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«Хотел увидеть в глазах понимание»: в Москве и Киеве отреагировали на разговор Зеленского с националистами

27 октября 2019, 15:24  •  153 • Украина
В ценность военного опыта Киева для НАТО, о которой говорит министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сложно поверить на фоне диалога, произошедшего между украинским лидером Владимиром Зеленским и вооружёнными радикалами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также с иронией заметила, что Киев может поделиться с Брюсселем лишь опытом самоуничтожения. Между тем эксперты отметили, что пререкания Зеленского с националистами свидетельствуют о нездоровой обстановке как в Донбассе, так и в целом на Украине. При этом источники RT в Раде констатировали, что поддержку националистам оказывает Пётр Порошенко.
 
Facebook © Володимир Зеленський
 

Украина может поделиться с НАТО только успешным опытом самоуничтожения, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова украинского министра обороны Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией», который может пригодиться Североатлантическому альянсу.

«Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми — подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения альянсу интересен», — написала Захарова в Facebook.

В пятницу, 25 октября, Загороднюк по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе заявил о «перезапуске формата работы» с альянсом. По его словам, в военном блоке Киев «видят партнёром».

«У нас есть поддержка, и если раньше это было получение помощи, то сейчас это обмен опытом. У нас есть опыт, который мы получили трагическим путём. Это пять лет войны с Россией. Ни у одной из этих стран такого опыта нет, и мы надеемся, что и не будет. Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам», — сказал он.

Согласно данным украинского издания «Европейская правда», в настоящее время НАТО и Украина согласовывают проект интеграции страны в обход принятия Плана действий по членству в НАТО. Речь идёт об изменении «подходов к тому, как Украина будет адаптировать стандарты НАТО» в своих вооружённых силах.

Кроме того, в начале октября в Верховную раду был внесён проект программы действий кабинета министров на ближайшие пять лет. Согласно документу, планируется провести ряд структурных преобразований в социальной сфере и реформировать ВСУ, чтобы приблизить Киев к вступлению в ЕС и НАТО.

«Увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит»

На Украине «всё смешалось и запуталось в клубке противоречий», и трудно говорить, что страна добилась успеха в политическом, экономическом секторах и в развитии культуры, демографии и нацполитики, подчеркнула Мария Захарова. Она также обратила внимание на опубликованные в СМИ видеозаписи разговора Владимира Зеленского с украинским националистом в населённом пункте Золотое в Донбассе.

«Неужели это он (Загороднюк. — RT) о военном успехе? Сложно поверить в это на фоне сегодняшнего диалога президента Украины с вооружёнными жертвами «успеха» о том, что «есть демократия, а есть ситуация в стране и что он, президент, не лох и не лопух». Это и есть «опыт пятилетней войны с Россией», который Украина может дать альянсу?» — задалась вопросом Захарова.

В субботу, 26 октября, в украинских СМИ начали распространяться видеозаписи, на которых Владимир Зеленский, находясь на линии разграничения в Донбассе, ведёт эмоциональный разговор с националистами. Речь в нём шла о процессе разведения сил на отдельных участках линии соприкосновения.

В ходе беседы у костра президент Украины подчеркнул, что все должны делать всё необходимое для завершения боевых действий. По его словам, неважно, с кем будет заключено перемирие в Донбассе, основной задачей является возвращение территорий и прекращение гибели людей.

  • Facebook
  • © Володимир Зеленський

Между тем один из националистов указал Зеленскому на проходящие в стране акции протеста против разведения сил, которое митингующие окрестили «капитуляцией», и предложил подписать документы, которые закрепят договорённости с формированиями националистов.

«Ты со мной хочешь формализировать отношения? Не надо про капитуляцию. Так сдайте оружие... Ты на меня переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать... Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришёл и сказал: «Оружие убери». Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — заявил Зеленский.

Позднее президент Украины в своём Facebook сообщил, что последние два дня провёл в посёлке Золотое, где говорил с местными жителями и услышал их пожелание об установлении мира. Кроме того, ему сообщили о «группе вооружённых людей», проживающих в частном доме.

«Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить», — заметил он.

Наряду с этим в пресс-службе штаба операции объединённых сил сообщили, что вооружённые люди, разговаривавшие с Зеленским, «не являются представителями каких-либо силовых ведомств или ВСУ» и незаконно находятся на территории проведения военной операции.

Напомним, 1 октября участники контактной группы по урегулированию военного конфликта на юго-востоке Украины согласовали в Минске формулу Штайнмайера, регламентирующую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса и проведения там выборов. Тогда же представители ДНР, ЛНР и Киева договорились о разведении сил на отдельных участках линии соприкосновения.

Однако реализация договорённостей с украинской стороны так и не началась, в том числе из-за действий украинских радикалов. А в украинских городах сразу после переговоров прошли акции протеста, в ходе которых использовался лозунг «Нет капитуляции». Зеленский отмечал, что уважает право граждан на мирный протест и прислушивается к мнению демонстрантов, однако призвал не поддаваться на провокации.

«Националистов делают легитимной стороной»

Представитель партии «Европейская солидарность» в беседе с RT сообщил, что националисты на Украине выступают против реализации формулы Штайнмайера. При этом их всячески поддерживает бывший президент страны Пётр Порошенко, который также недоволен этой инициативой офиса Владимира Зеленского.

«Порошенко считает, что речь идёт о сдаче национальных интересов», — пояснил собеседник.

В то же время высокопоставленный источник RT в ВСУ назвал «безумием» диалог главы государства с неизвестными лицами, имеющими оружие.

«Зеленский решил, что личное общение с националистами позволит решить конфликт миром. Применять к ним силу он пока не рискует. Но всё это плохо выглядит: неизвестные с оружием незаконно находятся на линии разграничения, а президент Украины уговаривает этих людей о чём-то. В армии не поняли манёвра. От себя скажу, что не верю в успех этой «мирной операции», — заметил он.

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Владимир Зеленский считает, что он может вести политику по новым правилам, но его действия могут ухудшить ситуацию, говорит источник RT в партии «Голос».

«Поэтому он может настоять на встрече с вооружёнными людьми в форме якобы ради мира. О политических последствиях такого шага он даже не думает, а зря. Это не только делает националистов легитимными силами, с которыми нужно договариваться, но и даёт сигнал: делайте что хотите, и вам ничего за это не будет», — добавил собеседник RT.

«Ситуация не красит президента Украины»

Как считает украинский политолог и экономист Александр Дудчак, сам факт разговора Владимира Зеленского с представителями формирований, которые незаконно находятся на линии разграничения, говорит о том, что Киев «не может навести порядок обычным, законным путём».

«Когда начинаются переговоры, тем более в таком тоне, когда начинают пререкаться в манере уличного разговора, это точно не красит главу государства. Посмотрим, что будет дальше: ВСУ вполне способны навести порядок на территории, подконтрольной Киеву, они должны сделать это всеми возможными методами и выполнять то, что указано в формуле Штайнмайера», — добавил собеседник RT.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, произошедший инцидент свидетельствует о том, что президенту Украины ещё только предстоит навести порядок в стране, а пока он не может оказать воздействие на радикалов. По его мнению, инцидент может негативно отразиться на рейтинге украинского лидера.

«Если бы Зеленский ранее проявил твёрдость и выполнил все договорённости формулы Штайнмайера, оказал бы силовое воздействие на участников несанкционированных мероприятий, возможно, этого инцидента бы и не случилось и украинское общество не увидело бы эту позорную ситуацию», — добавил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что у Киева «нулевая готовность» к разведению сил.

«Пока Зеленский уговаривает «добробаты» покинуть позиции, момент для встречи «четвёрки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит (в нормандском формате. — RT) зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО», — написал сенатор в Twitter.

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