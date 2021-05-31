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Хотел сбежать в Варшаву: Экс-директор "Открытой России"* доставлен на допрос в СК - источник

31 мая 2021, 22:45  •  54 • Политика
Экс-директора "Открытой России"* Пивоварова задержали в Пулково. Он доставлен на допрос в СК в рамках уголовного дела, сообщает источник.
Бывший директор движения "Открытая Россия"* Андрей Пивоваров был задержан в петербургском аэропорту "Пулково". Источник в правоохранительных органах назвал причину задержания.
Сообщается, что поводом стало участие Пивоварова в нежелательной организации. На него заведено уголовное дело по соответствующей статье. При этом статус Пивоварова в этом деле пока не определен.
Пивоваров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 284.1. УК РФ,
- цитирует ТАСС слова источника.
Добавляется, что Пивоваров доставлен на допрос в СК в рамках уголовного дела. Также известно, что Пивоваров планировал вылететь в Варшаву.
* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность

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