Хотел стать своим - не вышло: Дерипаска сдал активы американцам

Олег Дерипаска фактически сдал свои активы американцам, заметил Никита Комаров: хотел стать своим на Западе - не вышло. На днях ФБР провело обыски в американских домах русского бизнесмена.

На днях ФБР провело обыски в американских домах русского бизнесмена Олега Дерипаски, подчеркнул ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Вряд ли американские спецслужбы нашли в этих объектах недвижимости что-то ценное - эта мера скорее была неким психологическим давлением, добавил ведущий "Первого русского". И эта акция достигла своей цели: предприниматель был, мягко говоря, возмущён, как можно понять из сообщения в его Telegram-канале.

Таким образом, Дерипаска фактически пожинает плоды своей так называемой предпринимательской деятельности, заметил Комаров. На протяжении десятилетий бизнесмен хотел стать на Западе своим, присоединиться к глобальной бизнес-элите.

Начиналось всё неплохо: в 2017 году его холдинг EN+ Group стал первой отечественной компанией с момента введения санкций против Москвы, вышедшей на зарубежный фондовый рынок.

Пытаясь ещё больше поднять авторитет в глазах западных партнёров, Дерипаска назначил председателем совета директоров британского лорда Грегори Баркера.

И вроде всё шло хорошо, но спустя несколько месяцев в США решили, что русские алюминиевая и электроэнергетическая отрасли являются слишком лакомым куском, который обязательно нужно подобрать. В итоге Дерипаску обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года: якобы именно он помог 45-му американскому президенту Дональду Трампу занять пост.

Это стало предлогом, чтобы отобрать русские активы, пояснил ведущий Царьграда. Бизнесмен утратил возможность управлять холдингом EN+, и контроль над ним перехватили американцы.