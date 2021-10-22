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Хотел стать своим - не вышло: Дерипаска сдал активы американцам

22 октября 2021, 20:15  •  222 • Политика
Олег Дерипаска фактически сдал свои активы американцам, заметил Никита Комаров: хотел стать своим на Западе - не вышло. На днях ФБР провело обыски в американских домах русского бизнесмена.
На днях ФБР провело обыски в американских домах русского бизнесмена Олега Дерипаски, подчеркнул ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".
Вряд ли американские спецслужбы нашли в этих объектах недвижимости что-то ценное - эта мера скорее была неким психологическим давлением, добавил ведущий "Первого русского". И эта акция достигла своей цели: предприниматель был, мягко говоря, возмущён, как можно понять из сообщения в его Telegram-канале.
Таким образом, Дерипаска фактически пожинает плоды своей так называемой предпринимательской деятельности, заметил Комаров. На протяжении десятилетий бизнесмен хотел стать на Западе своим, присоединиться к глобальной бизнес-элите.
Начиналось всё неплохо: в 2017 году его холдинг EN+ Group стал первой отечественной компанией с момента введения санкций против Москвы, вышедшей на зарубежный фондовый рынок.
Пытаясь ещё больше поднять авторитет в глазах западных партнёров, Дерипаска назначил председателем совета директоров британского лорда Грегори Баркера.
И вроде всё шло хорошо, но спустя несколько месяцев в США решили, что русские алюминиевая и электроэнергетическая отрасли являются слишком лакомым куском, который обязательно нужно подобрать. В итоге Дерипаску обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года: якобы именно он помог 45-му американскому президенту Дональду Трампу занять пост.
Это стало предлогом, чтобы отобрать русские активы, пояснил ведущий Царьграда. Бизнесмен утратил возможность управлять холдингом EN+, и контроль над ним перехватили американцы.
Так русская алюминиевая отрасль, а также электроэнергетический комплекс Сибири оказались в руках наших геополитических оппонентов. Дерипаска фактически сдал свои активы, - подытожил Никита Комаров.

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