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Хотел скрыть катастрофу? Скандал с журналистами положил конец работе главы Углегорска

22 июля 2021, 11:30  •  93 • Политика
Мэр города Углегорска Сахалинской области разогнал редакцию местной газеты перед тем, как она хотела опубликовать материал об экологической беде в городе. В итоге мэра уволили после беседы с главой региона.
После разговора с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренковым отставку подал мэр Углегорска Сергей Дорощук.
Он сложил свои полномочия на фоне конфликта с местной газетой "Углегорские новости", которая пишет о местных проблемах.
На угольном разрезе сошла порода, перекрыв русло реки. Перед тем как об этом газета собиралась опубликовать материал об экокатастрофе главреда уволили, а редакцию обесточили.
За коллег вступился председатель Союза журналистов России Соловьев - он обратился в СК и Генпрокуратуру.
Глава Сахалина дал свой комментарий, сказав, что "проблема назревала и раньше", потому что к Дорощуку были претензии ранее.
" работа с населением ведется очень плохо и освещается в прессе очень плохо, и поэтому возникают домыслы и все эти проблемы. Критические замечания я высказал сегодня Дорощуку Сергею Васильевичу. По результатам нашей беседы Сергей Васильевич принял решение об отставке. Надо сказать, что проблема, которая появилась, назревала, потому что были предыдущие случаи в его работе и раньше"

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