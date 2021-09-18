Хоть в Женеве, хоть в Твери: Кому идеально подойдёт электронное голосование

Москвичи поделились своими историями, почему они выбрали электронное голосование на выборах в Госдуму. Причина, которая объединяет их всех, - удобство, ведь отдать свой голос можно, находясь хоть в Твери, хоть в Женеве.

Специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников из Москвы сейчас работает в международной организации в Женеве. Электронное голосование на выборах депутатов Госдумы для него стало спасением и возможностью исполнить свой гражданский долг без каких-либо проблем.

Записался на онлайн-голосование житель столицы ещё месяц назад, зарегистрировавшись на сайте mos.ru. И теперь в полной мере ощутил удобство этого сервиса.

"Периодически мне приходится бывать в командировках. Раньше голосование было сопряжено с определёнными трудностями и неудобствами, теперь это стало максимально удобно, - рассказал в интервью Агентству городских новостей "Москва" Свечников. - При этом не нужно тратить время на то, чтобы добраться до участка. Я могу это сделать в любую минуту, где бы я ни находился".

Фельдъегерь Сергей Данилов тоже испытал на себе удобство онлайн-голосования. Он признался, что поначалу "искренне расстроился", когда узнал, что не сможет проголосовать. Однако грусть сменилась радостью, когда появилась возможность поучаствовать в выборах удалённо.

"Находясь в рейсе, на технической остановке и с устойчивой мобильной связью решил сделать свой выбор", - цитирует слова мужчины телеканал "Москва 24".

Работник охотхозяйства в Тверской области Владислав Лазыкин тоже не упустил возможность и проголосовал онлайн. Сам он по прописке - москвич, но работает довольно далеко от дома и не так часто может посещать свой любимый город, как ему хотелось бы. В интервью Агентству городских новостей "Москва" он рассказал о том, что ему самому было интересно опробовать новый формат выборов и лично узнать, как работает система онлайн-голосования.

Напомним, онлайн-голосование стартовало накануне, в пятницу, 17 сентября, и продлится без перерыва три дня - до 20:00 19 сентября. Подобным образом могут проголосовать те жители столицы, кто подал заявку на участие в выборах онлайн до 23:59 13 сентября и успешно прошёл проверку всех данных в ЦИК России и других ведомствах.