отказался одолжить Белому дому одно из полотен Винсента Ван Гога, но и намекнул, что, возможно, президенту Трампу больше по душе придется другой экспонат - золотой унитаз "Америка".
Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке отказался одолжить президенту США Дональду Трампу картину голландского художника Винсента Ван Гога "Пейзаж со снегом", которую тот планировал использовать для украшения одной из комнат в Белом доме. Вместо этого кураторы музея предложили американскому лидеру другой свой экспонат - золотой унитаз, носящий характерное название "Америка".
Ранее данное произведение современного искусства было частью интерактивной выставки в одной из уборных музея. Та была призвана высмеять замашки и образ жизни наиболее обеспеченной части граждан США. Учитывая, что Дональда Трампа также можно назвать состоятельным человеком, невысказанный упрек музейных работников в его адрес кажется вполне очевидным.
Переписка куратора Музея Соломона Гуггенхайма Нэнси Спектор с сотрудниками Белого дома была "слита" The Washington Post. В одном из ее посланий говорится, что создатель золотого унитаза итальянский скульптор Маурицио Каттелан также был бы очень рад, если бы его творение было передано в Белый дом на весь срок президентства Трампа.
"Это, безусловно, чрезвычайно ценный и довольно хрупкий экспонат, но мы предоставим всю необходимую техническую документацию по установке и уходу за ним", - иронизирует Спектор.
Что касается картины Ван Гога, то Трамп не может получить ее по очень простой причине, объясняет она. В ближайшее время та отправится на выставку в Испанию. В заключение The Washington Post отмечает, что, судя по ее активности в социальных сетях, Спектор является противником политики Трампа и крайне негативно оценивает его персону.

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