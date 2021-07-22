Хотел скрыть катастрофу? Скандал с журналистами положил конец работе главы Углегорска

Мэр города Углегорска Сахалинской области разогнал редакцию местной газеты перед тем, как она хотела опубликовать материал об экологической беде в городе. В итоге мэра уволили после беседы с главой региона.

После разговора с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренковым отставку подал мэр Углегорска Сергей Дорощук.

Он сложил свои полномочия на фоне конфликта с местной газетой "Углегорские новости", которая пишет о местных проблемах.

На угольном разрезе сошла порода, перекрыв русло реки. Перед тем как об этом газета собиралась опубликовать материал об экокатастрофе главреда уволили, а редакцию обесточили.

За коллег вступился председатель Союза журналистов России Соловьев - он обратился в СК и Генпрокуратуру.

Глава Сахалина дал свой комментарий, сказав, что "проблема назревала и раньше", потому что к Дорощуку были претензии ранее.

" работа с населением ведется очень плохо и освещается в прессе очень плохо, и поэтому возникают домыслы и все эти проблемы. Критические замечания я высказал сегодня Дорощуку Сергею Васильевичу. По результатам нашей беседы Сергей Васильевич принял решение об отставке. Надо сказать, что проблема, которая появилась, назревала, потому что были предыдущие случаи в его работе и раньше"