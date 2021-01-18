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Хоть в поле, хоть в клубе: Адвокат популярно объяснил тщетность "спектакля" Навального в суде

18 января 2021, 21:05  •  129 • Политика
Адвокат Алишер Захидов объяснил в интервью Царьграду возможности выездного заседания суда, аналогичного тому, в котором участвует 18 января Алексей Навальный. Блогер, позиционирующий себя "юристом", во время заседания даже устроил спектакль с криками. Однако свой "спектакль" для сторонников Лёша устроил тщетно. Адвокат пояснил, что подобное заседание суда можно проводить "хоть в поле, хоть в клубе".
Сегодня в Химках по запросу ФСИН на 30 суток просят арестовать Алексея Навального. Накануне блогер вернулся из Германии в Россию и прямо в аэропорту был задержан.
Заседание суда проходит в отделе полиции. Блогер решил устроить "спектакль" для своих сторонников. В соцсети тут же слили оскорбительное видео.
"Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Это невозможно - то, что происходит здесь!" - перешёл на крик Навальный на записи.
Но кричал Алексей, который, к слову, позиционирует себя как юрист, тщетно. Адвокат Алишер Захидов в интервью Царьграду пояснил, что есть такое понятие: "выездное заседание суда".
"Проведение судебного заседания необязательно, скажем так, в географических рамках Химкинского суда. Оно может быть в поле, оно может быть в клубе, где угодно, - подчеркнул эксперт. - Всем составом суд может выехать и принять решение это сделать".
По словам собеседника Царьграда, провести подобное заседание можно при любых обстоятельствах: "Показать какую-то публичность, показать какую-то состязательность, показать какую-то общественность, то есть для широкого поля людей".
Адвокат напомнил о том, что Навального имеют право задержать на 48 часов. То есть в течение этих двух суток должно быть принято какое-то процессуальное решение: либо его отпустить, либо избрать меру пресечения.
ФСИН, напомним, настаивает на аресте. Если Алексея отправят по решению суда в СИЗО, то, как предполагает Захидов, блогер "уедет в 6-й изолятор", поскольку "сегодня это изолятор, который принимает на карантине всех". А после двух недель Навального могут отправить или в "Матросскую тишину", или в "Бутырку", или в "5-й изолятор". Вариантов несколько.

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