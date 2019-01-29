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Хотел отомстить обществу: В Китае казнили мужчину, задавившего насмерть 15 человек

29 января 2019, 18:39  •  62 • В мире
В Китае казнили сбившего 15 человек мужчину. Управляя внедорожником, он совершил намеренный наезд на толпу людей, чтобы отомстить обществу за свою неудавшуюся жизнь.
В Китае казнили мужчину, въехавшего в толпу людей на внедорожнике. Жертвами инцидента стали 15 человек, еще 43 человека получили различные ранения и травмы. Было установлено, что наезд был совершен намерено.
Речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2018 года на площади города Хэнъян в китайской провинции Хунань. Внедорожник выехал на площадь и начал давить находившихся там людей.
Правоохранителям удалось задержать водителя. Им оказался местный житель. На допросе он признался, что совершил свой поступок намеренно. Таким образом, по его словам, он хотел отомстить обществу за свою несложившуюся судьбу.
Вину признал мужчина сразу, на апелляцию подавать не стал. 18 января 2019 года судебные органы КНР приговорили обвиняемого к смертной казни, а также пожизненному лишению политических прав.

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