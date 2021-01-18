Хоть в поле, хоть в клубе: Адвокат популярно объяснил тщетность "спектакля" Навального в суде

Сегодня в Химках по запросу ФСИН на 30 суток просят арестовать Алексея Навального. Накануне блогер вернулся из Германии в Россию и прямо в аэропорту был задержан.

Заседание суда проходит в отделе полиции. Блогер решил устроить "спектакль" для своих сторонников. В соцсети тут же слили оскорбительное видео.

"Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Это невозможно - то, что происходит здесь!" - перешёл на крик Навальный на записи.

Но кричал Алексей, который, к слову, позиционирует себя как юрист, тщетно. Адвокат Алишер Захидов в интервью Царьграду пояснил, что есть такое понятие: "выездное заседание суда".

"Проведение судебного заседания необязательно, скажем так, в географических рамках Химкинского суда. Оно может быть в поле, оно может быть в клубе, где угодно, - подчеркнул эксперт. - Всем составом суд может выехать и принять решение это сделать".

По словам собеседника Царьграда, провести подобное заседание можно при любых обстоятельствах: "Показать какую-то публичность, показать какую-то состязательность, показать какую-то общественность, то есть для широкого поля людей".

Адвокат напомнил о том, что Навального имеют право задержать на 48 часов. То есть в течение этих двух суток должно быть принято какое-то процессуальное решение: либо его отпустить, либо избрать меру пресечения.

ФСИН, напомним, настаивает на аресте. Если Алексея отправят по решению суда в СИЗО, то, как предполагает Захидов, блогер "уедет в 6-й изолятор", поскольку "сегодня это изолятор, который принимает на карантине всех". А после двух недель Навального могут отправить или в "Матросскую тишину", или в "Бутырку", или в "5-й изолятор". Вариантов несколько.